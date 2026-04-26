Đền Hùng
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Trang trọng đón các đoàn đại biểu về dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền Hùng

Sáng nay 26/4 (tức ngày 10 tháng 3 năm Bính Ngọ), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBND tỉnh đã trang trọng tổ chức đón tiếp các đồng chí đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Phú Thọ; đại biểu lãnh đạo các tỉnh, thành phố; cùng đông đảo đồng bào trong cả nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài về dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026.

Từ 5h30“đến 6h00” các lực lượng tham gia nghi lễ đã tập kết, hoàn tất công tác chuẩn bị.

Theo kịch bản, từ 5h30’ đến 6h00’, các lực lượng tham gia nghi lễ đã tập kết, hoàn tất công tác chuẩn bị đội hình. Từ 6h00’đến 6h30’, đại biểu trong tỉnh có mặt, ổn định vị trí theo sơ đồ bố trí. Đúng 6h30’ đến 7h00’, Ban tổ chức tiến hành đón tiếp các đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương tại sân Trung tâm lễ hội, đồng thời hoàn thiện đội hình nghi lễ và đoàn đại biểu.

Đội hình nghi lễ được sắp xếp chặt chẽ, trang trọng.

Nổi bật là 18 thiếu nữ trong trang phục áo dài đỏ truyền thống mang hương hoa, lễ vật.

và đoàn 100 con cháu Lạc Hồng rước cờ hội.

Đội hình nghi lễ được sắp xếp chặt chẽ, trang trọng, gồm khối nghi thức với các thành phần: Tiêu binh rước Quốc kỳ và cờ Hội; tiêu binh rước lẵng hoa; 18 thiếu nữ trong trang phục áo dài truyền thống màu đỏ mang hương, hoa, lễ vật; đoàn 100 con cháu Lạc Hồng rước cờ Hội; đội nhạc hành lễ; cùng đoàn kiệu rước lễ vật.

Sau nghi thức đón tiếp, các đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương sẽ di chuyển cùng đội hình nghi lễ và tiến hành Lễ dâng hương, dâng hoa tại Đền Thượng, Lăng Hùng Vương, Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” tại khu vực ngã 5 Đền Giếng với lời căn dặn bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” và làm Lễ dâng hương tại Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân để bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức các Vua Hùng đã có công dựng nước.

 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giỗ Tổ Hùng Vương trong tâm thức người Việt

Giỗ Tổ Hùng Vương trong tâm thức người Việt
2026-04-26 20:34:00

baophutho.vn Như một lời hẹn ước, hôm nay, con Lạc cháu Hồng khắp mọi miền hội tụ về đất Tổ thành kính dâng hương tri ân công đức tổ tiên. Không khí tại Đền...

Linh thiêng ngày Giỗ Tổ

Linh thiêng ngày Giỗ Tổ
2026-04-26 11:09:00

baophutho.vn Ngày 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là một sự kiện văn hóa tâm linh lớn của dân tộc mà còn là dịp hội tụ thiêng liêng của hàng...

Lắng đọng không gian văn hóa đất cội nguồn

Lắng đọng không gian văn hóa đất cội nguồn
2026-04-25 17:03:00

baophutho.vn Vẫn đỉnh Nghĩa Lĩnh uy nghiêm, hương trầm bảng lảng quyện trong tán cây đại thụ trầm mặc. Vẫn tiếng trống hội rộn ràng, cờ thần phấp phới, dòng...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long