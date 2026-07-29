Phường Vân Phú xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng

Khai thác giá trị di tích lịch sử - văn hóa - tín ngưỡng gắn với không gian nguyên gốc và đời sống cộng đồng, phường Vân Phú triển khai Đề án Phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng giai đoạn 2026 - 2030. Đề án nhằm hình thành hệ sinh thái du lịch đồng bộ, hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân và định vị thương hiệu trên bản đồ du lịch vùng Đất Tổ.

Du khách trải nghiệm gói bánh giầy tại làng cổ Hùng Lô.

Hành trình du lịch về nguồn của du khách sẽ chưa trọn vẹn nếu chưa ghé qua tham quan, trải nghiệm làng cổ Hùng Lô. Đến đây, du khách được chiêm ngưỡng khung cảnh cổ kính của một ngôi làng Bắc Bộ xưa với hệ thống kiến trúc độc đáo và các lễ hội truyền thống đặc sắc.

Nằm ven dòng sông Lô thơ mộng, Hùng Lô từng là một trung tâm buôn bán trù phú, nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa gắn liền với thời kỳ Hùng Vương. Trải qua hàng nghìn năm, bao thế hệ đã cùng nhau khai phá đồng hoang, dựng nên xóm làng và bồi đắp những nét văn hóa tốt đẹp trở thành điểm tựa tinh thần bền vững cho cộng đồng.

Điểm nhấn làm say lòng du khách khi đặt chân đến Hùng Lô chính là ngôi đình cổ kính thờ Tam vị Đại Vương có niên đại hơn 300 năm tuổi. Với sự hướng dẫn nhiệt tình của chị Lã Thị Hồng Thùy - cán bộ văn hóa phường Vân Phú kiêm hướng dẫn viên địa phương, chúng tôi thăm những ngôi nhà cổ, chiêm ngưỡng kỹ thuật chạm khắc tinh xảo với các đề tài quen thuộc như Bát tiên quá hải, Ngũ lão đăng sơn hay cảnh hội Hát Xoan, hội đấu vật...

Đình Hùng Lô được ví như một “bảo tàng văn hóa lịch sử thu nhỏ”, nơi lưu giữ 11 đạo sắc phong và 5 cỗ kiệu sơn son thếp vàng quý, minh chứng sống động cho truyền thống rước kiệu từng giành giải Nhất và được vua triều Nguyễn ban thưởng tấm biển “Hùng Lô kỷ niệm Đệ nhất hội” vào năm 1918.

Du khách mua sản phẩm mì gạo, bánh đa Hùng Lô về làm quà.

Không chỉ dừng lại ở kiến trúc và cổ vật, không gian nơi đây còn vang vọng những giai điệu Xoan mượt mà. Tại làng cổ Hùng Lô, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Hát Xoan Phú Thọ vẫn được cộng đồng gìn giữ, thực hành và truyền dạy qua các thế hệ. Hướng về quá khứ để kiến tạo tương lai, chính những trải nghiệm chân thực như thưởng thức di sản Hát Xoan, tự tay làm bánh chưng, bánh giầy, mỳ gạo tại các làng nghề truyền thống đã để lại trong lòng du khách những ấn tượng khó quên.

Nhận thức rõ giá trị to lớn từ nguồn tài nguyên văn hóa bản địa, tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND phường Vân Phú khóa XXV đã chính thức thông qua Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 25/6/2026 về Đề án “Phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng phường Vân Phú giai đoạn 2026 - 2030”.

Hát Xoan được xây dựng thành sản phẩm du lịch đặc trưng, mang tính nhận diện của phường Vân Phú.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vân Phú, mục tiêu tổng quát của Đề án là khai thác, phát triển Hát Xoan trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, mang tính nhận diện của địa phương trên cơ sở gắn kết không gian văn hóa nguyên gốc với đời sống cộng đồng. Đề án hướng tới hình thành hệ sinh thái du lịch đồng bộ, hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho Nhân dân và từng bước khẳng định thương hiệu du lịch Vân Phú có sức cạnh tranh, lan tỏa.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 đã được xác định. Phường sẽ tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng và tu bổ không gian các di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu như Miếu Lãi Lèn, Đình Hùng Lô, Đền Vân Luông, Đền Bát Nàn; mở rộng không gian thực hành di sản đến trường học và các nhà văn hóa khu dân cư. Đặc biệt, địa phương đặt mục tiêu thu hút khoảng 100.000 lượt khách du lịch vào năm 2030, định vị thương hiệu “Vân Phú - Không gian Hát Xoan gốc vùng Đất Tổ” trở thành hình ảnh nhận diện xuyên suốt trong hoạt động truyền thông, quảng bá và phát triển du lịch địa phương.

Đề án xác định rõ việc phát triển Hát Xoan cùng hệ thống di tích lịch sử - văn hóa làm sản phẩm chủ lực, kết hợp đồng bộ với các sản phẩm bổ trợ như du lịch cộng đồng (phát triển hệ thống homestay giữ gìn kiến trúc truyền thống), trải nghiệm làng nghề (gói bánh chưng, giã bánh giầy, sản xuất mì gạo) và xây dựng nhóm sản phẩm quà lưu niệm đặc trưng với thông điệp “Mang một phần không gian Hát Xoan về nhà”.

Bên cạnh đó, công tác liên kết tour, tuyến, ứng dụng marketing số trong quảng bá, phát triển nguồn nhân lực và cộng đồng làm du lịch cũng được chú trọng. Tổng kinh phí thực hiện Đề án dự kiến khoảng 150 tỷ đồng, huy động từ nguồn ngân sách nhà nước kết hợp nguồn lực xã hội hóa.

Với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân cùng tư duy chiến lược bài bản, phường Vân Phú đang từng bước đánh thức tiềm năng văn hóa, biến di sản thành tài sản, tạo động lực mới để đưa du lịch địa phương cất cánh trên bản đồ du lịch vùng Đất Tổ.

Hương Lan