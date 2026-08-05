Năm học 2026-2027, nâng cao chất lượng giáo dục cấp trung học phổ thông

Ngày 5/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 với cấp trung học phổ thông (THPT). Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trịnh Thế Truyền - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026.

Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên sau hợp nhất tỉnh và triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT. Toàn tỉnh có 137 trường cấp THPT với gần 124.000 học sinh; 100% giáo viên cấp THPT có trình độ đạt chuẩn trở lên. Tỉnh nằm trong nhóm dẫn đầu toàn quốc về chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn. Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Phú Thọ xếp thứ 6 toàn quốc về điểm trung bình các môn thi, tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục ổn định.

Về chất lượng giáo dục mũi nhọn, toàn tỉnh có 229 học sinh đạt giải trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026; tỷ lệ đạt giải 83,88%; xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố. Học sinh Phú Thọ đạt thành tích xuất sắc trên đấu trường quốc tế với 1 Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế; 1 Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á. Tại các sân chơi khoa học và khởi nghiệp, học sinh Phú Thọ có 2 dự án khởi nghiệp đạt giải quốc gia; giành 7 giải tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia...

Tại hội nghị, Sở GD&ĐT đã triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 đối với cấp THPT. Theo đó, ngành GD&ĐT tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục, chú trọng tới vùng khó khăn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thúc đẩy hội nhập quốc tế, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học...

Cùng với đó, ngành tiếp tục mở rộng hợp tác, liên kết đào tạo và trao đổi học thuật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo vào công tác quản lý, giảng dạy; kiểm tra, đánh giá và phát triển học liệu số; chuẩn hóa và hiện đại hóa đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý thông qua việc bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp, ngoại ngữ và tin học; hoàn thiện việc biên soạn, tập huấn tài liệu giáo dục địa phương cấp THPT.

Nhân dịp này, Sở GD&ĐT đã khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026.

Ngọc Anh