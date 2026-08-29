Trung Sơn - Điểm đến mới trong hành trình khám phá du lịch cộng đồng

Cách trung tâm tỉnh Phú Thọ khoảng 90 phút di chuyển, xã Trung Sơn đang mở ra một hành trình khám phá đầy hấp dẫn đối với những du khách yêu thích trải nghiệm và tìm kiếm vẻ đẹp nguyên sơ. Những cung đường quanh co giữa núi rừng xanh ngút ngàn, những hồ nước trong xanh, cảnh sắc hùng vĩ cùng bản sắc văn hóa đậm đà đang tạo nên sức hút riêng cho vùng đất này.

Đèo dốc vừa phải, thiên nhiên khoáng đạt, văn hóa bản địa được gìn giữ cùng những phong vị truyền thống đang hiện hữu trong đời sống cộng đồng khiến Trung Sơn từng bước định hình hình ảnh một “Điểm đến yêu thương” - thông điệp mà Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã vùng cao đang hướng tới.

Hồ Ngòi Giành với diện tích hàng trăm héc ta mặt nước có khung cảnh thiên nhiên xanh mát, đặc biệt còn nguyên vẻ hoang sơ, quyến rũ.

Điểm nhấn của Trung Sơn chính là văn hóa bản địa độc đáo cùng sự quần tụ đông đúc của cộng đồng người Mường với nhiều giá trị văn hóa độc đáo còn được lưu giữ.

Một điểm mạnh để thu hút du khách đến với Trung Sơn là hệ thống hồ tự nhiên rộng, cảnh sắc hữu tình có thể cắm trại, bơi thuyền, câu cá và trải nghiệm dịch vụ khám phá các khu vực xung quanh hồ Ngòi Giành. Bên cạnh đó, ven hồ có thể xây dựng hạ tầng phục vụ cho phát triển du lịch xanh...

Hồ Ngòi Giành với đập chính là bê tông trọng lực có chiều dài hơn 240m, chiều cao lớn nhất hơn 70m với tổng mức đầu tư 1.279 tỉ đồng là công trình thủy lợi lớn của tỉnh, có tiềm năng trong thu hút khách du lịch với vẻ đẹp hùng vĩ được khánh thành vào cuối năm 2021.

Hàng ngàn ha quế đã biến Trung Sơn thành "thủ phủ" quế - một loại cây dược liệu quý và tạo ra tiềm năng cho phát triển du lịch, nghỉ dưỡng, phát triển kinh tế - xã hội.

Có diện tích mặt nước lớn, tiềm năng thủy sản dồi dào và cảnh sắc thơ mộng cũng đem lại cho Trung Sơn cơ hội phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng.

Mây, núi hùng vĩ, hòa quyện trong sương sớm với vẻ đẹp kỳ ảo dọc những cung đường liên xã, tạo nên vẻ đẹp khoáng đạt, thu hút và làm say lòng du khách tìm về.

Diện tích mặt nước lớn, nguồn nước sạch và ổn định là cơ hội để Trung Sơn phát triển mạnh thủy sản, trong đó có nghề nuôi cá lồng cho hiệu quả kinh tế cao và hút khách du lịch trải nghiệm sinh hoạt trên bè cá để thưởng ngoạn không khí, cảnh vật và ẩm thực vùng cao.

Với khẩu hiệu "Trung Sơn - Điểm đến yêu thương", Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Trung Sơn đang hướng tới phát triển kinh tế xanh và du lịch cộng đồng dựa trên tiềm năng, lợi thế sẵn có. "Chúng tôi có đầy đủ các điều kiện và giá trị văn hóa độc đáo để biến Trung Sơn thành điểm đến yêu thương trong tương lai gần. Điều chúng tôi mong muốn là có nhà đầu tư tìm về để cùng địa phương biến những lợi thế thành nguồn lực và động lực cho địa phương bứt phá trong phát triển du lịch của xã nhà" - Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Đinh Hải Nam nhấn mạnh về tương lai phát triển du lịch của Trung Sơn thời gian tới đây.

Minh Tự