Phong Nha-Kẻ Bàng được vinh danh với 2 Giải thưởng World Travel Awards 2026

Sáng 28/9, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị cho biết, lần thứ 2 Phong Nha - Kẻ Bàng được vinh danh với 2 Giải thưởng World Travel Awards 2026. Qua đó khẳng định tiềm năng du lịch cũng như nỗ lực bảo tồn nguyên vẹn các giá trị ngoại hạng của Di sản thiên nhiên thế giới này.

Đại diện lãnh đạo Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng nhận 2 Giải thưởng World Travel Awards 2026 tối 27/9, tại Maldives. Ảnh: HN

Tối 27/9, tại Maldives, Đoàn công tác của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị tham dự lễ trao giải World Travel Awards 2026 khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương.

Tại lễ trao giải, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được vinh danh ở 2 hạng mục: “Asia’s Leading National Park 2026” - Vườn quốc gia hàng đầu châu Á năm 2026; và “Vietnam’s Leading Nature Destination 2026” - Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam năm 2026.

Việc được vinh danh đồng thời ở cấp độ châu Á và Việt Nam góp phần khẳng định sức hấp dẫn và thương hiệu của Phong Nha - Kẻ Bàng, điểm đến nổi bật với cảnh quan karst độc đáo, hệ thống hang động kỳ vĩ, sông ngầm và đa dạng sinh học có giá trị toàn cầu.

Bên lề sự kiện, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng Đinh Huy Trí trả lời phỏng vấn báo chí quốc tế, giới thiệu những giá trị nổi bật của Di sản thiên nhiên thế giới, tiềm năng và các sản phẩm du lịch đặc sắc của Phong Nha - Kẻ Bàng.

Ông Đinh Huy Trí cho biết: “Các giải thưởng là niềm vinh dự lớn, nhưng đồng thời cũng đặt ra đối với chúng tôi trách nhiệm cao hơn trong việc bảo tồn thiên nhiên và gìn giữ các giá trị Di sản thiên nhiên thế giới. Bảo tồn sẽ luôn là nền tảng để Phong Nha-Kẻ Bàng phát triển du lịch bền vững và tiếp tục trở thành một trong những điểm đến thiên nhiên hấp dẫn của thế giới. Chúng tôi mong muốn thông qua giải thưởng đưa Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Trị và Việt Nam đến gần hơn với du khách toàn cầu”.

Đoàn công tác Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng chụp ảnh với các đại biểu tại lễ trao giải. Ảnh: HN

Bên lề lễ trao giải, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng thực hiện các hoạt động xúc tiến, quảng bá; giới thiệu hình ảnh, tài liệu và sản phẩm du lịch của Phong Nha-Kẻ Bàng và tỉnh Quảng Trị tới các đại biểu, doanh nghiệp và tổ chức du lịch quốc tế.

Đoàn công tác của Vườn cũng gặp gỡ, trao đổi với ông Graham Cooke, Chủ tịch World Group, nhà sáng lập World Travel Awards; ông Abdulla Yasir, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Visit Maldives Corporation; đại diện Hiệp hội Thương mại Maldives - Việt Nam cùng nhiều đối tác quốc tế. Nội dung trao đổi tập trung vào quảng bá điểm đến, kết nối thị trường, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng cơ hội hợp tác, thu hút khách quốc tế đến với Phong Nha - Kẻ Bàng và tỉnh Quảng Trị.

Clip đại diện Ban tổ chức xướng tên và trao Giải thưởng World Travel Awards 2026 cho Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng của Việt Nam.

Theo nhandan.vn