Thổi “luồng gió mới” vào sinh hoạt chi bộ - Kỳ 2: Để Nghị quyết đi vào thực tiễn

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Phú Thọ đang được bắt đầu từ những việc rất cụ thể: Đưa chuyển đổi số vào công tác tham mưu, đưa sự quan tâm đến người dân vào sinh hoạt ở khu dân cư và đưa những bài toán chuyên môn vào nghị quyết của đơn vị... Khi nội dung sát thực tiễn, cuộc họp không còn là khâu cuối của việc quán triệt mà trở thành điểm khởi đầu cho hành động.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong Đảng

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng xã Nhân Nghĩa thu thập, chỉnh lý, số hóa hồ sơ đảng viên.

Nếu coi sinh hoạt chi bộ là một “tấm gương” phản chiếu năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, thì Chi bộ Phòng Tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đang thử nghiệm một cách soi chiếu mới, đó là nhìn công tác xây dựng Đảng từ dữ liệu và chuyển đổi số. Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ trong đổi mới phương thức tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của phòng chuyên môn gắn với chuyển đổi số”. Đây là chi bộ đầu tiên trong toàn tỉnh đưa chuyển đổi số vào nội dung sinh hoạt chuyên đề theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh. Phòng tham mưu quản lý, hướng dẫn, theo dõi 152 đảng bộ trực thuộc, hơn 266 nghìn đảng viên, 2.262 tổ chức cơ sở đảng và hơn 9.100 chi bộ. Khối lượng dữ liệu, hồ sơ lớn đặt ra yêu cầu phải thay đổi phương thức làm việc. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên tập trung trao đổi những vấn đề gắn với công việc hằng ngày: Chuẩn hóa quy trình, khai thác dữ liệu, ứng dụng công cụ số, nâng cao hiệu quả phối hợp, rút ngắn thời gian xử lý công việc.

Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành chuẩn hóa dữ liệu của trên 266 nghìn đảng viên; trên 246 nghìn đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, đạt trên 95%; tỷ lệ chi bộ tổ chức sinh hoạt trên ứng dụng đạt trên 96%, đưa Phú Thọ tiếp tục thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Những con số ấy cho thấy chuyển đổi số không còn đứng bên ngoài công tác xây dựng Đảng, mà đang từng bước trở thành một phần của phương thức lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện.

Sát dân để tạo đồng thuận

Tại xã vùng sâu An Bình, Chi bộ thôn Trâm đang cho thấy sinh hoạt chi bộ có thể trở thành “chất keo” gắn kết cộng đồng sau sáp nhập. Chi bộ hiện có 48 đảng viên, được thành lập từ việc sáp nhập chi bộ thôn Tám và thôn Trâm. Hai địa bàn có đặc điểm dân cư khá khác nhau: Thôn Tám chủ yếu là cán bộ, công chức nghỉ hưu, trong khi thôn Trâm là thôn thuần nông. Dù có sự khác biệt về đặc điểm dân cư song quá trình sáp nhập nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân, không có ý kiến trái chiều. Sau sáp nhập, chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên, đội ngũ đảng viên có thêm điều kiện hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, phát huy thế mạnh của từng địa bàn để cùng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chung. Bí thư Chi bộ Mai Thị Phương cho rằng, sau sáp nhập, điều quan trọng nhất là giữ được đoàn kết. Muốn vậy, chi bộ phải thực sự gần dân, lắng nghe tâm tư của đảng viên và Nhân dân, đồng thời để mỗi đảng viên thấy mình có trách nhiệm với cộng đồng.

Sinh hoạt tháng 8 của Chi bộ không chỉ tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà còn bàn một việc rất đời thường: Chăm lo cho học sinh nghèo trước thềm năm học mới. Chi bộ vận động mỗi đảng viên ủng hộ 50.000 đồng để tặng quà học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn. Khoản đóng góp không lớn, nhưng phía sau đó là một thông điệp lớn hơn: Đảng viên phải đi trước, làm trước; sinh hoạt chi bộ không chỉ bàn những nhiệm vụ chính trị mà còn phải khơi dậy trách nhiệm đối với cộng đồng. Một em học sinh khó khăn được tiếp thêm động lực trước năm học mới. Một gia đình nhận được sự sẻ chia kịp thời. Một việc làm nhân văn được thống nhất từ cuộc họp chi bộ. Những việc làm cụ thể, thiết thực ấy đã làm nên “độ ấm” của tổ chức Đảng trong lòng Nhân dân.

Nghị quyết đi cùng người bệnh

Nếu thôn Trâm đưa sinh hoạt Đảng về gần cộng đồng, thì Đảng bộ Trung tâm Y tế khu vực Kim Bôi lại đưa sinh hoạt Đảng sát với từng nhiệm vụ chuyên môn. Với 83 đảng viên, Đảng bộ lãnh đạo toàn diện các mặt công tác; tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định, công tác tổ chức cán bộ được thực hiện nghiêm túc. 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm thực hiện 39.699 lượt khám, chữa bệnh, công suất sử dụng giường bệnh đạt 84%; công tác khám, chữa bệnh được triển khai an toàn, không để xảy ra tai biến...

Điều đáng chú ý là những kết quả chuyên môn đã trở thành nội dung để tổ chức Đảng lãnh đạo. Các khoa, phòng tập trung thảo luận những vấn đề thiết thực như hướng dẫn chuyên môn cho trạm y tế xã trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nâng cao hiệu quả phòng, chống bệnh truyền nhiễm; truyền thông số về sức khỏe; phát triển kỹ thuật cận lâm sàng; quản lý chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; tháo gỡ vướng mắc trong tự chủ tài chính và thanh toán viện phí không dùng tiền mặt... Bí thư Đảng ủy Trung tâm Y tế khu vực Kim Bôi Dương Hải Thành khẳng định: Với đơn vị trực tiếp chăm sóc sức khỏe Nhân dân, sinh hoạt Đảng phải gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu gương, nâng cao tinh thần trách nhiệm từ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đến thái độ phục vụ người bệnh.

Đổi mới nội dung là khâu then chốt

Theo đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, muốn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trước hết phải đổi mới nội dung sinh hoạt. Điều quan trọng là nội dung phải bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; tránh tình trạng sinh hoạt nặng về phổ biến văn bản nhưng thiếu thảo luận, thiếu giải pháp cho những vấn đề đang đặt ra. Đổi mới phải bắt đầu từ những câu hỏi thực tế, gần gũi với đời sống: Địa phương, cơ quan, đơn vị đang cần gì? Nhân dân đang quan tâm điều gì? Chi bộ có thể lãnh đạo giải quyết việc gì? Khi những câu hỏi này được trả lời trong từng cuộc họp, nghị quyết sẽ thực sự vào cuộc sống.

Từ một chuyên đề về chuyển đổi số ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến việc chăm lo học sinh nghèo ở thôn Trâm, hay những giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế khu vực Kim Bôi, có thể thấy một dòng chảy chung: Sinh hoạt Đảng đang ngày càng gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, với thực tiễn và đời sống Nhân dân. Bởi giá trị của một buổi sinh hoạt chi bộ không nằm ở số trang biên bản hay thời lượng cuộc họp, mà ở hiệu quả sau mỗi nghị quyết, mỗi kết luận được triển khai vào thực tiễn. Đó là, khi một khó khăn được tháo gỡ, một nhiệm vụ được thực hiện tốt hơn, một cán bộ, đảng viên trách nhiệm hơn và một người dân thêm tin tưởng vào tổ chức Đảng. Khi ấy, chi bộ không chỉ là nơi tổ chức sinh hoạt định kỳ mà trở thành nơi quy tụ trí tuệ, khơi dậy trách nhiệm, tạo đồng thuận, biến chủ trương của Đảng thành những việc làm cụ thể. Theo đồng chí Bùi Đình Thi, mục tiêu cuối cùng của đổi mới sinh hoạt chi bộ là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đây cũng là thước đo quan trọng để đánh giá chất lượng, hiệu quả của mỗi buổi sinh hoạt chi bộ.

Tin liên quan: Thổi “luồng gió mới” vào sinh hoạt chi bộ - Kỳ 1: Khi Chi bộ thực sự là hạt nhân Từ những cuộc họp ở thôn, tổ dân phố đến sinh hoạt chính trị chuyên đề trong lực lượng Công an, Quân sự, một cách làm đang được lan tỏa ở Phú Thọ: Đưa thực tiễn vào nghị quyết, đưa nghị quyết thành hành động. Khi đảng viên không chỉ “nghe” mà cùng bàn, cùng nhận việc, cùng chịu trách nhiệm, qua các kỳ sinh hoạt, chi bộ thực sự trở thành hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở.

Đinh Thắng