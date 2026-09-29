Khi điểm đến bước lên bản đồ số

Công nghệ số đang mở rộng không gian du lịch Phú Thọ, đưa danh thắng, di sản và sản phẩm đặc sắc của Đất Tổ lên bản đồ số. Nhờ ứng dụng công nghệ giúp du khách dễ tìm kiếm, tiếp cận điểm đến, đồng thời đổi mới xúc tiến, kết nối dịch vụ và mở thêm dư địa phát triển du lịch xanh, bền vững.

Mỗi điểm đến thêm một địa chỉ trên không gian số

Trước đây, hành trình khám phá một điểm đến thường bắt đầu bằng bản đồ giấy, lời giới thiệu của người quen hoặc những cuốn cẩm nang du lịch. Nay, điện thoại thông minh đang dần trở thành “người dẫn đường”, giúp du khách tìm kiếm điểm đến, xem hình ảnh, lựa chọn nơi lưu trú, tìm đường và chia sẻ trải nghiệm.

Sự thay đổi này ngày càng rõ tại Phú Thọ sau hợp nhất. Từ Tam Đảo, Tây Thiên đến Đền Hùng, Long Cốc, Xuân Sơn, hồ Hòa Bình, Đà Bắc, Mai Châu..., các điểm đến từng bước được đưa lên nền tảng số, tạo không gian quảng bá rộng lớn hơn.

Tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, hệ thống mã QR, bảng chỉ dẫn điện tử, bản đồ và các trạm tra cứu giúp du khách chủ động tìm hiểu thông tin về di tích, lịch sử, văn hóa và hành trình tham quan. Những công cụ này đang góp phần thay đổi cách du khách tiếp cận di sản.

Bà Nguyễn Hồng Vân, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết việc ứng dụng mã QR tại các điểm di tích giúp bà dễ dàng tra cứu thông tin, nội dung rõ ràng, thuận tiện hơn trong quá trình tham quan. Bà đánh giá các điểm đến ở Phú Thọ ngày càng được đầu tư, quảng bá hiện đại.

Xã Long Cốc phát động chiến dịch truyền thông số để phát huy tiềm năng du lịch địa phương.

Nếu Đền Hùng phát huy thế mạnh công nghệ để kể câu chuyện di sản, Long Cốc cũng đẩy mạnh quảng bá du lịch trên nền tảng số. Từ tháng 7/2026, xã phát động chiến dịch “Mỗi cán bộ, mỗi người dân là một đại sứ du lịch”, xây dựng kênh truyền thông Amazing Long Cốc giới thiệu đồi chè, cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái và bản sắc văn hóa địa phương. Địa phương định hướng phát triển bản đồ số, chỉ dẫn trực tuyến và mở rộng hạ tầng Internet, 4G, 5G tại các điểm du lịch.

Theo chị Hà Thị Thùy Trang, quản lý Homestay Long Cốc Ecolodge, với sự vào cuộc của các sở, ngành và địa phương, du lịch Long Cốc đang hướng đến sự chuyên nghiệp, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao hiệu quả quản lý, tư vấn và chất lượng nguồn nhân lực. Nhờ đó, ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước tìm đến Long Cốc để tham quan, trải nghiệm.

Tại khu vực Hòa Bình, du lịch cộng đồng cũng được mở rộng trên nền tảng số, tập trung quảng bá cảnh quan, văn hóa bản địa, homestay và các sản phẩm trải nghiệm. Các điểm đến tại Tam Đảo, Tây Thiên ở khu vực Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy thế mạnh nghỉ dưỡng, sinh thái, tâm linh và cảnh quan núi rừng qua các kênh truyền thông trực tuyến.

Hướng đến hệ sinh thái du lịch số

Theo thống kê, 9 tháng năm 2026, tỉnh đón khoảng 13,4 triệu lượt khách, tăng 10,29% so với cùng kỳ năm 2025; doanh thu du lịch đạt gần 13.700 tỷ đồng, tăng 11,02%. Số hóa đang trở thành một trong những công cụ quan trọng để đưa sản phẩm đến đúng đối tượng, đúng thời điểm, mở rộng thị trường, cùng với phát triển sản phẩm mới, hạ tầng, sự kiện văn hóa và liên kết vùng.

Theo ông Nguyễn Đức Hòa - Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Phú Thọ, hoạt động xúc tiến đang chuyển mạnh sang môi trường đa nền tảng, tích hợp bản đồ số, thư viện ảnh, video, sách 3D, phim VR và trải nghiệm 360 độ. Qua đó, du khách có thể tiếp cận thông tin điểm đến thuận lợi hơn trước khi lựa chọn hành trình.Đáng chú ý, tháng 6/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Phú Thọ đã ký chương trình phối hợp thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển dữ liệu số và nền tảng phục vụ du lịch thông minh, kinh tế số du lịch giai đoạn 2026-2030.Đây là bước chuyển quan trọng từ việc “đưa điểm đến lên mạng” sang xây dựng hệ sinh thái dữ liệu phục vụ cả du khách, doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Khi dữ liệu được kết nối, du khách không chỉ nhìn thấy một địa danh mà còn có thể tiếp cận thông tin về dịch vụ lưu trú, ẩm thực, sản phẩm địa phương, tuyến tham quan và những trải nghiệm có thể lựa chọn.

Sau hợp nhất, tỉnh có không gian du lịch rộng lớn, đa dạng hơn. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ đang tập trung khai thác lợi thế, gắn bảo tồn di sản với phát triển sản phẩm, hướng tới chuyển từ du lịch tham quan mùa vụ sang trải nghiệm, nghỉ dưỡng bốn mùa. Theo Đề án Phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đón ít nhất 20 triệu lượt khách, khoảng 7,8 triệu lượt khách lưu trú, doanh thu từ khách du lịch đạt 26.500 tỷ đồng.

Mã QR phục vụ kết nối và cung cấp thông tin cho khách du lịch.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, bản đồ số cần được nhìn rộng hơn một công cụ chỉ đường, trở thành “cửa ngõ” đưa du khách đến với câu chuyện của từng vùng đất, nơi doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm và cơ sở để cơ quan quản lý cập nhật dữ liệu, theo dõi dòng khách, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Số hóa cũng đặt ra yêu cầu về chất lượng thông tin, an toàn giao dịch, bảo vệ hình ảnh điểm đến và xử lý thông tin sai lệch. Công nghệ chỉ phát huy giá trị khi đi cùng sản phẩm thực chất, dịch vụ chuyên nghiệp, môi trường du lịch văn minh và sự gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong cách ngành Du lịch Phú Thọ cung cấp thông tin, quảng bá điểm đến và kết nối với du khách. Khi điểm đến bước lên bản đồ số, khoảng cách giữa du khách và những miền đất mới được rút ngắn. Đây là cơ hội để Phú Thọ kết nối di sản, cảnh quan, văn hóa và dịch vụ thành một không gian du lịch thống nhất, hiện đại, mở rộng thị trường và tạo nền tảng cho phát triển xanh, bền vững.

Ngọc Lam