Trang trọng đón các đoàn đại biểu về dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền Hùng

Sáng nay 26/4 (tức ngày 10 tháng 3 năm Bính Ngọ), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBND tỉnh đã trang trọng tổ chức đón tiếp các đồng chí đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Phú Thọ; đại biểu lãnh đạo các tỉnh, thành phố; cùng đông đảo đồng bào trong cả nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài về dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026.

Theo kịch bản, từ 5h30’ đến 6h00’, các lực lượng tham gia nghi lễ đã tập kết, hoàn tất công tác chuẩn bị đội hình. Từ 6h00’đến 6h30’, đại biểu trong tỉnh có mặt, ổn định vị trí theo sơ đồ bố trí. Đúng 6h30’ đến 7h00’, Ban tổ chức tiến hành đón tiếp các đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương tại sân Trung tâm lễ hội, đồng thời hoàn thiện đội hình nghi lễ và đoàn đại biểu.

Đội hình nghi lễ được sắp xếp chặt chẽ, trang trọng, gồm khối nghi thức với các thành phần: Tiêu binh rước Quốc kỳ và cờ Hội; tiêu binh rước lẵng hoa; 18 thiếu nữ trong trang phục áo dài truyền thống màu đỏ mang hương, hoa, lễ vật; đoàn 100 con cháu Lạc Hồng rước cờ Hội; đội nhạc hành lễ; cùng đoàn kiệu rước lễ vật.

Sau nghi thức đón tiếp, các đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương sẽ di chuyển cùng đội hình nghi lễ và tiến hành Lễ dâng hương, dâng hoa tại Đền Thượng, Lăng Hùng Vương, Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” tại khu vực ngã 5 Đền Giếng với lời căn dặn bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” và làm Lễ dâng hương tại Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân để bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức các Vua Hùng đã có công dựng nước.

