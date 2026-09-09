Nhiệm vụ, giải pháp về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới của đội ngũ cán bộ, đảng viên

Khi “dân vận khéo” hướng vào việc thiết thực

2026-09-09 13:48:00 baophutho.vn “Dân vận khéo” bắt đầu từ những việc thiết thực với người dân: thêm vốn, thêm kinh nghiệm để phát triển sản xuất; hay cùng bàn, cùng làm để mở...

Tăng cường đối thoại giữa cấp ủy với Nhân dân

2026-09-09 10:14:00 baophutho.vn Với phương châm tăng cường đối thoại giữa cấp ủy với Nhân dân, tạo đồng thuận trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương,...

Đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

2026-09-09 08:04:00 baophutho.vn Xác định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, vừa cấp bách, vừa lâu dài và là trách nhiệm của cả hệ thống chính...

Thổi “luồng gió mới” vào sinh hoạt chi bộ - Kỳ 2: Để Nghị quyết đi...

2026-09-09 07:09:00 baophutho.vn Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Phú Thọ đang được bắt đầu từ những việc rất cụ thể: Đưa chuyển đổi số vào công tác tham mưu, đưa sự quan tâm đến...

Thủ tướng: Kiểm soát chặt chẽ giá thành từ gốc với thuốc, thiết bị...

2026-09-09 06:41:00 Chiều 8/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Y tế và các bộ, ngành, cơ quan liên quan về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số luật trong lĩnh vực y tế trình...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nước Nga...

2026-09-09 06:32:00 Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Liên bang Nga, ngày 8/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An...