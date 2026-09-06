Đồng thuận từ cơ sở, sức mạnh từ Nhân dân

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức đoàn thể xã Liên Hòa đã có nhiều cách làm sát thực, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và sức sáng tạo của Nhân dân. Từ những việc làm cụ thể, sức mạnh cộng đồng trở thành nguồn lực quan trọng góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Cán bộ Ủy ban MTTQ xã Liên Hòa cùng các tổ chức thành viên gặp gỡ, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến người dân.

Một trong những yếu tố tạo nên hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở Liên Hòa là hướng mạnh về cơ sở, gần dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã chủ động tham mưu Đảng ủy, phối hợp với HĐND, UBND và các tổ chức thành viên triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cùng với tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, MTTQ xã chú trọng nắm tình hình, dư luận xã hội; định kỳ tham gia tiếp công dân cùng Thường trực Đảng ủy. Những ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân được tổng hợp, phản ánh đến cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết. Đây là một trong những cách làm góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận ngay từ cơ sở.

Đồng chí Hà Công Định - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Muốn các phong trào, cuộc vận động đi vào cuộc sống, trước hết phải xuất phát từ nhu cầu, lợi ích chính đáng của người dân. MTTQ và các đoàn thể sâu sát cơ sở, lắng nghe người dân, đồng thời tuyên truyền để người dân hiểu, cùng bàn bạc và cùng tham gia. Khi người dân thấy rõ lợi ích, trách nhiệm của mình thì các phong trào sẽ có sức lan tỏa.

Tinh thần đồng thuận được thể hiện qua nhiều hoạt động thiết thực, nhất là trong công tác vận động, chăm lo an sinh xã hội. Trong 6 tháng đầu năm nay, MTTQ xã đã vận động ủng hộ đồng bào miền Trung hơn 85 triệu đồng; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và con em quê hương chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà tân binh lên đường nhập ngũ. Cùng với nguồn lực vận động, các chính sách hỗ trợ an sinh được địa phương triển khai kịp thời, đúng đối tượng với số tiền hơn 260 triệu đồng. Qua đó góp phần giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

Vai trò của Ban công tác mặt trận được thể hiện rõ trong việc tập hợp, vận động Nhân dân tham gia các phong trào tại khu dân cư. Ông Vũ Văn Dưỡng - Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Quảng Khuân cho biết: Ban công tác mặt trận thường xuyên gần dân, nắm bắt những vấn đề người dân quan tâm để kịp thời phản ánh. Khi vận động bà con tham gia các hoạt động chung, chúng tôi luôn xác định giúp cho người dân hiểu đây là việc của chính cộng đồng, mỗi người góp một phần trách nhiệm thì khu dân cư sẽ ngày càng tốt hơn.

Không chỉ vận động nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, MTTQ và các tổ chức thành viên còn hướng sự đóng góp của Nhân dân vào xây dựng môi trường sống, diện mạo nông thôn. Công trình đường điện năng lượng mặt trời “Thắp sáng đường quê” tại thôn Phú Khánh, thôn Phú Thụ với chiều dài 0,6km là một trong những công trình cụ thể hóa tinh thần chung sức xây dựng quê hương.

Người dân xã Liên Hòa chung tay chỉnh trang, vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì cộng đồng còn được các tổ chức đoàn thể xã cụ thể bằng nhiều hoạt động thiết thực. Hội LHPN xã duy trì các mô hình “Tuyến đường không rác thải”, “Tuyến đường hoa”, “Đường cờ Tổ quốc”, góp phần nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Hội Cựu chiến binh duy trì 42 mô hình kinh tế, tạo việc làm cho gần 120 lao động; vận động gần 1.800 lượt hội viên tham gia vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ tại 3 điểm. Hội Nông dân phối hợp giải ngân 1,2 tỷ đồng cho 20 hộ vay phát triển sản xuất, đồng thời triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, giúp hội viên tiếp cận kiến thức và dịch vụ số. Đoàn Thanh niên vận động xã hội hóa gần 116 triệu đồng, trao quà cho 333 học sinh khó khăn, hỗ trợ 15 gia đình và thực hiện công trình điện năng lượng mặt trời tại Nghĩa trang liệt sĩ Hoa Sơn, trị giá 15 triệu đồng. Những phần việc cụ thể đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khơi dậy sức mạnh đoàn kết, xây dựng cộng đồng văn minh, nghĩa tình.

Sức mạnh của Nhân dân không chỉ thể hiện ở nguồn lực vật chất mà còn ở tinh thần trách nhiệm, sự tự nguyện và đồng thuận từ cơ sở. Thời gian tới, MTTQ xã Liên Hòa tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, tăng cường phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; chăm lo an sinh, hỗ trợ người nghèo, người yếu thế. Cùng với đó, phát huy tinh thần dân chủ, lắng nghe ý kiến Nhân dân, nhân rộng các mô hình hiệu quả, tạo động lực huy động sức dân xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Dương Chung