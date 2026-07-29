Hội Nhà báo tỉnh dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Chiều 29/7, tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và báo cáo những kết quả đã đạt được trước thềm Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham dự lễ dâng hương có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn làm lễ dâng hương tại Thượng cung.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao dựng nước của các Vua Hùng. Trước anh linh các bậc tiền nhân, đoàn đã báo cáo về những kết quả nổi bật mà đội ngũ những người làm báo trong tỉnh đạt được.

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh báo công với các Vua Hùng trước thềm Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; chú trọng bồi dưỡng chính trị, đạo đức nghề nghiệp và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ người làm báo.

Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, tích cực triển khai các hoạt động nghiệp vụ, các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động báo chí. Nhiều tác phẩm báo chí có giá trị tư tưởng và tính phát hiện cao đã đạt giải tại các cuộc thi, giải báo chí Trung ương và địa phương, góp phần tuyên truyền hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Đồng thời, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, lan tỏa những giá trị nhân văn, quảng bá hình ảnh quê hương Đất Tổ giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển.

Các đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Nhiệm kỳ 2026 – 2031, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp; xây dựng đội ngũ người làm báo “Tâm sáng - Lòng trong - Bút sắc”. Hội đẩy mạnh chuyển đổi số, khuyến khích sáng tạo nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng cao, xây dựng báo chí Phú Thọ chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại trong kỷ nguyên số.

Lê Hoàng