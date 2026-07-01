Đà Nẵng bắt giữ khẩn cấp đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng

Ngày 30/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, cơ quan này vừa ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Trường Sơn (sinh năm 2002; hiện trú tại phường Hòa Cường) để điều tra về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc”.

Đối tượng Trần Văn Trường Sơn tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, ngày 24/6, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tố giác của chị L.T.H (sinh năm 2004, trú xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) về việc bị một người đàn ông tên Trần Văn Trường Sơn lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng. Do thông tin về đối tượng rất hạn chế, không có nhân thân, lai lịch và nơi cư trú cụ thể, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự chỉ đạo nhiều tổ công tác tập trung rà soát các đối tượng hình sự, đối tượng ngoại tỉnh cư trú trên địa bàn, kết hợp áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét.

Đến ngày 27/6, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Trần Văn Trường Sơn chính là đối tượng gây án và nhanh chóng bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Sơn khai nhận khoảng giữa tháng 4/2026 đã quen biết chị H thông qua mạng xã hội Facebook. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai phát sinh quan hệ tình cảm. Trong thời gian này, Sơn thường xuyên tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức “nổ hũ”, liên tục thua sạch tiền nên nảy sinh ý định lợi dụng tình cảm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để tạo lòng tin, Sơn thuê xe ô-tô Hyundai SantaFe nhằm tạo vỏ bọc là người có điều kiện kinh tế, thành đạt. Sau đó, đối tượng nhiều lần dựng lên các câu chuyện gian dối như đang làm hồ sơ vay vốn cho khách bị lỗi cần người đứng tên vay giúp, hoặc đang góp vốn mở quán ăn cùng chị H để yêu cầu chị H và mẹ là bà L.T.H (sinh năm 1979) liên tục vay mượn tiền chuyển cho mình. Chỉ trong thời gian từ đầu tháng 5/2026 đến khi vụ việc bị phát hiện, Sơn đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 1,4 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 13/5 đến ngày 25/6, Sơn đã thực hiện hàng chục nghìn lượt đặt cược bằng hình thức “nổ hũ” và nhiều trò chơi khác trên website cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền tham gia đánh bạc lên tới hơn 14 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, đối tượng khai nhận đã sử dụng để tiêu xài cá nhân và đánh bạc trực tuyến cho đến khi thua hết.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Vụ việc là lời cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng tình cảm, tạo dựng vỏ bọc thành đạt để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng phạm tội. Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trong các mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội, tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa kiểm chứng thông tin; đồng thời chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc hành vi vi phạm pháp luật, cần kịp thời báo tin cho Cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.

Theo nhandan.vn