Đưa nghị quyết đến với người dân bằng ngôn ngữ cuộc sống

Trong các buổi sinh hoạt cộng đồng ở khu Gằn (xã Văn Miếu), người dân đã quen với hình ảnh Bí thư Chi bộ Nguyễn Hà Phương đứng trước bà con với chiếc micro trên tay, khi thì dẫn dắt chương trình văn nghệ, khi lại say sưa kể những câu chuyện về Bác Hồ, về trách nhiệm của người đảng viên, về những chủ trương mới của Đảng và Nhà nước. Bằng lối nói chuyện gần gũi, giản dị, dễ hiểu, những nội dung tưởng chừng khô khan của nghị quyết được anh truyền tải sinh động, dễ nhớ, dễ tiếp nhận. Đó cũng là cách người Bí thư Chi bộ trẻ tuổi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Bí thư Chi bộ Nguyễn Hà Phương.

Trẻ tuổi nhất trong Chi bộ khu Gằn nhưng Nguyễn Hà Phương lại là người được các đảng viên cao niên đặc biệt tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ hơn 4 năm qua. Sinh năm 1995, từng được rèn luyện trong môi trường quân ngũ, sau đó tham gia công tác Đoàn tại địa phương với cương vị Phó Bí thư Đoàn xã, anh sớm được tổ chức giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Hiện nay, ngoài cương vị Bí thư Chi bộ khu Gằn, anh còn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã.

Trong Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 cấp tỉnh vừa qua, Nguyễn Hà Phương là một trong hai thí sinh giữ chức vụ bí thư chi bộ khu dân cư tham gia dự thi. Dù không đoạt giải, nhưng với anh, đó là cơ hội quý để học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền. “Có ra ngoài mới thấy xã hội thật lắm người tài. Điều quý nhất là tôi học hỏi được nhiều kiến thức, kỹ năng để tiếp tục hoàn thiện bản thân, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền ở cơ sở” - anh chia sẻ.

Ở khu Gằn, nhiều người biết đến Nguyễn Hà Phương như một cán bộ trẻ đa tài. Anh có thể chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ, hát nhiều thể loại âm nhạc và đặc biệt có khả năng diễn thuyết truyền cảm. Trong các ngày hội, chương trình văn hóa, văn nghệ của khu dân cư, anh thường là người dẫn dắt chương trình, tạo không khí sôi nổi, gắn kết cộng đồng. Nhưng điều khiến bà con quý mến không chỉ là những năng khiếu ấy mà còn ở cách anh vận dụng chúng vào công việc chung. Nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh đặc biệt tâm đắc với quan điểm: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Theo anh, muốn tuyên truyền hiệu quả thì trước hết người cán bộ phải nêu gương bằng hành động thực tế. “Niềm tin không đến từ những lời nói hay mà được xây dựng bằng những việc làm cụ thể. Muốn người dân nghe mình thì trước hết mình phải sống có trách nhiệm, làm gương trong công việc và cuộc sống” - anh Phương chia sẻ.

Từ nhận thức đó, trong mọi phong trào của địa phương, từ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường, đến các hoạt động nhân đạo, khuyến học, giúp đỡ hộ nghèo, gia đình khó khăn..., anh luôn là người tiên phong tham gia. Sự gương mẫu của người đứng đầu đã tạo nên uy tín và sức thuyết phục trong công tác vận động quần chúng.

Khu Gằn hiện có 128 hộ dân với hơn 500 nhân khẩu, toàn bộ là đồng bào dân tộc Mường. Trước đây, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp truyền thống, hiệu quả chưa cao. Cùng với chi bộ và Ban công tác mặt trận khu dân cư, anh Phương tích cực tuyên truyền, vận động bà con thay đổi tư duy sản xuất, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả đã xuất hiện, đời sống người dân từng bước được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm. Đến nay, khu Gằn còn 15 hộ nghèo. Đây là kết quả đáng ghi nhận đối với một khu dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

Cùng với quan tâm phát triển kinh tế, anh Phương còn dành nhiều tâm huyết nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chi bộ khu Gằn hiện có 12 đảng viên. Với vai trò Bí thư Chi bộ, anh cùng cấp ủy đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị và những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. 100% đảng viên trong chi bộ đã sử dụng thành thạo ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Nhóm Zalo của chi bộ và khu dân cư được duy trì hiệu quả, giúp cập nhật kịp thời thông tin, chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước.

Trong mỗi buổi sinh hoạt, anh thường dành thời gian kể những câu chuyện về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó cùng đảng viên trao đổi, liên hệ với nhiệm vụ của bản thân. Những nội dung nghị quyết, chỉ thị được anh diễn giải bằng những ví dụ gần gũi trong đời sống hằng ngày, gắn với phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và đoàn kết cộng đồng.

Anh Phương luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến người dân, khéo léo lựa chọn cách thức tuyên truyền, vận động hiệu quả nhất.

Theo anh Phương, học tập phong cách tuyên truyền của Bác Hồ không chỉ là truyền đạt đúng nội dung mà còn phải giúp người dân hiểu, nhớ, tin và tự giác làm theo. Muốn vậy, người cán bộ phải hiểu dân, gần dân, biết dân cần gì và nói bằng ngôn ngữ mà dân dễ tiếp nhận. Chính nhờ cách làm ấy mà các chủ trương, nghị quyết của Đảng đến với người dân khu Gằn không còn là những văn bản khô cứng mà trở thành những việc làm cụ thể gắn với đời sống hằng ngày. Từ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới đến các phong trào văn hóa, xã hội đều nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của bà con.

Từ khi anh Phương được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ đến trước thời điểm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Chi bộ khu Gằn liên tục 3 năm được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cá nhân anh có 4 năm liên tiếp được công nhận đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nói về chặng đường phía trước, người Bí thư Chi bộ trẻ tuổi của đồng bào Mường mộc mạc chia sẻ: “Dù ở cương vị nào, tôi cũng sẽ tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện, sống gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên”.

Hơn 4 năm trên cương vị Bí thư Chi bộ, Nguyễn Hà Phương đã góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống bằng cách riêng của mình: Gần dân hơn, dễ hiểu hơn và thiết thực hơn. Đó cũng chính là biểu hiện sinh động của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ sở hôm nay - bắt đầu từ tinh thần nêu gương, từ trách nhiệm với cộng đồng và từ khát vọng phụng sự Nhân dân bằng những việc làm cụ thể mỗi ngày.

Cẩm Ninh