Tạo nguồn sức mạnh từ khối đại đoàn kết

Nhân dân là chủ thể, là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức tập hợp, lắng nghe và kết nối với Nhân dân. Từ các nền tảng số, mở rộng kênh đối thoại đến mô hình “An sinh xã hội số”, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc, những cách làm mới đang góp phần rút ngắn khoảng cách giữa cấp ủy, chính quyền với người dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo nguồn sức mạnh xây dựng quê hương phát triển nhanh, bền vững.

Người dân tổ dân phố Cời, xã Lương Sơn trình diễn Cồng Chiêng trong ngày ra mắt mô hình xây dựng cộng đồng dân cư “Đoàn kết - Ấm no - Hạnh phúc”.

Kết nối nguồn lực từ cơ sở

Trong quá trình chuyển đổi số, công tác an sinh xã hội được đổi mới từ phương thức quản lý, hỗ trợ truyền thống sang xây dựng hệ sinh thái an sinh dựa trên dữ liệu. Tại một số xã, phường trong tỉnh, mô hình “An sinh xã hội số” được triển khai theo hướng lấy người dân làm trung tâm, lấy dữ liệu làm nền tảng, kết nối các nguồn lực xã hội để hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu, đúng thời điểm, tạo nền tảng giảm nghèo bền vững.

Ở phường Hòa Bình, nếu như trước đây, thông tin về hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn chủ yếu được quản lý bằng hồ sơ giấy, phân tán ở nhiều bộ phận và tổ dân phố thì nay dữ liệu từng bước được tập trung, tạo cơ sở để mặt trận và chính quyền chủ động hơn trong công tác an sinh xã hội. Đó là kết quả sau hơn 3 tháng triển khai mô hình “An sinh xã hội số”. Hiện phường đã thiết lập 500 hồ sơ điện tử, tạo nền tảng cho việc rà soát, quản lý đối tượng, kết nối nguồn lực và theo dõi quá trình hỗ trợ được tập trung, công khai, minh bạch. Từ dữ liệu an sinh, MTTQ phường Hòa Bình đã kết nối với các cá nhân, cơ quan, đơn vị, mạnh thường quân, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ 10 hộ xây dựng và sửa chữa nhà với số tiền 430 triệu đồng; hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn 43 triệu đồng; trao 226 suất quà tặng học sinh nhân dịp năm học mới trị giá 118 triệu đồng.

Thông qua mô hình An sinh xã hội số, nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn ở phường Hòa Bình được an cư trong những ngôi nhà đại đoàn kết.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Bình Đinh Thị Thu Hiền cho biết: Việc triển khai mô hình không chỉ hướng tới hỗ trợ người nghèo mà còn quản trị toàn diện các nhóm yếu thế trên địa bàn, giúp cơ sở nắm chắc từng đối tượng, xác định đúng nhu cầu, mức hỗ trợ phù hợp. Từ đó, MTTQ sẽ kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với những trường hợp cần giúp đỡ, đảm bảo minh bạch, khách quan, đúng đối tượng. Cách làm này góp phần cụ thể hóa chủ trương lấy chuyển đổi số làm động lực đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận.

Tại xã Hiền Lương, tinh thần đoàn kết, tương trợ được phát huy ngay từ các thôn. Thông qua Ban Công tác mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên phát hiện những hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ kịp thời. Trong 6 tháng đầu năm, Quỹ “Vì người nghèo” xã Hiền Lương đã hỗ trợ 3 hộ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” và 3 hộ có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua các nhóm Zalo của tổ liên gia, các đoàn thể ở thôn, thông tin về những trường hợp ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo, bị hỏa hoạn được chia sẻ nhanh chóng, qua đó đã huy động hỗ trợ trực tiếp từ cộng đồng với số tiền gần 300 triệu đồng.

An sinh xã hội hướng tới hỗ trợ điều người dân cần, đồng thời tạo điều kiện để các gia đình tự vươn lên. Từ những việc làm cụ thể, tinh thần đại đoàn kết được chuyển hóa thành những hành động thiết thực. Trong 6 tháng đầu năm, gần 102 nghìn suất quà đã được trao đến hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh, nhiều hộ được an cư trong những ngôi nhà đại đoàn kết từ sự chung tay của Nhà nước, MTTQ, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng.

Xây dựng cộng đồng đoàn kết, ấm no, hạnh phúc

Cán bộ MTTQ xã Hiền Lương tiếp nhận ý kiến đóng góp của Nhân dân thông qua cổng Mặt trận số.

Một trong những nội dung quan trọng được xác định trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 là: Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của Nhân dân xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc. Để cụ thể hóa mục tiêu này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình “Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” giai đoạn 2026-2030. Trọng tâm là thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, vận hành hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, gắn với tăng cường giám sát của Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên tại nơi cư trú. Mục tiêu của mô hình hướng tới những giá trị thiết thực trong đời sống, an toàn về an ninh, trật tự; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; không còn hộ sống trong nhà tạm, nhà dột nát; người dân được tiếp cận thông tin chính thống; trẻ em được bảo vệ, chăm sóc và phát triển toàn diện.

Mô hình được xây dựng trên 18 tiêu chí, gồm 7 tiêu chí về đoàn kết, 5 tiêu chí về ấm no và 6 tiêu chí về hạnh phúc. Các tiêu chí bao quát từ củng cố tình làng nghĩa xóm, chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường đến phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ứng dụng khoa học kỹ thuật, kinh tế số, nông nghiệp sinh thái và xóa nhà tạm. Song, điều quan trọng là “đoàn kết” không chỉ được hiểu là sự đồng thuận mà phải được thể hiện bằng hành động cụ thể; “ấm no” được tạo dựng từ lao động, sản xuất và làm giàu chính đáng; còn “hạnh phúc” được vun đắp từ môi trường sống an toàn, văn minh, nghĩa tình.

Thôn Ngọc Am, xã Chí Tiên có 340 hộ với hơn 1.100 nhân khẩu, tinh thần đoàn kết ở đây được thể hiện bằng những việc làm cụ thể: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng cộng đồng sáng, xanh, sạch, đẹp, đóng góp làm đường giao thông, hỗ trợ sửa nhà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn...

Tại các xã: Thái Hòa, Lương Sơn, Liên Sơn, An Nghĩa, Phùng Nguyên, Minh Đài, mô hình “Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” đã khơi dậy tinh thần tự quản, sáng tạo của Nhân dân, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần của người dân.

Từ những mái ấm đại đoàn kết đến những con đường rộng mở, tuyến đường hoa, khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, mỗi công trình, phần việc đều kết tinh từ sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân. Trong điều kiện mới, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được vận hành, chuyển đổi số ngày càng đi sâu vào đời sống, MTTQ các cấp không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, lắng nghe và kết nối với Nhân dân, làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Qua đó khơi dậy sức dân, củng cố niềm tin, tạo đồng thuận và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần xây dựng Phú Thọ đoàn kết, nghĩa tình, ấm no, hạnh phúc, văn minh và giàu bản sắc.

Phương Thanh