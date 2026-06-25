Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phê duyệt 2.153 chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giáo viên năm 2026

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt 2.153 chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với viên chức giáo viên các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trong năm 2026.

Phê duyệt 2.153 chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giáo viên năm 2026

Giáo viên Trường THPT Mỹ Văn, xã Vạn Xuân tăng cường ứng dụng công nghệ số trong dạy học.

Theo quyết định, có 260 chỉ tiêu dành cho viên chức giáo viên đang giữ chức vụ quản lý và 1.893 chỉ tiêu dành cho viên chức giáo viên không giữ chức vụ quản lý. Trong số 1.893 chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên không giữ chức vụ quản lý, có 1.886 chỉ tiêu giáo viên THPT hạng II và 7 chỉ tiêu giáo viên THCS hạng II.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện đối với người dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; tổ chức thực hiện việc xét thăng hạng theo đúng quy định; đồng thời lưu trữ, quản lý hồ sơ của viên chức tham gia xét thăng hạng theo quy định pháp luật.

Việc phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2026 thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với công tác xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo. Đây cũng là động lực để giáo viên tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

Hiền Mai


Hiền Mai

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Nghề nghiệp Chỉ tiêu UBND tỉnh Viên chức giáo dục THCS Đào tạo Sự nghiệp Hành quyết Giáo viên mầm non
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giữ lửa truyền thống - khát vọng vươn xa

Giữ lửa truyền thống - khát vọng vươn xa
2026-06-24 07:09:00

baophutho.vn Giữa vùng Đất Tổ linh thiêng, nơi hội tụ truyền thống lịch sử, văn hóa và tinh thần hiếu học, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì (tiền thân là...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long