Trung Quốc bùng nổ dòng khách quốc tế nhờ các điểm đến giải nhiệt mùa hè

Các điểm đến thiên nhiên xanh mát cùng hệ thống giao thông thuận tiện đang thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế đến Trung Quốc trong mùa hè này, tạo động lực mới cho ngành du lịch và kinh tế các địa phương.

Trong bối cảnh nắng nóng gay gắt tại nhiều nơi trên thế giới, một lượng lớn du khách châu Âu đã tìm đến Trung Quốc, nơi các điểm đến mát mẻ tự nhiên đang chờ đón họ trên khắp đất nước. Theo dữ liệu từ các nền tảng du lịch, tại Trung Quốc, các nước châu Âu chiếm 30% trong số 20 thị trường nguồn khách quốc tế hàng đầu mùa hè năm nay. Lượng đặt chỗ từ du khách châu Âu tăng đến 275% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lượng đặt vé tham quan tăng hơn 20 lần.

Diện tích rộng lớn và địa hình đa dạng của Trung Quốc mang đến nhiều lựa chọn cho các du khách quốc tế. Các điểm đến danh lam thắng cảnh với khí hậu ôn hòa của nước này đã trở thành lựa chọn phổ biến cho du khách nước ngoài, vốn tìm kiếm sự thư giãn khỏi cái nóng mùa hè.

Cổ trấn Lệ Giang tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Nhiều điểm đến ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cũng chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh mẽ lượng khách quốc tế trong mùa hè này. Nhờ khí hậu mát mẻ dễ chịu, chính sách thuận lợi về visa và các trải nghiệm đa dạng, khu vực này thu hút ngày càng nhiều du khách nước ngoài, đặc biệt từ Nam Á và Đông Nam Á. “Du khách Singapore chủ yếu đến đây vì thời tiết dễ chịu, những cổ trấn độc đáo và các món ăn đặc sản địa phương”, một hướng dẫn viên du lịch người Singapore cho biết.

Ở phía Đông Bắc của Trung Quốc, vùng núi Trường Bạch ở tỉnh Cát Lâm cũng trở thành điểm đến mùa hè được yêu thích. Với nhiệt độ trung bình dưới 22 độ C từ tháng 6 đến tháng 8, nơi này mang đến cho du khách một kỳ nghỉ mát mẻ giữa rừng núi. Ngoài ra, tuyến đường sắt cao tốc cho phép du khách từ Bắc Kinh đến vùng núi Trường Bạch chỉ trong hơn 4 giờ, khiến các chuyến đi nghỉ dưỡng càng thêm thuận tiện.

Một điểm đến trong tour du lịch Trương Gia Giới, Trung Quốc.

Ở tỉnh Hồ Nam, Công viên rừng quốc gia Trương Gia Giới thu hút những du khách tìm kiếm sự mát mẻ giữa thiên nhiên. Ở độ cao hơn 1.500 mét, khu thắng cảnh Thiên Môn Sơn duy trì nhiệt độ trung bình dễ chịu từ 22 - 26 độ C, ngay trong những tháng nóng nhất. Đối với nhiều du khách, sự kết hợp giữa vẻ đẹp tự nhiên và thời tiết dễ chịu tạo nên sự tương phản rõ rệt với nóng bức ở những nơi khác.

Ngoài khí hậu dễ ​​chịu, sự đa dạng sinh học phong phú và văn hóa địa phương ở Trương Gia Giới cũng thu hút du khách. “Mọi thứ nơi đây rất tự nhiên, tôi trân trọng môi trường, những chú khỉ, hàng cây hay ngọn núi. Chúng tôi cũng được thưởng thức những món ăn rất ngon, và được tìm hiểu về văn hóa tại đây”, Isabelle Sala Jaboulet - một du khách đến từ Pháp chia sẻ.

Theo Cơ quan Quản lý Di trú Trung Quốc (NIA), số lượng người nước ngoài nhập cảnh vào Trung Quốc đạt 22,91 triệu lượt trong nửa đầu năm 2026, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có 17,82 triệu lượt người nước ngoài nhập cảnh vào Trung Quốc không cần visa, chiếm 77,7% tổng số lượt người nước ngoài nhập cảnh và tăng 30,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự bùng nổ du lịch đang trở thành một động lực mới cho tăng trưởng kinh tế tại Trung Quốc.

Theo VOV