Đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Xác định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, vừa cấp bách, vừa lâu dài và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, từ đầu năm đến nay, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ này trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Qua đó, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả tích cực.

Để chủ động phòng ngừa tham nhũng, các sở, ban, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; công tác tổ chức cán bộ; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn... Hình thức thực hiện đa dạng, phù hợp với từng nội dung, như thông qua phần mềm iQLVB; niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị, khu dân cư; đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ công; ban hành văn bản gửi các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động rà soát, ban hành mới 119 văn bản quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn để thực hiện trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 29 văn bản liên quan nhằm bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý là một trong những giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc. Các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử; việc tặng quà, nhận quà tặng và kiểm soát xung đột lợi ích được quán triệt, thực hiện gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. 6 tháng đầu năm, 3 trường hợp công chức đã bị xử lý kỷ luật do vi phạm quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn. Việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không chỉ góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính mà còn cảnh báo, phòng ngừa, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Cùng với đó, công tác chuyển đổi vị trí công tác đối với người có chức vụ, quyền hạn được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện gắn với quá trình ổn định tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong 6 tháng đầu năm nay, 56 trường hợp được chuyển đổi vị trí công tác, qua đó góp phần tăng cường kiểm soát quyền lực, chủ động phòng ngừa tham nhũng từ cơ sở.

Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số được tỉnh xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Từ đầu năm đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 120 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành. Việc cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt kết quả tích cực, vượt mục tiêu đề ra. Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 98,36%, tăng 33,36% so với cùng kỳ năm 2025 và vượt chỉ tiêu được giao. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính đủ điều kiện đạt 100%, hoàn thành mục tiêu theo yêu cầu của Chính phủ. Cùng với các giải pháp trên, công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn được thực hiện nghiêm túc. 100% người có nghĩa vụ kê khai đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Thanh tra tỉnh đã tổ chức hội nghị bốc thăm, lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2026 thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh. 47 người có chức vụ, quyền hạn tại 12 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp từ công khai, minh bạch; kiểm soát định mức, tiêu chuẩn, chế độ; siết chặt quy tắc ứng xử, kỷ luật công vụ; chuyển đổi vị trí công tác đến cải cách hành chính, chuyển đổi số và kiểm soát tài sản, thu nhập..., công tác phòng ngừa tham nhũng trên địa bàn tỉnh đang từng bước đi vào thực chất. Đây là cơ sở quan trọng để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng từ sớm, từ xa, từ những khâu dễ phát sinh vi phạm, góp phần xây dựng bộ máy hành chính trong sạch, liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Huy Thắng