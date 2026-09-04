Mở lòng dân, gỡ khó từ cơ sở

Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” không chỉ là nơi tiếp nhận ý kiến, mà đã trở thành điểm tựa của niềm tin, nơi mỗi tiếng nói từ cơ sở đều có trọng lượng và trở thành động lực cho sự thay đổi. Thông qua diễn đàn “Lắng nghe dân nói”, khoảng cách giữa bộ máy quản lý nhà nước và Nhân dân được thu hẹp, mở ra không gian dân chủ, thẳng thắn. Đây chính là bước chuyển quan trọng từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tại phường Hòa Bình thu hút sự quan tâm và nhận được nhiều ý kiến của nhân dân.

Diễn đàn của Nhân dân

Trong Tháng “Nghe dân nói”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã tổ chức 3 diễn đàn “Lắng nghe dân nói” tại 3 khu vực: Phường Vĩnh Yên, phường Phú Thọ và phường Hòa Bình với sự tham gia của trên 1.000 người đến từ 74 xã, phường; ghi nhận được 95 ý kiến, kiến nghị. Đối với cấp xã, Ủy ban MTTQ các xã, phường trong tỉnh đã chủ trì, phối hợp tổ chức 38 diễn đàn với sự tham gia của trên 6.500 người. Với tinh thần cởi mở, dân chủ, thẳng thắn, cử tri các xã, phường kỳ vọng các cấp, ngành tiếp tục sâu sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân. Nhân dân kỳ vọng việc triển khai các chủ trương, chính sách sẽ tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, Nhân dân cũng bày tỏ nhiều băn khoăn, lo lắng trước những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh như: Tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm còn chậm; những khó khăn, vướng mắc kéo dài trong lĩnh vực đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số địa phương; việc giải quyết chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức sau sắp xếp đơn vị hành chính; tình trạng tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng và một số vấn đề liên quan đến an sinh xã hội.

Tại phường Phú Thọ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh và Nhân dân 34 xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (cũ). Nhiều ý kiến xuất phát từ thực tế tại cơ sở, những vấn đề mới phát sinh, những vấn đề còn băn khoăn cùng nhiều kiến nghị xây dựng địa phương, xây dựng tỉnh phát triển được Nhân dân tin tưởng gửi đến diễn đàn. Tại phường Vĩnh Yên, với tinh thần dân chủ, cởi mở, đại biểu và Nhân dân các xã, phường khu vực Vĩnh Phúc đã đề nghị tỉnh quan tâm, ưu tiên nguồn lực đầu tư sản xuất nông nghiệp, phát triển các sản phẩm OCOP; tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, tỉnh lộ và các dự án giao thông trọng điểm như trục Đông - Tây, trục Bắc - Nam... Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh như nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tuyến cơ sở; phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê dành cho người lao động, nhất là công nhân tại các khu công nghiệp cũng được người dân quan tâm chia sẻ...

Từ lắng nghe đến hành động

Phát biểu tại Diễn đàn “Lắng nghe dân nói”, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh nhấn mạnh: Diễn đàn được tổ chức với mục tiêu tạo thêm không gian để Nhân dân trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống. Mỗi ý kiến, kiến nghị của người dân đều là nguồn thông tin quý giá, giúp các cấp, ngành nhận diện rõ hơn những vấn đề cần quan tâm, để có sự điều chỉnh kịp thời trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thời gian tới. Qua đó, MTTQ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Theo kết quả tổng hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua 3 diễn đàn “Lắng nghe dân nói”, đã có 95 ý kiến thuộc các nhóm vấn đề lớn được Nhân dân gửi gắm, gồm: Hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và sinh kế bền vững cho người dân. Đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông, điện, nước, hạ tầng phục vụ phát triển du lịch và đời sống dân sinh. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư công và xây dựng trung tâm hành chính sau sắp xếp đơn vị hành chính. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội và đời sống Nhân dân ở cơ sở. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường bảo vệ môi trường và xử lý ô nhiễm môi trường. Giải quyết chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách sau sắp xếp đơn vị hành chính; sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp... Tất cả những ý kiến đều được tổng hợp để HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương quan tâm xem xét, giải quyết kịp thời, qua đó tăng cường đồng thuận xã hội, tạo động lực giúp tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Việc tổ chức các diễn đàn “Lắng nghe dân nói” là cách làm đổi mới, thiết thực, tạo thêm kênh để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Qua đó, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt tình hình, dư luận từ cơ sở, có thêm cơ sở hoạch định chính sách, triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân. Những vấn đề phát sinh được nhận diện, tập trung giải quyết, tháo gỡ từ cơ sở. Không chỉ là nơi lắng nghe, diễn đàn còn trở thành cầu nối tăng cường sự gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội với Nhân dân, củng cố đồng thuận xã hội, bồi đắp niềm tin của Nhân dân.

Thu Hà