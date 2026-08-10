Đoàn đại biểu dự Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Trước thềm Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031, sáng 10/8, đoàn đại biểu tham dự Đại hội đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Thọ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Vua Hùng và các thế hệ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Các đại biểu nguyện phát huy tinh thần từ bi, trí tuệ, đoàn kết của Phật giáo, góp phần xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng phát triển.

Thượng tọa Thích Minh Nghiêm - Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ và các đại biểu tri ân các Vua Hùng.

Hoạt động dâng hương, tưởng niệm trước thềm Đại hội là dịp để các đại biểu ôn lại truyền thống lịch sử, hun đúc tinh thần trách nhiệm; đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Phật giáo Việt Nam. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa mở đầu cho Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 11/8 với sự tham gia của 550 đại biểu, trong đó có 401 đại biểu chính thức. Đại hội sẽ suy cử 89 Ủy viên Ban Trị sự và Thường trực Ban Trị sự gồm 35 người.

Gia Thái - Hoài Vũ