Chính trị
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Nhiệm vụ, giải pháp về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới của đội ngũ cán bộ, đảng viên

Nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Nhiệm vụ, giải pháp về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới của đội ngũ cán bộ, đảng viên

Nhiệm vụ, giải pháp về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới của đội ngũ cán bộ, đảng viên

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Tinh thần cán bộ đảng viên Pháp nhiệm vụ Bộ chính trị Trách nhiệm Nghị quyết
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