Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Yên Lập

Tiếp nối hành trình tri ân trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”, ngày 30/6, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Phú Thọ tiếp tục tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Yên Lập. Theo dõi, chỉ đạo lấy mẫu có Đại tá Nguyễn Văn Quang - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Yên Lập.

Nghĩa trang liệt sĩ xã Yên Lập được xây dựng từ năm 1975 tại khu Đình Cả, xã Yên Lập, là nơi quy tập, an táng các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Nghĩa trang hiện có 144 phần mộ liệt sĩ, trong đó có 71 phần mộ chưa xác định được danh tính và 4 phần mộ có một phần thông tin.

Đại biểu chứng kiến quy trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Yên Lập.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và sự thành kính sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ đã thực hiện việc khai quật, lấy mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm chặt chẽ, chính xác, an toàn và giữ gìn sự tôn nghiêm tại nghĩa trang.

Tổ lấy mẫu chụp ảnh lưu mẫu số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Theo kế hoạch, ngay sau khi hoàn tất việc lấy mẫu, toàn bộ mẫu sinh phẩm sẽ được niêm phong, bàn giao đến đơn vị chuyên môn để giám định ADN. Mỗi kết quả xác định thành công sẽ góp phần nối dài hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trọng Lộc - Văn Khải - Huy Thắng