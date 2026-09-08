Gặp mặt, biểu dương báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026

Sáng 8/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt, biểu dương các báo cáo viên, tuyên truyền viên của tỉnh đạt thành tích cao tại Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc mừng các báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 khu vực I tổ chức từ ngày 13 đến 16/7 tại phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Hội thi có sự tham gia của 47 báo cáo viên, tuyên truyền viên tiêu biểu đến từ 17 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và các Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Tham gia hội thi, tỉnh Phú Thọ có hai thí sinh là Tạ Hương Giang - Giáo viên Trường THCS Phù Ninh (xã Phù Ninh) và Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy.

Với chuyên đề “Phát triển công nghiệp văn hóa – Động lực quan trọng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, thí sinh Tạ Hương Giang đã xuất sắc giành giải Nhì và được lựa chọn tham dự vòng chung khảo toàn quốc. Thí sinh Nguyễn Thị Việt Hà trình bày chuyên đề “Bước chuyển chiến lược của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng” và đạt giải Khuyến khích.

Thí sinh Tạ Hương Giang phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thí sinh Nguyễn Thị Việt Hà phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại vòng chung khảo diễn ra từ ngày 25 đến 27/8 tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, thí sinh Tạ Hương Giang tiếp tục thể hiện chuyên đề “Phát triển công nghiệp văn hóa – Động lực quan trọng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Trải qua ba phần thi, với sự chuẩn bị công phu, nội dung sâu sắc, phương pháp trình bày thuyết phục và khả năng xử lý tình huống linh hoạt, thí sinh Tạ Hương Giang đã xuất sắc giành giải Ba.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, chủ động của hai báo cáo viên, tuyên truyền viên trong quá trình chuẩn bị và tham gia hội thi. Đồng thời khẳng định, những thành tích đạt được không chỉ là niềm tự hào của cá nhân các thí sinh mà còn là niềm vinh dự chung của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Phú Thọ. Qua đó, góp phần khẳng định chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đơn vị chụp ảnh lưu niệm với thí sinh Tạ Hương Giang.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đơn vị chụp ảnh lưu niệm với thí sinh Nguyễn Thị Việt Hà.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy xã Phù Ninh và Trường THCS Phù Ninh trong việc lựa chọn báo cáo viên, định hướng nội dung chuyên đề, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ và tạo điều kiện thuận lợi để các thí sinh tham gia hội thi.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cá nhân các đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà và Tạ Hương Giang tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng rèn luyện kỹ năng, đổi mới phương pháp tuyên truyền; thực sự trở thành những hạt nhân tích cực, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Lê Minh