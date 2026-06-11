Quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng trong tháng 6/2026

Chiều 11/6, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) báo cáo tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng hợp phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng.

Cùng dự hội nghị có đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Hội nghị được tổ chức bằng hình thực trực tiếp và trực tuyến, kết nối từ UBND tỉnh tới 3 điểm cầu các xã: Đại Đồng, Yên Phú và Lạc Sơn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kết luận hội nghị.

Theo báo cáo của Sở NN&MT, tổng mức đầu tư xây dựng hợp phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng có tổng mức đầu tư trên 1.727 tỷ đồng. Đến nay, toàn bộ 8 điểm tái định cư, 2 tuyến đường tránh ngập và hạng mục phát dọn vệ sinh lòng hồ đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, góp phần bảo đảm điều kiện ổn định đời sống cho người dân vùng dự án.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng hạng mục đầu mối, hiện đã thu hồi 780,52ha trên tổng số 993,94ha, đạt khoảng 78,5%; còn 213,42ha chưa thực hiện do vướng mắc trong công tác giao đất tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc diện tái định cư.

Với hạng mục tuyến đường ống cấp nước dài hơn 29km, đến ngày 10/6/2026, đã giải phóng mặt bằng được 19,517km, đạt 67,26%. Hiện, còn khoảng 9,5km chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, tập trung tại các xã Yên Phú, Lạc Sơn và Đại Đồng.

Trong đó, xã Yên Phú còn 700m chưa bàn giao do vướng công tác bồi thường đối với 9 hộ dân và việc di chuyển 5 cột điện hạ thế; xã Lạc Sơn còn 1,2km liên quan đến 60 hộ dân chưa được phê duyệt phương án bồi thường; xã Đại Đồng còn 7,6km với 151 hộ dân chưa hoàn thành phương án giải phóng mặt bằng.

Về giải ngân, lũy kế vốn đã giải ngân đạt gần 1.624 tỷ đồng trên tổng số vốn được giao hơn 1.662 tỷ đồng. Riêng kế hoạch vốn năm 2026 đã giải ngân 5,1 tỷ đồng, đạt 12,7% kế hoạch.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ đề nghị các sở, ngành và UBND các xã tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; tập trung tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại nhằm đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công việc. Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hoà Bình cần chỉ đạo cán bộ chuyên môn tăng cường thời gian làm việc, chủ động phối hợp với các địa phương, kể cả ngoài giờ hành chính, để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, bảo đảm tiến độ đề ra.

Đồng chí cũng đề nghị Sở NN&MT cử cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống các xã để hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết các cơ chế, chính sách liên quan cho người dân. Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm bảo đảm hoàn thành các hạng mục theo đúng tiến độ được giao.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tiến độ thực hiện dự án.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng là công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh. Do đó, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung cao độ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ dự án.

Đồng chí yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình khẩn trương hoàn thiện, trình phê duyệt các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng còn tồn tại trước ngày 15/6/2026; UBND các xã Yên Phú, Đại Đồng, Lạc Sơn tập trung hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, giao đất tái định cư theo các mốc thời gian đã đề ra; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình được giao phối hợp với ngành điện lực và các đơn vị liên quan hoàn thành việc di chuyển 37 cột điện và 1 trạm biến áp trước ngày 30/6 để phục vụ thi công tuyến đường ống. Sở Công Thương chủ trì cùng các đơn vị liên quan rà soát, tháo gỡ các vướng mắc về hạ tầng điện, bảo đảm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hoà Bình đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở NN&MT tiếp tục phối hợp các sở, ngành hướng dẫn địa phương giải quyết dứt điểm các vướng mắc về giá đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh đối với những nội dung vượt thẩm quyền. Hằng tuần, các địa phương, sở, ngành thực hiện báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Quang cảnh hội nghị.

Với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm cao của các cấp, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các hạng mục còn lại trong tháng 6/2026, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư.

Lê Minh