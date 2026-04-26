Bức tranh văn hóa đa sắc màu tại Lễ hội Đền Hùng

{title}
{publish}
{head}
Trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc được tổ chức, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách.
Chuỗi hoạt động văn hóa được tổ chức phong phú, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, nổi bật là là Lễ hội văn hóa dân gian đường phố với sự tham gia của 18 đoàn với khoảng 1.500 diễn viên, nghệ nhân; chương trình Hát Xoan làng cổ, dân ca các vùng miền, múa lân sư rồng, trình diễn cồng chiêng và các trò chơi dân gian truyền thống. Không gian trưng bày sản vật địa phương, giới thiệu nghề thủ công, ẩm thực vùng miền cũng tạo sức hấp dẫn riêng. Các hoạt động góp phần tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc, lan tỏa tinh thần đoàn kết cộng đồng.
Lễ hội văn hóa dân gian đường phố chính là bức tranh văn hóa đa sắc màu - Điểm nhấn trong các hoạt động văn hóa dịp Lễ hội.
Tái hiện Lễ hội Vua Hùng dậy dân cấy lúa.
Sắc màu văn hóa Mường.
Hát Trống quân Đức Bác.
Sắc màu văn hóa Mông xã Pà Cò.
Các đào Xoan nhí trình diễn trong Chương trình nghệ thuật Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.
Rước kiệu trong Lễ hội đình Hùng Lô.
Các khu dân cư thi gói bánh chưng.
Trình diễn Hát Xoan phục vụ du khách trong Chương trình “Hát Xoan làng cổ”.
Đồng bào Thái ở xã Mai Hạ giới thiệu bản sắc văn hóa Thái tại Đền Hùng.
Hội thi bơi chải được tổ chức trên hồ Công viên Văn Lang.
Các VĐV tranh tài tại hội thi bơi chải.
Đông đảo người dân nhiệt tình cổ vũ cho các đội thi.
Phương Thanh
baophutho.vn Như một lời hẹn ước, hôm nay, con Lạc cháu Hồng khắp mọi miền hội tụ về đất Tổ thành kính dâng hương tri ân công đức tổ tiên. Không khí tại Đền...
baophutho.vn Ngày 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là một sự kiện văn hóa tâm linh lớn của dân tộc mà còn là dịp hội tụ thiêng liêng của hàng...
baophutho.vn Sáng nay 26/4 (tức ngày 10 tháng 3 năm Bính Ngọ), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh...
baophutho.vn Phú Thọ - Vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam từ lâu đã trở thành điểm hội tụ thiêng liêng trong tâm thức mỗi người con đất Việt. Truyền...
baophutho.vn Vẫn đỉnh Nghĩa Lĩnh uy nghiêm, hương trầm bảng lảng quyện trong tán cây đại thụ trầm mặc. Vẫn tiếng trống hội rộn ràng, cờ thần phấp phới, dòng...
baophutho.vn Lễ hội văn hóa dân gian đường phố năm nay được tổ chức quy mô lớn, quy tụ hơn 1.500 nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ 18 cụm đại diện các...
baophutho.vn Sáng 25/4, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội do đồng chí Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí...