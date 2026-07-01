Công an xã Lập Thạch giữ vững bình yên nơi cơ sở

Xác định công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, ngay từ khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt đồng, Công an xã Lập Thạch đã triển khai đồng bộ các giải pháp, chủ động nắm chắc tình hình, bám sát địa bàn, quyết tâm giữ vững cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Với những thành tích xuất sắc trong công tác, đơn vị vinh dự được Bộ Công an trao tặng Cờ thi đua trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025.

Công an xã Lập Thạch hướng dẫn người dân kích hoạt Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Điểm tựa vững chắc từ cơ sở

Thực hiện mô hình tổ chức bộ máy Công an địa phương, lực lượng Công an xã Lập Thạch đã vận hành thông suốt, hiệu quả, rút ngắn thời gian xử lý tin báo và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Điểm nổi bật là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, không để hình thành “điểm nóng” hay xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ.

Tội phạm hình sự được kiềm chế, kéo giảm; công tác đấu tranh với tội phạm ma túy được triển khai quyết liệt, góp phần tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với mục tiêu giữ vững ANTT từ cơ sở, Công an xã đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã ban hành các nghị quyết, kế hoạch chuyên đề, quyết tâm xây dựng địa bàn “sạch” về tội phạm và tệ nạn xã hội. Xã đã kiện toàn, công nhận 45 tổ bảo vệ ANTT tại các thôn với tổng số 135 thành viên.

Công tác quản lý, lập hồ sơ biên chế, bảo đảm chế độ, chính sách được thực hiện bài bản, khoa học và đúng quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Công an xã Lập Thạch làm việc với hai thanh niên livestream nội dung phản cảm tại chợ trung tâm gây mất an ninh trật tự ngày 20/3/2026.

Nhận xét về những kết quả đã đạt được, Trung tá Hoàng Trọng Nam - Trưởng Công an xã Lập Thạch khẳng định: “Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực.

Có được kết quả đó là do lực lượng Công an xã đã chủ động bám sát cơ sở, phát huy tối đa vai trò nòng cốt của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, giúp nắm chắc tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh, quyết tâm giữ vững bình yên địa bàn trong mọi tình huống”.

Sự hiện diện thường xuyên của các chiến sĩ tại địa bàn đã mang lại sự bình yên cho Nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn không xảy ra vụ việc phạm pháp hình sự phức tạp. Những mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân như tranh chấp đất đai, xích mích... đều được lực lượng Công an xã phối hợp cùng chi bộ, thôn dân cư hòa giải dứt điểm. Bên cạnh đó, đơn vị đã phát động hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, phòng ngừa, tố giác tội phạm.

Đặc biệt, Công an xã đã tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã không ma túy”. Lực lượng chức năng tập trung đấu tranh, triệt xóa các điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đến Nhân dân, thanh thiếu niên, học sinh về tác hại của ma túy.

Cùng với đó, Công an xã cũng kịp thời ngăn chặn các trào lưu nguy hiểm trên không gian mạng như việc thanh thiếu niên tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng, bốc đầu xe quay video đăng tải lên mạng xã hội; ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp livestream thiếu chuẩn mực tại khu vực chợ trung tâm, bảo đảm môi trường văn minh tại cơ sở.

Tạo bứt phá từ chuyển đổi số

Không chỉ đảm bảo giữ gìn an ninh lối xóm, Công an xã Lập Thạch còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ triển khai hiệu quả các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý hành chính và chuyển đổi số. Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, lực lượng Công an xã thường xuyên làm sạch, bổ sung dữ liệu Quốc gia về dân cư, đảm bảo dữ liệu “Đúng, đủ, sạch, sống”; hướng dẫn kích hoạt thành công 7.014 tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 cho công dân đủ điều kiện, đạt tỷ lệ 88,36% và hoàn thành 99,25% chỉ tiêu cấp Căn cước công dân gắn chip.

Nhằm mang lại sự tiện lợi tối đa cho bà con, Công an xã phối hợp cùng Tổ công tác Đề án 06 tích cực hỗ trợ người dân tích hợp thông tin tài khoản an sinh xã hội, kích hoạt sổ sức khỏe điện tử và các tiện ích khác vào ứng dụng VNeID.

Lực lượng Công an đã tổ chức các điểm hỗ trợ trực tiếp tại khu dân cư, nhà văn hóa để hướng dẫn người dân thao tác đăng ký, liên kết tài khoản ngân hàng thụ hưởng... Việc tích hợp này mang lại lợi ích thiết thực, giúp người dân nhận tiền trợ cấp, lương hưu nhanh chóng, an toàn, tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí đi lại.

Lực lượng Công an xã Lập Thạch ra quân giải tỏa vi phạm, lấy lại vỉa hè thông thoáng và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Song song với công tác chuyên môn, Công an xã Lập Thạch luôn xác định công tác xây dựng Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương là khâu then chốt. Cấp ủy đã chủ động đổi mới tư duy, phương pháp kiểm tra, giám sát, chuyển trọng tâm sang “giám sát thường xuyên, chủ động phòng ngừa”.

Công tác giám sát được thực hiện đa chiều, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, chuyên đề. Qua đó, chấn chỉnh kịp thời tư thế, lễ tiết, tác phong và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Bên cạnh đó, tinh thần “Vì nhân dân phục vụ, tương thân, tương ái” còn được lan tỏa qua các hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa. Điển hình như chương trình “Tết nhân ái - Xuân Yêu Thương” tổ chức thăm hỏi, trao tặng các suất quà Tết nghĩa tình cho hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, các em học sinh nghèo vượt khó, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân gắn bó.

Công an xã Lập Thạch phối hợp Agribank trao quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Thời gian tới, Công an xã Lập Thạch tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, nghiêm túc nhìn nhận và khắc phục những tồn tại, hạn chế, quyết tâm thực hiện thắng lợi khẩu hiệu hành động: “Theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy, Nâng cao tri thức - Chính quy, hiện đại - Vì Đảng, vì dân”.

Đơn vị quyết tâm triển khai toàn diện các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, quyết liệt phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến; chủ động bám sát địa bàn, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cở sở, bảo vệ thành quả phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Ngọc Thắng