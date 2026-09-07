Đóng góp cho hợp tác tương lai với tinh thần “biến lời nói thành hành động”

Chiều 6/9, tại Thủ đô Seoul, nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sự kiện do Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức, với sự tham dự của hơn 70 đại biểu là đại diện nhân sĩ, trí thức, hội đoàn, tổ chức nhân dân, đại diện doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam.

Tại cuộc gặp, chia sẻ về Việt Nam, những người bạn Hàn Quốc đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Việt Nam không chỉ duy trì đà tăng trưởng kinh tế ấn tượng, hàng đầu khu vực ASEAN, mà còn đang vươn mình mạnh mẽ với những bước đi tiên phong trong các ngành công nghệ tương lai như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, cùng các công trình hạ tầng tầm cỡ quốc gia như đường sắt tốc độ cao và các sân bay mới.

Những người bạn Hàn Quốc cũng đánh giá cao việc Quốc hội Việt Nam, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đang hết sức tích cực hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm tạo dựng môi trường tối ưu cho sự phát triển đất nước, nhất là phát triển công nghệ và thu hút đầu tư nước ngoài.

Chứng kiến những đổi mới mạnh mẽ và sự phát triển năng động của Việt Nam, những người bạn Hàn Quốc cho biết càng thêm tin tưởng và kỳ vọng vào tương lai tươi sáng của Việt Nam.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam Lee Shin Jea nhấn mạnh, là tổ chức hữu nghị có vai trò thúc đẩy quan hệ nhân dân hai nước, Hội Hữu nghị Hàn-Việt sẽ tích cực đóng góp cho hợp tác tương lai giữa hai nước với tinh thần “biến lời nói thành hành động thiết thực”.

Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động, không chỉ là các hoạt động giao lưu văn hóa và nhân đạo truyền thống, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, cơ sở hạ tầng và logistics nhằm thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu kinh tế giữa nhân dân hai nước.

“Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam cam kết trở thành đối tác vững chắc và tin cậy trong mối quan hệ hướng tới tương lai của hai quốc gia. Sự tin cậy sâu sắc và tình cảm chân thành được vun đắp qua nhiều năm chính là tài sản quý giá nhất của nhân dân hai nước khi bước vào chặng đường phát triển mới”. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Hội Lee Shin Jea tin tưởng sâu sắc chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ là cột mốc ý nghĩa giúp thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch Hội Những người Hàn Quốc yêu Việt Nam Chang Ho-ik cho biết: Là một tổ chức hữu nghị nhân dân, Hội vui mừng khi chứng kiến những bước phát triển vượt bậc trong quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp của Hàn Quốc và Việt Nam; tin tưởng rằng sự hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hàn Quốc là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của các hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Thành viên đoàn đại biểu những người bạn Hàn Quốc phát biểu tại cuộc gặp gỡ Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Việt Nam hiện đang bước mạnh mẽ hướng tới một tầm nhìn quốc gia vĩ đại, bứt phá trở thành một quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập đất nước.

Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế-Văn hóa Hàn-Việt Kwon Sung-Teak khẳng định, sẽ đồng hành cùng với Việt Nam với tư cách là một người bạn và là đối tác tin cậy trong hành trình phát triển vượt bậc và thịnh vượng chung Hàn Quốc-Việt Nam.

Dựa trên việc tăng cường hợp tác sâu rộng với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hiệp hội Kinh tế-Văn hóa Hàn-Việt sẽ tích cực mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa và giao lưu thanh niên, giúp thế hệ tương lai của hai nước trở thành những nhân tố nòng cốt vun đắp tình hữu nghị bền chặt.

Đồng thời, tiếp tục đồng hành để các gia đình đa văn hóa, du học sinh, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam có thể trở thành những nhịp cầu đối vững chắc giữa hai quốc gia trên cơ sở hiểu biết đúng đắn về lịch sử và tôn trọng lẫn nhau.

Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam Na Ki Hong cho biết, Samsung sẵn sàng cùng các cơ quan Việt Nam liên tục triển khai các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực để có thể tham gia trực tiếp vào chuỗi cung ứng của Samsung trên phạm vi Việt Nam và toàn cầu.

Samsung hướng tới giới trẻ, đào tạo nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam qua Chương trình “Samsung Solve for Tomorrow” và Chương trình “Samsung Innovation Campus”, các chương trình xã hội tiêu biểu của Samsung, khuyến khích học sinh Việt Nam trong lĩnh vực khoa học, công nghệ để tìm giải pháp cho các vấn đề cộng đồng, góp phần giúp Việt Nam thực hiện chủ trương lớn về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng, xúc động, phấn khởi tham dự cuộc gặp mặt và lắng nghe những ý kiến tâm huyết, chân thành của những người bạn Hàn Quốc dành cho Việt Nam.

Nhấn mạnh một số kết quả nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc sau gần 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội trân trọng ghi nhận, trong thành tựu chung đó có sự đóng góp rất quan trọng của các tổ chức phi chính phủ, các hội đoàn của Hàn Quốc, các nhà khoa học, các doanh nghiệp.

Cho rằng, dư địa hợp tác của hai nước còn rất lớn, nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển, Chủ tịch Quốc hội mong muốn qua cuộc gặp mặt hôm nay, Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam, Hội Những người Hàn Quốc yêu Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp, các trường đại học và các cá nhân, doanh nhân, nhà khoa học.., sẽ tiếp tục phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc để thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa, mang hình ảnh của Hàn Quốc đến Việt Nam và Việt Nam đến Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh hai nước cùng quan tâm hơn nữa đến cộng đồng người Hàn Quốc ở Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc để tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị. Hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, chuỗi cung ứng chiến lược, bán dẫn, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI). Việt Nam sẵn sàng đón nhận các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc.

Quốc hội luôn hoàn thiện thể chế, ban hành các đạo luật tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong nước cũng như các nhà đầu tư nước ngoài. Chính phủ ban hành các nghị định, thông tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, trong thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị phối hợp với các tổ chức phi chính phủ, các hội đoàn, các doanh nghiệp tăng cường quảng bá về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam sang Hàn Quốc và hình ảnh đất nước, con người Hàn Quốc sang Việt Nam. Từ giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân tiến tới các thỏa thuận hợp tác thiết thực, đem lại hiệu quả thực chất cho hai nước.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội Việt Nam sẽ tăng cường thực hiện thỏa thuận hợp tác đã ký với Quốc hội Hàn Quốc, tăng cường công tác lập pháp, giám sát thực hiện các thỏa thuận đã ký kết.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong các nhà khoa học, các doanh nhân, các doanh nghiệp của Hàn Quốc tiếp tục tìm hiểu đầu tư những dự án, công trình lớn của Việt Nam.

Hai nước tiếp tục tăng cường hơn nữa các kênh ngoại giao Đảng, ngoại giao Nhà nước, ngoại giao Quốc hội, ngoại giao Chính phủ, ngoại giao nhân dân để hai đất nước xích lại gần nhau hơn nữa và cùng nhau phát triển.

Theo nhandan.vn