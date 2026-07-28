Long Cốc: Giấc mơ “hóa rồng” đang thành hiện thực

Vẫn những đồi chè bát úp xanh ngắt được ví như Vịnh Hạ Long trên cạn, nhưng Long Cốc hôm nay không chỉ là một vùng đất để dừng chân, hít thở và cảm nhận bình yên. Giấc mơ “hóa rồng” mà Đảng bộ, chính quyền và gần 9.000 hộ dân nơi đây ấp ủ đang từng bước hiện hữu qua từng con đường mới, từng mô hình nông nghiệp trải nghiệm, từng nụ cười của du khách và cả những trăn trở chân thành của người yêu sắc cảnh.

Du khách trải nghiệm hái chè trên đồi chè Long Cốc.

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU và Đề án phát huy nội lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế gắn với du lịch xanh giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xã Long Cốc đã chuyển từ “văn bản” sang hành động cụ thể.

Ngày 31/5/2026, UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch xã đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000. Trên nền tảng ấy, hạ tầng được ưu tiên: Nâng cấp, cải tạo 5 công trình giao thông nông thôn; khởi công cầu vượt lũ tại tràn Dát Vảo 1 với tổng mức đầu tư hơn 63 tỷ đồng; hệ thống cấp nước sạch nông thôn dài 8.142m, hướng tới phục vụ trên 80% dân số. Điện mặt trời mái nhà được khuyến khích theo kế hoạch của tỉnh. 3 doanh nghiệp và 1 hợp tác xã mới được thành lập, trong đó 2 doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh chè, đánh dấu bước chuyển từ “bán lá lấy tiền” sang kinh doanh dịch vụ có quản lý, có quy chuẩn.

Một góc những đồi chè bát úp tại xã Long Cốc.

Không chỉ dừng ở hạ tầng, Long Cốc đang xây dựng mô hình nông nghiệp tuần hoàn, đa giá trị phục vụ du lịch. Mô hình trồng chuối Tiêu hồng trên 7ha với 10 hộ dân được hỗ trợ gần 24 tấn phân bón. 16,3 ha chè hữu cơ phát thải thấp theo tiêu chuẩn VietFarm tại tổ hợp tác xã chè Tuyền Mười, khu Bông 2 đang được Viện Công nghệ Xanh đồng hành. Gà nhiều cựa, gà Đông Tảo, lợn rừng lai, khoai tây vàng... lần lượt xuất hiện như những mảnh ghép mới của chuỗi giá trị. Sản phẩm OCOP tiếp tục được chuẩn hóa, nâng tầm.

Đồng chí Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch UBND xã Long Cốc cho biết: Long Cốc được đánh giá là một trong những vùng trồng chè lớn và lâu đời bậc nhất tại Việt Nam. Bên cạnh đó, cảnh quan tại đồi chè Long Cốc được du khách đánh giá cao. Vị trí của đồi chè tương đối thuận lợi. Nơi đây ngày càng thu hút đông đảo du khách, bởi cây chè vừa cho búp ngon vừa là phong cảnh tuyệt đẹp chào đón du khách.

Văn hóa bản địa các dân tộc tại xã Long Cốc - linh hồn của du lịch cộng đồng cũng được xã nâng niu. 20 câu lạc bộ văn hóa dân gian duy trì hoạt động thường xuyên. Tài liệu, hồ sơ di tích Đình Măng được số hóa khoảng 50%, hướng tới 100%. Trận địa pháo phòng không, Giếng Tiên, quần thể đồi chè... được khảo sát, lập hồ sơ bảo tồn. Lễ cấp sắc, múa lập tĩnh của người Dao, tiếng chiêng của người Mường không còn là ký ức mà đang trở thành sản phẩm trải nghiệm được chuẩn hóa để phục vụ du khách trong nước và quốc tế.

Xã Long Cốc tập huấn nghiệp vụ bảo tồn di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Cảnh quan và môi trường - điều kiện tiên quyết của “du lịch xanh” được chăm chút bằng những đợt ra quân vệ sinh với hơn 3.000 lượt người tham gia, tổng chiều dài kênh mương, đường giao thông được phát dọn trung bình hơn 40km mỗi đợt. Hơn 3 tỷ đồng được bố trí chỉnh trang trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Cây bóng mát, hoa phượng, sen, hồng Gia Thanh... được trồng thêm, tạo nên những lớp màu mới trên nền xanh sẵn có.

Song hành với những kết quả là những khó khăn không nhỏ. Nguồn kinh phí mới đạt 1-2% nhu cầu theo kế hoạch đề án. Nhiều hạng mục còn ở giai đoạn khảo sát, quy hoạch. Hoạt động thu hút đầu tư quy mô lớn còn hạn chế. Ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân và hộ kinh doanh cần thêm thời gian để thay đổi... Đây là những “nốt trầm” mà chính quyền xã không né tránh trong báo cáo tiến độ 6 tháng đầu năm.

Sức hút của Long Cốc vẫn tiếp tục lan tỏa. Anh Trần Anh Đức - du khách đến từ Nghệ An chia sẻ: “Là một người đam mê chụp ảnh, phải khẳng định rằng vẻ đẹp của Long Cốc thu vào tầm mắt thì dễ, nhưng để thu được vào máy ảnh thì rất khó. Mỗi khoảnh khắc, mỗi thời điểm lại như mang đến không khí, sắc thái khác lạ. Do đó, dù đã đến nhiều lần nhưng tôi vẫn chưa thực sự hài lòng và sẽ còn quay lại”.

Lời tâm sự ấy như lời xác nhận sống động nhất: Long Cốc không chỉ đẹp ở bề mặt, mà đẹp ở chiều sâu, ở sự thay đổi từng ngày, từng mùa.

6 tháng cuối năm 2026, xã Long Cốc đặt mục tiêu hoàn thành quy hoạch chung trong quý III; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; vận hành thử hệ thống GIS; lắp đặt thiết bị thông minh cho diện tích chè hữu cơ; chuẩn hóa ít nhất 5 tiết mục văn nghệ mang bản sắc Long Cốc; tổ chức Giải marathon lần thứ Nhất dự kiến vào tháng 11. Mục tiêu lớn hơn vẫn là trở thành điểm đến du lịch xanh hấp dẫn hàng đầu cả nước, đón 10.000 lượt khách mỗi năm vào năm 2030.

Long Cốc “hóa rồng” không còn là ước mơ của đồng bào hay tồn tại trên văn bản kế hoạch mà đang hiện hữu trong từng mét đường mới, từng gốc chè hữu cơ, từng câu lạc bộ văn hóa, từng ánh mắt của du khách muốn trở lại. Một Long Cốc xanh, sạch, bản sắc đang vươn mình, không chỉ là điểm đến “chữa lành” mà còn là minh chứng sống động cho nội lực của vùng Đất Tổ khi kết hợp một cách bền vững giữa nông nghiệp, văn hóa và du lịch.

Lê Hoàng