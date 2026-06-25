Phê duyệt 2.153 chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giáo viên năm 2026

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt 2.153 chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với viên chức giáo viên các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trong năm 2026.

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Theo quyết định, có 260 chỉ tiêu dành cho viên chức giáo viên đang giữ chức vụ quản lý và 1.893 chỉ tiêu dành cho viên chức giáo viên không giữ chức vụ quản lý. Trong số 1.893 chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên không giữ chức vụ quản lý, có 1.886 chỉ tiêu giáo viên THPT hạng II và 7 chỉ tiêu giáo viên THCS hạng II.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện đối với người dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; tổ chức thực hiện việc xét thăng hạng theo đúng quy định; đồng thời lưu trữ, quản lý hồ sơ của viên chức tham gia xét thăng hạng theo quy định pháp luật.

Việc phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2026 thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với công tác xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo. Đây cũng là động lực để giáo viên tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

Hiền Mai