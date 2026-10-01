Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. Ảnh: Thế Đại

Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch 2026

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông tin, Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) vừa công bố Bộ chỉ số năng lực phát triển du lịch toàn cầu năm 2026. Việt Nam tăng 7 bậc so với năm 2024, vươn lên xếp hạng 52/110 nền kinh tế.

Bộ chỉ số năng lực phát triển du lịch (TTDI) 2026 do Diễn đàn Kinh tế thế giới xây dựng hướng đến việc đánh giá các yếu tố và chính sách tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, có khả năng chống chịu của ngành du lịch và lữ hành.

Không đo lường trực tiếp kết quả hoạt động trong lĩnh vực du lịch như lượng khách, mức chi tiêu hay doanh thu, thay vào đó, bộ chỉ số này tập trung đánh giá các điều kiện giúp một điểm đến có khả năng thu hút, phục vụ và duy trì hoạt động du lịch trong dài hạn.

Theo đó, bộ chỉ số năng lực phát triển du lịch được cấu trúc thành 5 nhóm lớn với 17 chỉ số trụ cột và 102 chỉ số thành phần. Năm nhóm lớn được đánh giá bao gồm: môi trường tạo điều kiện; chính sách và điều kiện tạo thuận lợi cho du lịch; hạ tầng và dịch vụ; tài nguyên du lịch; tính bền vững của du lịch.

Để đánh giá sâu hơn về năng lực phát triển du lịch của từng điểm đến, các chỉ số trụ cột được phân tách thành các chỉ số thành phần. Các chỉ số thành phần được tổng hợp để hình thành điểm của 17 trụ cột. Điểm TTDI chung được tính bằng trung bình cộng của 17 trụ cột. Trong khi đó, 5 nhóm lớn ở trên chủ yếu được sử dụng để tổ chức, phân loại và trình bày kết quả.

Các chỉ số được chuẩn hóa trên thang điểm từ 1-7, qua đó, cho phép sự so sánh tương đối giữa các nền kinh tế về mức độ phát triển và khả năng tạo lập môi trường thuận lợi cho du lịch.

Năm 2026, Chỉ số năng lực phát triển du lịch của Việt Nam đạt 4,15 điểm, tăng 6,1% so với năm 2024. Số điểm này giúp Việt Nam xếp hạng 52/110 nền kinh tế, tăng 7 bậc so với năm 2024 và tăng 11 bậc so với năm 2019.

Xét riêng khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp thứ 5 sau Singapore (xếp hạng 13), Indonesia (xếp hạng 23), Malaysia (xếp hạng 26) và Thái Lan (xếp hạng 38). Tuy nhiên, về tốc độ cải thiện, mức tăng 6,1% về điểm chỉ số năng lực của Việt Nam cao hơn cả Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Singapore.

Nỗ lực cải thiện môi trường và điều kiện phát triển du lịch gia tăng đáng kể

Đáng chú ý, năm nay, Việt Nam có 7 chỉ số trong nhóm hàng đầu thế giới (từ hạng 1-35), cải thiện rõ rệt so với 4 chỉ số so với năm 2024. Cụ thể, 2 chỉ số có thứ hạng tốt nhất là sức cạnh tranh về giá với hạng 7 và an toàn, an ninh với hạng 9.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, việc chỉ số sức cạnh tranh về giá tăng 8 bậc để vươn lên vị trí thứ 7 và chỉ số an toàn, an ninh tăng 18 bậc để vươn lên vị trí thứ 9 đã phản ánh sự đánh giá cao của Diễn đàn Kinh tế thế giới về môi trường chính trị-xã hội ổn định, an toàn, an ninh của Việt Nam, nhất là trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều biến động và bất ổn. Đây cũng là lợi thế cạnh tranh nổi bật hàng đầu của Việt Nam để thu hút khách quốc tế trong thời gian qua.

Theo sau đó là chỉ số tài nguyên văn hóa ở hạng 21, tài nguyên tự nhiên ở hạng 22, mức độ bền vững về nhu cầu du lịch ở hạng 27, tài nguyên phi giải trí ở hạng 30, hạ tầng vận tải hàng không ở hạng 34.

So với bảng xếp hạng trước đó, có thể thấy, chỉ số hạ tầng vận tải hàng không đã tăng 9 bậc, hạ tầng mặt đất và cảng đã tăng 10 bậc, tài nguyên văn hóa tăng 6 bậc và tài nguyên tự nhiên tăng 4 bậc. Mức độ bền vững về môi trường có sự cải thiện đáng kể, tăng 18 bậc. Đặc biệt, chỉ số đánh giá sự bền vững về nhu cầu du lịch tăng 24 bậc, vươn lên xếp vị trí 27.

Bên cạnh đó, 6 chỉ số trụ cột nằm trong nhóm hạng trung bình cao (từ hạng 36-70) của thế giới gồm: hạ tầng mặt đất và cảng ở hạng 43; nhân lực và thị trường lao động ở hạng 50; mức độ sẵn sàng về công nghệ thông tin và truyền thông ở hạng 58; môi trường kinh doanh ở hạng 63, mức độ mở cửa du lịch ở hạng 67, y tế và vệ sinh ở hạng 68.

Như vậy, 13/17 chỉ số trụ cột của Việt Nam được xếp hạng từ trung bình cao đến hàng đầu thế giới. Ngoài ra, 4 chỉ số của Việt Nam rơi vào hạng trung bình thấp và thấp của thế giới (từ hạng 71-110) là hạ tầng và dịch vụ du lịch, sự bền vững về môi trường, mức độ ưu tiên cho du lịch, tác động kinh tế-xã hội của du lịch.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, những kết quả trên cho thấy năng lực phát triển du lịch của Việt Nam đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Việc tăng 7 bậc về thứ hạng và 6,1% về điểm số so với năm 2024, cùng với 13/17 chỉ số trụ cột thuộc nhóm trung bình cao và hàng đầu thế giới đã phản ánh những nỗ lực cải thiện môi trường và điều kiện phát triển du lịch của Việt Nam đang từng bước được ghi nhận. Đây là cơ sở quan trọng để Việt Nam tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, khắc phục những lĩnh vực còn hạn chế, hướng tới phát triển du lịch bền vững, chất lượng và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Bộ chỉ số năng lực phát triển du lịch (TTDI) 2026 do Diễn đàn Kinh tế thế giới xây dựng hướng đến việc đánh giá các yếu tố và chính sách tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, có khả năng chống chịu của ngành du lịch và lữ hành.

Theo nhandan.vn