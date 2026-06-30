Tổng duyệt Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi tỉnh Phú Thọ lần thứ Nhất năm 2026

Chiều 30/6, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức tổng duyệt, bốc thăm thứ tự thi và triển khai các nội dung phục vụ chung kết Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở giỏi tỉnh Phú Thọ lần thứ Nhất năm 2026.

Các đội thi tiến hành tổng duyệt phần thi tài năng.

Từ 41 đội thi, Ban tổ chức đã lựa chọn 7 đội xuất sắc nhất vào vòng chung kết, gồm các xã, phường: Vĩnh Phúc, Thổ Tang, Việt Trì, Đoan Hùng, Cẩm Khê, Đà Bắc và Tân Hòa. Các đội tham gia 3 phần thi: Tài năng, kiến thức, xử lý tình huống.

Tiết mục dự thi của đội Cẩm Khê.

Chung kết Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi tỉnh Phú Thọ là dịp đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT; đồng thời tạo môi trường để rèn luyện, nâng cao kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh xử lý tình huống cho lực lượng tham gia.

Thông qua hội thi, các địa phương tăng cường giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở.

Đại diện Ban tổ chức phát biểu rút kinh nghiệm tại buổi tổng duyệt.

Tại buổi tổng duyệt, các thành viên Ban tổ chức đã đóng góp ý kiến liên quan đến chương trình văn nghệ, phóng sự trình chiếu, công tác hậu cần, phục vụ.

Chung kết Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi tỉnh Phú Thọ lần thứ Nhất năm 2026 được tổ chức vào ngày 3/7/2026, tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Gia Thái