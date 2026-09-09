Tăng cường đối thoại giữa cấp ủy với Nhân dân

Với phương châm tăng cường đối thoại giữa cấp ủy với Nhân dân, tạo đồng thuận trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, trọng tâm là phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng hạ tầng... Đảng ủy xã Xuân Lũng đã khẳng định vai trò của cấp ủy, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đại diện UBND xã và các đơn vị liên quan trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với Nhân dân và thực địa khu vực triển khai dự án khu dân cư nông thôn tại khu Đồng Toàn, thôn Độc Lập trước khi triển khai.

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn tại khu Đồng Toàn, thôn Độc Lập là một trong những nhiệm vụ quan trọng được cấp ủy, chính quyền xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai. Nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với các chủ trương lớn của địa phương, Đảng ủy, UBND xã tổ chức đối thoại với Nhân dân về dự án, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo đồng thuận và thống nhất phương án triển khai phù hợp với thực tiễn.

Tại hội nghị đối thoại với các hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án, trên quan điểm thẳng thắn, dân chủ, đồng chí Trần Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã cùng các cơ quan chuyên môn thông tin đầy đủ cơ sở pháp lý của dự án; tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đồng thời lắng nghe, trao đổi, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các hộ dân; trực tiếp kiểm tra, xác minh tại thực địa; giải đáp các nội dung liên quan, tạo sự đồng thuận, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

Đây là một trong nhiều cuộc đối thoại của Đảng ủy, UBND xã với Nhân dân trước khi triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), xây dựng hạ tầng của địa phương. Tại Xuân Lũng, quan điểm của Đảng ủy xã là bất cứ dự án, chương trình nào ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của người dân sẽ phải thông qua đối thoại để các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ những nội dung còn vướng mắc, từ đó tạo thống nhất cao về nhận thức và hành động. Công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng được thực hiện đúng trình tự, công khai, minh bạch, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Đồng chí Cao Việt Dũng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Xuân Lũng cho biết: Thời gian qua, một số thôn như Xuân Hưng, Trung Thịnh, Hưng Đạo A, Cầu Lum... triển khai các dự án cải tạo nâng cấp đường giao thông từ nguồn vốn Nhà nước. Trong quá trình triển khai, đã có trên 100 hộ dân tự nguyện hiến đất, dịch rào vì việc chung. Đây không đơn thuần là kết quả, mà thể hiện sự đồng thuận của người dân, khi mọi việc “đã thông, đã hiểu” với chủ trương của cấp ủy. Cũng theo đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, khi triển khai dự án, cấp ủy họp chi bộ quán triệt chủ trương tới cán bộ, đảng viên và các đoàn thể; đồng thời giao MTTQ, các đoàn thể phối hợp với trưởng thôn gặp gỡ, tuyên truyền, vận động các gia đình bị ảnh hưởng, tạo đồng thuận trong Nhân dân về lợi ích của dự án đối với phát triển KT-XH địa phương.

Đến nay, nhiều cách làm hay, thể hiện vai trò đi đầu của cấp ủy trong việc chung đã được triển khai hiệu quả. Tại Chi bộ thôn Cầu Lum, đồng chí Nguyễn Thị Thứ - Phó Bí thư chi bộ, Trưởng khu đã chủ động đề xuất với Đảng ủy, UBND xã thực hiện chủ trương “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” để cải tạo tuyến đường của khu. Sau khi được đồng ý, đồng chí Thứ trực tiếp phân công cán bộ, đảng viên vận động gia đình, người thân hiến đất, dịch rào, đóng góp kinh phí, ngày công. Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy và đồng thuận của Nhân dân, chỉ trong thời gian ngắn, 400m đường bê tông liên khu đã hoàn thành. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Đảng ủy chủ trương hỗ trợ 100% xi măng cho các khu có nhu cầu sửa chữa đường xuống cấp, đồng thời vận động Nhân dân hiến đất, dịch rào, góp công, góp của cùng làm.

Cách làm mới ở Xuân Lũng là khi triển khai dự án, Đảng ủy thành lập đoàn công tác, xuống từng thôn gặp gỡ, đối thoại với người dân để tìm tiếng nói chung, tạo sự đồng thuận rồi mới quyết định triển khai các bước tiếp theo... Quan điểm của Đảng ủy, UBND xã là phải dân chủ, công khai mọi việc, mọi khâu, từ chuẩn bị đầu tư, nguồn kinh phí đến quan tâm tới quyền, lợi ích của người dân nhằm tạo sự đồng thuận cao.

Dân chủ và công khai là cách làm xuyên suốt của Xuân Lũng khi triển khai các dự án, chủ trương phát triển KT-XH nhằm tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Cấp ủy đã hứa là làm, làm tới cùng và làm có kết quả để dân thấy, dân tin, dân đồng thuận. Khi chưa tìm được tiếng nói chung sẽ tiếp tục đối thoại tháo gỡ đến khi người dân thông, đồng thuận mới triển khai. Cách làm này đã tạo chuyển biến rõ nét trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Minh Tự