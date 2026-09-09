Điều chỉnh quy hoạch phân khu một số khu vực gắn với sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả

Sáng 9/9, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng báo cáo điều chỉnh cục bộ các quy hoạch phân khu một số khu vực trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kết luận cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, các nội dung trình tại hội nghị gồm: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu A1 tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị đại học tỉnh; Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu A2 tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị, dịch vụ, công nghiệp tại các xã Vĩnh An, Hoàng An, Hội Thịnh, Tam Dương và phường Vĩnh Yên; Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu A3 tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị dịch vụ khu vực hai bên Quốc lộ 2 tại các phường Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc và các xã Hội Thịnh, Vĩnh An, Yên Lạc; Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu A5 tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị trung tâm tại phường Vĩnh Phúc và một phần diện tích đất đai các xã Bình Xuyên, Bình Nguyên, Tam Dương; Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu B2 tỷ lệ 1/2000 khu vực phát triển đô thị, dịch vụ tại phường Vĩnh Yên và các xã Yên Lạc, Tề Lỗ, Hội Thịnh.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo kết quả điều chỉnh các phân khu tại hội nghị.

Việc điều chỉnh các quy hoạch nhằm cập nhật, cụ thể hóa các định hướng quy hoạch mới; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch phân khu với quy hoạch chung, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có liên quan. Đồng thời, khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình triển khai các dự án, làm cơ sở bố trí hợp lý các chức năng sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và thu hút đầu tư.

Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo điều chỉnh chi tiết từng phân khu.

Một số nội dung điều chỉnh đáng chú ý liên quan đến bổ sung quỹ đất nhà ở xã hội; bố trí đất y tế, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật; rà soát phương án giao thông, đấu nối các tuyến đường; cập nhật quy hoạch phù hợp với tuyến đường Vành đai 5 vùng Thủ đô và dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh xem xét, phê duyệt điều chỉnh cục bộ các quy hoạch phân khu nêu trên làm căn cứ triển khai các dự án liên quan.

Lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu Sở Xây dựng tiếp thu đầy đủ ý kiến của các sở, ngành; tiếp tục rà soát kỹ cơ sở pháp lý, sự cần thiết và tính khả thi của từng nội dung điều chỉnh. Quá trình hoàn thiện hồ sơ phải bảo đảm sự đồng bộ giữa các quy hoạch, phù hợp với định hướng phát triển đô thị, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp rà soát từng vị trí điều chỉnh, nhất là các nội dung liên quan đến nhà ở xã hội, giao thông, y tế, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật và các dự án lớn đang triển khai; hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định để báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Lê Minh