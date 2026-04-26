Linh thiêng ngày Giỗ Tổ

Ngày 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là một sự kiện văn hóa tâm linh lớn của dân tộc mà còn là dịp hội tụ thiêng liêng của hàng triệu trái tim hướng về cội nguồn. Trong dòng chảy ấy, từng công tác chuẩn bị, từng bước chân hành lễ đều được tổ chức chặt chẽ, bài bản, góp phần làm nên một ngày hội lớn an toàn, lành mạnh và giàu bản sắc.

Nghi thức dâng hương được chuẩn bị công phu, trang nghiêm.

Từ sáng sớm, các lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai nhiệm vụ tại tất cả các tuyến đường dẫn vào Khu di tích. Công tác phân luồng giao thông được thực hiện khoa học, linh hoạt theo từng thời điểm. Tại các nút giao thông quan trọng, Công an tỉnh bố trí lực lượng túc trực, hướng dẫn người dân tận tình, kịp thời xử lý mọi tình huống phát sinh, bảo đảm dòng người hành hương di chuyển thông suốt, không xảy ra ùn tắc cục bộ.

Đáng chú ý, công tác tổ chức Lễ dâng hương - phần nghi lễ quan trọng nhất của ngày chính hội được chuẩn bị công phu, trang nghiêm. Từng chi tiết từ lễ vật, trang phục, đội hình hành lễ cho đến kịch bản chương trình đều được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm tính trang nghiêm, đúng nghi thức truyền thống.

Đoàn con cháu Lạc Hồng trong trang phục truyền thống tiến lên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh để thực hiện Lễ dâng hương tại Đền Thượng.

Đúng 7 giờ sáng, trong không gian trầm hùng của tiếng nhạc lễ vang vọng giữa núi rừng, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ trang nghiêm tiến hành nghi lễ dâng hương tại Đền Thượng. Đoàn hành lễ xuất phát từ chân núi tiến lên đỉnh Nghĩa Lĩnh. Dẫn đầu là đội tiêu binh rước Quốc kỳ, cờ hội và vòng hoa. Theo sau là hình ảnh những thiếu nữ áo dài đỏ nâng hương hoa, cùng đoàn con cháu Lạc Hồng trong trang phục truyền thống, tay giương cao cờ hội. Những lễ vật như bánh chưng, bánh giầy gắn với truyền thuyết Lang Liêu được cung kính dâng lên, nhắc nhớ về triết lý Trời tròn - Đất vuông, về cội nguồn văn hóa ngàn đời.

Ngay từ sáng sớm, rất đông bà con Nhân dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đổ về chờ đợi giây phút được vào thắp hương Vua Hùng.

Họ mang theo niềm vui, hạnh phúc và niềm tự hào được là con cháu Vua Hùng.

Trong khoảnh khắc ấy, không chỉ những người trực tiếp tham gia nghi lễ mà hàng vạn người dân đứng phía dưới cũng cùng chung cảm xúc. Nhiều người lặng lẽ chắp tay, hướng về Đền Thượng, thắp lên nén hương lòng thành kính. Sự cộng hưởng của niềm tin, của truyền thống và của tinh thần dân tộc đã tạo nên một không gian linh thiêng, kết nối quá khứ với hiện tại, hun đúc ý chí cho tương lai.

Công tác an ninh được siết chặt.

Tại các chốt kiểm soát, người dân được lực lượng chức năng hướng dẫn, hỗ trợ nhiệt tình.

Sau nghi lễ dâng hương, dòng người tiếp tục đổ về các đền, chùa trong quần thể di tích. Mặc dù lượng khách rất đông, song nhờ sự chuẩn bị chu đáo, lễ hội vẫn diễn ra trong trật tự, nền nếp. Các lối đi được phân chia rõ ràng, có lực lượng hướng dẫn liên tục, hạn chế tối đa tình trạng chen lấn, xô đẩy. Các dịch vụ phục vụ du khách được kiểm soát chặt chẽ, niêm yết giá công khai, góp phần tạo nên môi trường lễ hội văn minh, lành mạnh.

Theo Công an tỉnh, công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Lễ hội Đền Hùng là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần giữ gìn hình ảnh trang nghiêm, an toàn cho một sự kiện văn hóa - tâm linh có ý nghĩa đặc biệt đối với toàn dân tộc.

Lực lượng Công an đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ từ sớm, từ xa; huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, chính quyền địa phương để tổ chức phân luồng giao thông, kiểm soát an ninh, phòng ngừa tội phạm và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Các em bé nhỏ được lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ trông coi.

Ghi nhận tại khu vực Đền Hạ, ông Nguyễn Văn Hòa, một người dân đến từ tỉnh Nam Định, chia sẻ: “Năm nào tôi cũng cố gắng thu xếp về Đền Hùng vào dịp này. Năm nay lượng người rất đông nhưng tôi thấy mọi thứ được tổ chức rất quy củ, đi lại thuận tiện, không còn cảnh chen lấn như trước. Trong không khí trang nghiêm, ai cũng có ý thức giữ gìn, nên tôi cảm thấy rất xúc động và tự hào khi được về đây dâng hương.”

Theo Ban tổ chức, Lễ dâng hương năm nay được tỉnh Phú Thọ chuẩn bị với mục tiêu cao nhất là giữ trọn sự trang nghiêm của phần lễ, đồng thời xây dựng một lễ hội mẫu mực. Các phương án về giao thông, an ninh, y tế, môi trường đều được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hình ảnh Đền Hùng trong lòng đồng bào và du khách.

Công tác vệ sinh môi trường tại lễ hội được thực hiện nghiêm túc.

Điều đáng ghi nhận là trong suốt thời gian chính hội, yếu tố văn minh lễ hội được đề cao. Hình ảnh người dân xếp hàng trật tự, không xả rác bừa bãi, nhường nhịn nhau khi di chuyển đã trở nên phổ biến. Đây không chỉ là kết quả của công tác tuyên truyền, vận động mà còn phản ánh sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cộng đồng về việc giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống.

Tại lễ hội, nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân.

Chia sẻ khi lần đầu tiên tham dự ngày Giỗ Tổ tại Đền Hùng, chị Trần Thu Hà - khách du lịch đến từ Hà Nội xúc động nói: “Đứng giữa không gian linh thiêng này, tôi cảm nhận rất rõ sự gắn kết máu thịt với nguồn cội. Mỗi nén hương dâng lên không chỉ là lòng thành kính với tổ tiên mà còn là lời nhắc nhở để những người con đất Việt dù ở đâu vẫn luôn hướng về quê hương, giữ gìn bản sắc dân tộc. Đây thực sự là một trải nghiệm thiêng liêng và đáng tự hào”.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn tại lễ hội liên tục được triển khai nhằm hỗ trợ người dân mọi lúc, mọi nơi.

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là một nghi lễ mang tính truyền thống, hành trình trở về Đền Hùng mà còn là hành trình trở về với cội nguồn, với những giá trị bền vững đã hun đúc nên bản sắc dân tộc qua hàng nghìn năm lịch sử.

Sự trang nghiêm trong từng nghi thức, sự chu đáo trong công tác tổ chức và đặc biệt là ý thức văn minh của người dân đã góp phần làm nên một mùa lễ hội trọn vẹn, ý nghĩa. Từ đó, thông điệp “Uống nước nhớ nguồn” không chỉ được nhắc lại mà còn được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với quê hương, đất nước.

Trong nhịp sống hiện đại, những giá trị ấy càng trở nên quý giá, là điểm tựa tinh thần để dân tộc Việt Nam tiếp tục vững bước trên con đường phát triển, hội nhập mà vẫn giữ gìn được hồn cốt văn hóa ngàn đời.

Về với Đất Tổ, người dân mang theo lễ vật, nén tâm nhang thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”.

Nhóm PV Thời sự