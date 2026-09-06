Hợp Lý phát huy sức mạnh đại đoàn kết

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Hợp Lý bước vào chặng đường phát triển mới với tâm thế chủ động và quyết tâm chính trị cao. Từ việc khơi dậy và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân địa phương đã biến chủ trương thành những hành động cụ thể, tạo động lực mới để xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu.

Đồng bào Sán Dìu xã Hợp Lý gói bánh chưng gù truyền thống mỗi dịp lễ, Tết.

Đồng thuận xây dựng miền quê kiểu mẫu

Sau sáp nhập, xã Hợp Lý mở rộng không gian phát triển với diện tích tự nhiên trên 34km2, quy mô dân số 19.648 người. Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Đảng ủy xã xác định trọng tâm hàng đầu là củng cố hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cấp ủy xã tập trung lãnh đạo, phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đưa phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu, tạo động lực nội sinh thúc đẩy kinh tế - xã hội bứt phá.

Quán triệt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, sức mạnh đại đoàn kết tại Hợp Lý được cụ thể hóa bằng những phần việc thiết thực làm thay đổi diện mạo nông thôn. Điểm sáng là thôn Quảng Cư - đơn vị thành lập trên cơ sở sáp nhập thôn Quảng Cư và thôn Kiên Đình, hiện có 406 hộ với 1.470 nhân khẩu (đồng bào dân tộc Sán Dìu chiếm trên 60%). Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, làng quê nơi đây khởi sắc từng ngày.

Ông Lưu Văn Bế - Trưởng thôn Quảng Cư cho biết: “Khi chủ trương xây dựng thôn NTM kiểu mẫu được đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ, bà con đồng thuận rất cao, tự nguyện đóng góp hàng nghìn ngày công và hàng tỷ đồng để mở rộng đường giao thông, lắp điện chiếu sáng, chỉnh trang nhà văn hóa. Tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn kết; Câu lạc bộ Soọng Cô duy trì sinh hoạt đều đặn, vừa bảo tồn nét đẹp văn hóa Sán Dìu, vừa thắt chặt tinh thần đoàn kết”.

Theo ông Phạm Tiến Hưng - Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Quảng Cư, từ đạt chuẩn Làng văn hóa kiểu mẫu năm 2024, sau sáp nhập, thôn Quảng Cư mới vẫn giữ vững tiêu chí NTM. Thành quả này bắt nguồn từ việc thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở. Khơi đúng “mạch nguồn lòng dân” thì mọi nhiệm vụ dù khó khăn đến mấy cùng tìm được tiếng nói chung.

Khí thế thi đua lan tỏa khắp các khu dân cư với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị: Hội Cựu chiến binh duy trì các mô hình tự quản về an ninh trật tự, bảo vệ môi trường; Hội Liên hiệp Phụ nữ đẩy mạnh phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” cùng các tuyến đường hoa; Đoàn Thanh niên xung kích với “Ngày Chủ nhật xanh”; Hội Nông dân tích cực chuyển đổi mô hình kinh tế tập thể...

Đòn bẩy kinh tế và đột phá chuyển đổi số

Sức mạnh đại đoàn kết ở Hợp Lý còn là đòn bẩy vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Xã tích cực triển khai Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; mở rộng mô hình trồng trám đen quy mô 5ha và sản xuất lúa chất lượng cao giảm phát thải với quy mô 20ha.

Diện mạo xã Hợp Lý hôm nay.

Nhiều nông hộ đã bứt phá làm giàu chính đáng. Tiêu biểu là mô hình kinh tế tổng hợp “trên trồng trám đen, dưới trồng ba kích” của gia đình ông Diệp Văn Chung (thôn Quảng Cư). Cơ ngơi của ông duy trì hơn 10 lợn nái, trên 100 lợn thịt, 3 con bò, 150 cây trám đen, gần 100.000 gốc ba kích cùng 4 sào ớt thương phẩm, mang lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.

Ông Chung bộc bạch: “Nhờ sự đồng hành, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, đồng bào Sán Dìu đã mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đưa cây đặc sản và dược liệu giá trị cao vào thâm canh. Đời sống bà con no ấm, nhà cửa khang trang hơn trước rất nhiều”.

Kinh tế tập thể cũng khẳng định vai trò liên kết chuỗi giá trị với điểm sáng là Hợp tác xã (HTX) Chăn nuôi hươu Việt Hùng tại thôn Quảng Cư. Trong 6 tháng đầu năm 2026, sản phẩm “Nhung hươu tươi ngâm mật ong” của đơn vị đã đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh. Giám đốc HTX Đỗ Mạnh Hùng chia sẻ: “Liên kết sản xuất giúp các thành viên chuẩn hóa quy trình, kiểm soát chất lượng và ổn định đầu ra với giá bán 18 - 20 triệu đồng/kg nhung. Chúng tôi đang mở rộng quy mô đàn, đẩy mạnh thương mại điện tử để quảng bá thương hiệu, tạo sinh kế bền vững cho lao động địa phương”.

Kinh tế phát triển, tạo nền tảng vững chắc cho tăng thu ngân sách địa phương, đạt trên 124 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026. Toàn xã có 70 doanh nghiệp, 748 hộ kinh doanh cá thể hoạt động hiệu quả. Cùng với đó, cải cách hành chính và chuyển đổi số được chỉ đạo quyết liệt. 6 tháng đầu năm, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã giải quyết 3.500 hồ sơ; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến đạt 100%. Các mô hình “Mặt trận số”, “Bình dân học vụ số” được triển khai sâu rộng, nâng cao kỹ năng số cho người dân, hiện thực hóa mục tiêu chính quyền số và xã hội số từ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Công Võ - Bí thư Đảng ủy xã Hợp Lý khẳng định: Đại đoàn kết toàn dân tộc chính là cội nguồn của mọi thắng lợi. Thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; quyết tâm xây dựng Hợp Lý trở thành miền quê đáng sống, văn minh, giàu đẹp, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương Đất Tổ.

Ngọc Thắng