Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Chiều 25/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã họp và cho ý kiến đối với một số nội dung trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí đại diện Ban Xây dựng Đảng Trung ương; Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và thống nhất thông qua việc xin chủ trương ban hành kế hoạch triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử trong Đảng bộ tỉnh Phú Thọ. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Đảng; góp phần chuẩn hóa, số hóa quy trình, hồ sơ, nâng cao tính công khai, minh bạch, thuận tiện, chất lượng phục vụ tổ chức Đảng và đảng viên.

Lộ trình và thời gian triển khai thực hiện các bước trước ngày 30/6/2026, dự kiến toàn Đảng bộ tỉnh thực hiện 4 thủ tục hành chính nêu trên hoàn toàn trên môi trường điện tử theo lộ trình chung của Trung ương từ tháng 12/2026.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, thống nhất chủ trương phê duyệt Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Nghề Sông Đà, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình thành Trường Cao đẳng Công nghệ Hòa Bình.

Cho ý kiến vào nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm công tác tổ chức bộ máy, cán bộ sau sáp nhập. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường trình bày các dự thảo báo cáo trình HĐND tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất về chủ trương trình HĐND tỉnh ban hành một số Nghị quyết nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương gồm: Chế độ, mức chi tặng quà, thăm hỏi, hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; mức phụ cấp chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; số lượng, chức danh, mức hỗ trợ đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và kiêm nhiệm chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách, chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; số lượng và mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố; mức chi trả thù lao hằng tháng đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị cũng đã thống nhất chủ trương trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh.

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý việc phân bổ ngân sách phải bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng và đúng mục tiêu, tránh dàn trải, lãng phí, bảo đảm nguồn lực được sử dụng hiệu quả nhất. Đồng thời bám sát các hướng dẫn, quy định mới nhất từ các bộ, ngành Trung ương để đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch và khả thi cao nhất khi thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và thống nhất đối với nội dung giao kế hoạch đầu tư năm 2026 từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thuộc Sở Y tế.

Chỉ đạo nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh trong quá trình triển khai phải thực hiện chặt chẽ, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật. Đặc biệt, phải làm rõ cơ sở pháp lý, quy trình thực hiện dự án, đảm bảo mọi hoạt động đầu tư đều được kiểm soát đúng quy định, công khai và minh bạch. Việc xây dựng chính sách phải hướng tới mục tiêu thiết thực, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở, góp phần chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh tốt hơn.

Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo một số nội dung quan trọng tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo một số nội dung liên quan đến Dự án Khu nhà ở xã hội Phúc Yên.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghe, cho ý kiến vào báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; chủ trương thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở xã hội Phúc Yên tại phường Phúc Yên.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo phương án hợp nhất các cơ sở giáo dục.

Quang cảnh hội nghị.

Trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghe, thảo luận, cho ý kiến vào 17 nội dung khác của Đảng ủy UBND tỉnh liên quan đến Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026; Báo cáo quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2025 tỉnh Phú Thọ; đồng thời thông qua các nội dung về bổ sung kinh phí cho các sở, ngành liên quan.

Đức Anh