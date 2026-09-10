Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 15 luật vừa được Quốc hội thông qua

Sáng 10-9, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 15 luật đã được Quốc hội khóa XVI thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Quang cảnh họp báo. Ảnh: TT

Tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài đã công bố các Lệnh của Chủ tịch nước về công bố các luật gồm: Luật Dầu khí; Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng; Luật Phát triển đô thị; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản; Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc.

Một trong những nội dung đáng chú ý, Luật Phát triển đô thị quy định các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt, thành phố khác và khu kinh tế đặc biệt. Trong đó: Các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt quy định tại Luật được áp dụng trực tiếp đối với thành phố Hồ Chí Minh và thành phố khác là đô thị đặc biệt, riêng thành phố Hà Nội thực hiện theo Luật Thủ đô năm 2026; cơ chế, chính sách phát triển khu kinh tế đặc biệt quy định tại Luật được áp dụng trực tiếp cho khu kinh tế đặc biệt.

Việc áp dụng một số cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt đối với thành phố không phải đô thị đặc biệt và địa phương có khu kinh tế đặc biệt được thực hiện trong trường hợp có chủ trương của cấp có thẩm quyền, trên cơ sở phù hợp với điều kiện đặc thù, định hướng phát triển, năng lực thực thi của từng địa phương; đồng thời, phải tuân thủ các nguyên tắc trong phân quyền, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền và bị loại trừ một số thẩm quyền chỉ được áp dụng đối với thành phố là đô thị đặc biệt.

Chính phủ có thẩm quyền quy định phạm vi áp dụng cụ thể và ban hành nghị định thí điểm cơ chế, chính sách khác hoặc chưa được quy định trong Luật Phát triển đô thị, văn bản quy phạm pháp luật khác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội, khi có chủ trương của cấp có thẩm quyền và được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý.

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Theo hanoimoi.vn