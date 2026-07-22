Khu di tích lịch sử Đền Hùng dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Hướng tới Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 22/7, Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Thọ và Nghĩa trang liệt sĩ xã Hy Cương.

Dự lễ dâng hương có đồng chí Phạm Tiến Đạt – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên đại diện cho hơn 200 cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị.

Đồng chí Phạm Tiến Đạt - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cùng các đại biểu đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Hy Cương; lãnh đạo Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng khu vực 1, Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu khu vực Đền Hùng.

Đoàn đại biểu dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu đã kính cẩn dâng hoa, thắp hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú của quê hương Đất Tổ và mọi miền Tổ quốc đã không tiếc máu xương, dâng trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Kế thừa truyền thống yêu nước và tinh thần quật cường của dân tộc, những chiến công cùng sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ đã góp phần tô thắm trang sử vàng của dân tộc, để lại ngọn lửa cách mạng và nền hòa bình cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Các đại biểu đặt hoa trước bia ghi danh các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh.

Các đại biểu đặt hoa, thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hy Cương.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng luôn quan tâm thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Trong chuỗi hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng 21 suất quà tới các gia đình cán bộ, viên chức, người lao động là thương binh, gia đình chính sách đang công tác tại đơn vị; tổ chức các đoàn hành hương, dâng hương tri ân tại Nghĩa trang Hàng Dương (Đặc khu Côn Đảo) và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang).

Lãnh đạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng tặng quà các gia đình cán bộ, viên chức đang công tác tại đơn vị thuộc gia đình chính sách.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, tập thể cán bộ, viên chức và người lao động Khu di tích lịch sử Đền Hùng nguyện đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; tiếp tục làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, góp phần xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đinh Vũ