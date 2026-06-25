Hồ Bản Long - “viên ngọc xanh” dưới chân Tam Đảo

Nằm nép mình giữa núi rừng xanh thẳm của xã Tam Đảo, hồ Bản Long hiện lên như một bức tranh sơn thủy hữu tình với mặt nước trong xanh, những dãy núi trùng điệp và không gian yên bình hiếm có. Chưa bị tác động nhiều bởi các hoạt động du lịch đại trà, nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với những người yêu thiên nhiên, thích khám phá và tìm kiếm những phút giây thư thái giữa đại ngàn.

Biết đến vẻ đẹp của hồ Bản Long qua bạn bè, mạng xã hội, vào mỗi dịp cuối tuần, nhiều du khách từ Hà Nội và các địa phương lân cận lại tìm về nơi đây để cắm trại, khám phá thiên nhiên. Không khí nhộn nhịp nhất thường vào thứ Bảy và Chủ nhật, khi từng tốp du khách dựng lều bên hồ, tận hưởng sự bình yên giữa núi rừng.

Toàn cảnh hồ Bản Long xanh mát dưới chân núi, điểm đến còn giữ nguyên nét hoang sơ, thơ mộng.

Theo người dân địa phương, hồ được hình thành từ việc ngăn dòng chảy của suối Hai Ve, góp phần cung cấp nguồn nước phục vụ sản xuất và điều hòa nguồn nước cho khu vực. Trải qua thời gian, mặt hồ trong xanh cùng cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ đã tạo nên nét đẹp riêng, thu hút nhiều người tìm đến tham quan, trải nghiệm, nhất là vào dịp cuối tuần.

Đặt chân đến Bản Long, du khách dễ dàng bị mê hoặc bởi mặt hồ rộng lớn, phẳng lặng như tấm gương phản chiếu mây trời và những cánh rừng xanh ngút ngàn.

Bao quanh hồ là dãy núi Khe Thuổng hùng vĩ, núi Con Trâu uy nghi như đang soi bóng xuống mặt nước, tạo nên khung cảnh vừa nên thơ, vừa khoáng đạt. Trong không gian yên bình ấy, tiếng chim rừng, làn gió mát và vẻ đẹp hoang sơ của núi non khiến bất cứ ai một lần ghé thăm cũng khó lòng quên được.

Thanh niên địa phương giới thiệu vẻ đẹp và tiềm năng của hồ Bản Long.

Ông Dư Văn Hai, người dân sinh sống gần hồ Bản Long chia sẻ: Người dân chúng tôi vẫn coi hồ Bản Long là món quà thiên nhiên ban tặng. Những năm gần đây, nhiều người biết đến hơn, đặc biệt vào thứ Bảy, Chủ nhật có khá đông du khách đến cắm trại, ngắm cảnh. Bà con rất vui khi quê hương mình ngày càng được nhiều người yêu mến.

Không chỉ sở hữu mặt hồ trong xanh, khu vực thượng nguồn còn có thác Thậm Thình với dòng nước trắng xóa đổ từ độ cao hàng chục mét qua những vách đá dựng đứng.

Tiếng nước chảy hòa cùng âm thanh của núi rừng tạo nên bản hòa ca của thiên nhiên đầy mê hoặc. Đây cũng là điểm check-in được nhiều du khách yêu thích bởi vẻ đẹp nguyên sơ hiếm có.

Những chiếc lều nhỏ bên dòng suối mang đến trải nghiệm, hòa mình với thiên nhiên cho du khách.

Dọc theo lối mòn dẫn vào thác, du khách sẽ bắt gặp những triền đồi phủ kín màu xanh của cây rừng, những bụi hoa sim, hoa mua tím biếc nở rộ xen lẫn lau sậy. Vào mùa hè, từng đàn bướm nhiều màu sắc bay lượn tạo nên khung cảnh thơ mộng, khiến bất cứ ai một lần ghé thăm cũng khó quên.

Anh Nguyễn Đình Trinh, du khách đến từ Hà Nội cho biết: Tôi biết đến hồ Bản Long qua bạn bè giới thiệu. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là nơi đây vẫn còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, không khí rất trong lành. Mặt hồ rộng, núi rừng bao quanh tạo cảm giác thư thái. Từ hồ đi bộ lên thác Thậm Thình cũng là một trải nghiệm rất thú vị. Chỉ cần đứng giữa khung cảnh này thôi cũng thấy mọi mệt mỏi dường như tan biến.

Du khách nô đùa, thích thú tắm mát dưới dòng nước trong lành tại thác Thậm Thình vào những ngày hè.

Nhờ cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, hồ ngày càng trở thành điểm đến lý tưởng cho các hoạt động dã ngoại, cắm trại cuối tuần. Những bãi đất bằng ven hồ với không gian rộng rãi, thoáng đãng là nơi thích hợp để dựng lều, tổ chức tiệc nướng, đốt lửa trại hay đơn giản là ngồi ngắm mặt hồ lặng sóng dưới bầu trời đầy sao.

Với những người yêu thích khám phá, cung đường từ hồ Bản Long đến thác Thậm Thình mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn. Men theo những con đường nhỏ quanh co dưới tán rừng xanh mát, du khách có dịp hòa mình vào thiên nhiên, cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ của vùng đất dưới chân Tam Đảo.

Chị Lê Thị Yến, du khách đến từ phường Việt Trì cho biết: Gia đình tôi thường chọn những nơi gần gũi thiên nhiên để nghỉ ngơi dịp cuối tuần. Hồ Bản Long mang lại cảm giác rất dễ chịu, không đông đúc, không ồn ào. Các con tôi rất thích được cắm trại và khám phá thiên nhiên. Tôi nghĩ nơi đây có tiềm năng lớn để phát triển du lịch sinh thái.

Không chỉ thu hút bởi vẻ đẹp thiên nhiên, hồ còn hấp dẫn du khách bởi nét mộc mạc, chân tình của người dân địa phương. Cuộc sống bình dị của đồng bào nơi đây, những nếp nhà nằm nép mình bên sườn núi, tiếng cười nói rộn rã giữa không gian thanh bình đã tạo nên sức hút riêng cho vùng đất dưới chân Tam Đảo.

Theo lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tam Đảo, hiện nay, dù chưa được đầu tư, khai thác du lịch bài bản, hồ Bản Long vẫn được nhiều người biết đến nhờ vẻ đẹp hoang sơ, không khí trong lành và cảnh quan đặc sắc. Vào dịp cuối tuần, nhiều du khách trong và ngoài tỉnh tìm đến trải nghiệm, cắm trại, ngắm cảnh và khám phá thiên nhiên. Một số hộ dân địa phương cũng bước đầu phục vụ du khách với tinh thần hiếu khách, góp phần quảng bá vẻ đẹp của vùng đất dưới chân Tam Đảo.

Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, hồ Bản Long vẫn giữ cho mình vẻ đẹp thanh bình và nguyên sơ như một “viên ngọc xanh” ẩn mình dưới chân Tam Đảo. Chưa được khai thác du lịch theo quy mô lớn, nhưng chính nét đẹp mộc mạc, trong lành cùng sự hiếu khách của người dân địa phương đã khiến nơi đây trở thành điểm đến được nhiều du khách tìm đến trải nghiệm, khám phá vào mỗi dịp cuối tuần.

Dương Chung