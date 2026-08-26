Hà Nội mang “điểm đến di sản” đến Hội chợ Du lịch Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh

Với chủ đề “Hà Nội - Điểm đến di sản, kết nối tương lai”, ngành Du lịch Hà Nội sẽ tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh - ITE HCMC 2026, diễn ra từ ngày 27 đến 29-8. Không chỉ quảng bá những giá trị văn hóa, di sản, các sản phẩm du lịch đặc trưng, Thủ đô còn giới thiệu những ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, hướng tới hình ảnh một điểm đến hiện đại, thông minh và hội nhập.

Ngành Du lịch Thủ đô tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh - ITE HCMC 2025. Ảnh: HNM

Hội chợ Du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh - ITE HCMC 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện đánh dấu 20 năm hình thành và phát triển của hội chợ, với chủ đề “Kết nối sống động - Điểm đến toàn cầu”.

Ngày 25-8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, tham gia sự kiện năm nay, đơn vị sẽ tổ chức gian hàng Du lịch Hà Nội với diện tích 54m2, được thiết kế theo chủ đề “Hà Nội - Điểm đến di sản, kết nối tương lai”. Đây sẽ là không gian xúc tiến, quảng bá du lịch, đồng thời tạo cơ hội kết nối giao thương, mở rộng hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch Hà Nội với các nhà mua sản phẩm du lịch quốc tế, doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không, cơ quan xúc tiến du lịch và đối tác trong nước, quốc tế.

Tại gian hàng, các doanh nghiệp du lịch Hà Nội sẽ có cơ hội trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với các đối tác, tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường khách và phát triển sản phẩm mới. Hoạt động kết nối cũng hướng tới các thị trường khách quốc tế và phân khúc khách chất lượng cao.

Các sản phẩm du lịch được tập trung giới thiệu gồm du lịch văn hóa - di sản, du lịch đêm, du lịch làng nghề, du lịch ẩm thực, du lịch MICE, du lịch xanh, du lịch nông thôn, du lịch thể thao và những sản phẩm du lịch mới của Hà Nội. Đồng thời, các đơn vị sẽ cung cấp thông tin về định hướng phát triển du lịch Thủ đô, chương trình kích cầu, những sự kiện du lịch trọng điểm cũng như cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh du lịch trên địa bàn.

Một trong những điểm nhấn của gian hàng Du lịch Hà Nội tại ITE HCMC 2026 là không gian quảng bá hình ảnh điểm đến được thiết kế theo hướng hiện đại, trực quan.

Tại đây, những giá trị văn hóa, lịch sử và hệ thống di sản phong phú của Thủ đô sẽ được giới thiệu tới khách tham quan và các đối tác. Các điểm đến tiêu biểu như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Cổ Loa, chùa Hương, đền Sóc, Ba Vì cùng nhiều điểm đến đặc sắc khác sẽ góp phần phác họa một Hà Nội giàu truyền thống, đa dạng trải nghiệm và giàu tiềm năng phát triển du lịch.

Ngoài ra, Hà Nội sẽ giới thiệu các chương trình, sự kiện du lịch thường niên của thành phố như: Lễ hội Quà tặng Du lịch, Lễ hội Sen, Lễ hội Áo dài Du lịch, Lễ hội Đồ uống, Festival Thu...; trưng bày các sản phẩm làng nghề tiêu biểu, quà tặng du lịch, sản phẩm OCOP và các sản phẩm sáng tạo mang bản sắc văn hóa Hà Nội; trình chiếu các video quảng bá điểm đến, sản phẩm du lịch, sự kiện văn hóa du lịch của Hà Nội trên hệ thống màn hình LED tại gian hàng.

Bên cạnh đó, Hà Nội còn có không gian du lịch thông minh và chuyển đổi số, giới thiệu các ứng dụng công nghệ số trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch và hỗ trợ du khách như hệ thống mã QR du lịch Hà Nội, trình diễn robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)... Thông qua sự kết hợp giữa di sản và công nghệ, gian hàng “Hà Nội - Điểm đến di sản, kết nối tương lai” hướng tới việc giới thiệu một Hà Nội vừa gìn giữ những giá trị văn hóa lâu đời, vừa chủ động đổi mới.

Trong ba ngày diễn ra hội chợ, đoàn Hà Nội sẽ tham gia các hoạt động chung như lễ khai mạc, bế mạc, chương trình kết nối giao thương, diễn đàn, hội nghị, hội thảo và hoạt động B2B giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam với các đối tác quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác của Hà Nội cũng dự kiến làm việc với Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố Hồ Chí Minh nhằm trao đổi kinh nghiệm về xúc tiến, quảng bá, chuyển đổi số trong du lịch và phát triển các sản phẩm đặc trưng.

Việc tham gia ITE HCMC 2026 được kỳ vọng góp phần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, phát triển thị trường khách du lịch trong nước và quốc tế, đồng thời nâng cao vị thế, thương hiệu của du lịch Hà Nội trên thị trường.

https://hanoimoi.vn/ha-noi-mang-diem-den-di-san-den-hoi-cho-du-lich-quoc-te-thanh-pho-ho-chi-minh-1305942.html

Theo hanoimoi.vn