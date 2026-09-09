Nhiệm vụ, giải pháp về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới của đội ngũ cán bộ, đảng viên

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Nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.
Theo nhandan.vn
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Chiều 8/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Y tế và các bộ, ngành, cơ quan liên quan về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số luật trong lĩnh vực y tế trình...
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Liên bang Nga, ngày 8/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An...
baophutho.vn Diện mạo giao thông nông thôn đổi thay nhờ phong trào hiến đất mở đường lan tỏa rộng khắp. Với tinh thần vì cộng đồng, hội viên nông dân và...