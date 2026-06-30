Tạm dừng cầu phao để trục vớt 2 tàu chìm trên sông Lô

2 tàu hàng bị đứt dây neo, va chạm trụ cầu Sông Lô rồi chìm khiến địa phương phải phát công văn khẩn, huy động lực lượng cứu hộ và tạm dừng cầu phao.

Rạng sáng 29/6, trên địa bàn xã Đoan Hùng xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy khi 2 tàu chở hàng mang biển kiểm soát PT-2856 và TQ-0867 bị đứt dây neo, trôi tự do và va chạm vào khu vực trụ cầu T5 Sông Lô đang tiến hành sửa chữa.

Theo thông tin từ UBND xã Đoan Hùng, sự cố khiến cả 2 phương tiện bị chìm và hiện đang mắc kẹt tại trụ T5 cầu Sông Lô, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn kết cấu công trình cầu, gây cản trở giao thông đường thủy và làm gia tăng rủi ro trong bối cảnh mùa mưa lũ đang đến gần.

Sáng 30/6, hoạt động trục vớt 2 tàu hàng được khẩn trương tiến hành.

Trước diễn biến trên, UBND xã Đoan Hùng đã có văn bản gửi Lữ đoàn Công binh 249 đề nghị phối hợp triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và trục vớt phương tiện. Trong đó, UBND xã đề nghị đơn vị này tạm dừng hoạt động cầu phao từ 21 giờ ngày 29/6 cho đến khi hoàn tất việc trục vớt nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.

Lữ đoàn Công binh 249 được đề nghị bố trí lực lượng thường trực, sẵn sàng phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và đơn vị cứu hộ để xử lý các tình huống phát sinh, đặc biệt trong trường hợp mưa lớn hoặc lũ bất ngờ.

Quốc Hội