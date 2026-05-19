Phong Nha sắp có khu nghỉ dưỡng wellness đạt chuẩn quốc tế

Auko Eco-Wellness Lodges, khu nghỉ dưỡng sinh thái tích hợp wellness đạt chuẩn EDGE Advanced, dự kiến khai trương vào quý III, hướng đến trải nghiệm du lịch cân bằng và khám phá thiên nhiên.

Auko Eco-Wellness Lodges tọa lạc bên sông Son, giữa vùng núi đá vôi của Phong Nha - Kẻ Bàng, khu vực nổi tiếng với hệ thống hang động lớn nhất thế giới (hang Sơn Đoòng). Khu nghỉ dưỡng sinh thái này hướng đến cách tiếp cận mới trong du lịch nghỉ dưỡng và khám phá, đề cao sự hài hòa với thiên nhiên, giảm tác động môi trường và tăng chiều sâu trải nghiệm cá nhân.

Trong bối cảnh tự nhiên đặc trưng với mùa lũ, rừng nguyên sinh và những khối đá vôi hàng trăm triệu năm tuổi của Phong Nha, khu nghỉ dưỡng phát triển theo hướng hạn chế tác động đến môi trường. Dự án áp dụng tiêu chuẩn bền vững IFC BRI, với các công trình nâng cao khỏi mặt đất, hệ lều nổi, sử dụng tre, gỗ tái chế và vật liệu thân thiện môi trường.

Auko gồm 30 lều sinh thái bố trí giữa không gian cây xanh, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời đảm bảo sự riêng tư cho du khách. Mỗi lều được trang bị giường ngủ với ga giường 300TC, bồn tắm ngoài trời, cùng các tiện ích như liệu trình ngâm chân thảo mộc, massage chân và minibar với đồ ăn nhẹ.

Lều sinh thái nằm giữa không gian cây xanh. Ảnh: Auko

Khu nghỉ dưỡng Auko thiết kế ba nhóm hành trình để du khách lựa chọn theo nhu cầu trải nghiệm. Open Way (Hành trình lối mở) hướng đến sự cân bằng giữa vận động và nghỉ ngơi, kết hợp hoạt động cộng đồng với thời gian cá nhân. Still Way (Hành trình tĩnh tại) tập trung vào trải nghiệm thư giãn, giúp du khách sống chậm lại và phục hồi thể chất, tinh thần. Trong khi đó, Wild Way (Hành trình mạo hiểm) phù hợp với nhóm khách ưa khám phá, vận động và trải nghiệm thiên nhiên.

Các hoạt động được tích hợp trong chương trình nghỉ dưỡng trọn gói, bao gồm ba bữa mỗi ngày tại nhà hàng Origin. Không gian ẩm thực này khai thác nguyên liệu địa phương như thảo mộc bản địa, cá suối và nông sản theo mùa, góp phần tái hiện đặc trưng ẩm thực miền Trung.

"Tính bền vững và tinh thần sống khỏe toàn diện luôn song hành cùng nhau. Tại Auko, chúng tôi hướng đến mô hình nghỉ dưỡng tái tạo lấy tinh thần sống khỏe làm cốt lõi của mọi hoạt động. Vì mảnh đất này, và vì những người lữ khách dừng chân đây", Michelle Ford, Nhà sáng lập Lumina Wellbeing, Công ty Quản lý Vận hành của Auko cho hay.

Mỗi lều được trang bị giường ngủ, bồn tắm ngoài trời, minibar với đồ ăn nhẹ. Ảnh: Auko

Ngoài ra, lấy cảm hứng từ tri thức bản địa của người Chăm, định hướng wellness tại đây khai thác các yếu tố tự nhiên như đất sét khoáng, thảo dược, nguồn nước và nhịp sinh học của môi trường. Trung tâm của khu nghỉ dưỡng là Lumina Wellbeing, nơi phát triển các trải nghiệm thư giãn trong không gian tự nhiên Phong Nha, kết hợp yếu tố bản địa với các liệu pháp chăm sóc sức khỏe nhằm hướng tới sự cân bằng giữa cơ thể, tinh thần và môi trường sống.

Các trải nghiệm tại đây được thiết kế gắn với thiên nhiên, bao gồm thủy trị liệu kết hợp tắm bùn Rhassoul, vòi sen mô phỏng mưa rừng và hồ ngâm lạnh giữa không gian núi đá vôi. Bên cạnh đó là các hoạt động như tắm âm thanh với nhạc cụ chuyên biệt, vận động cơ thể theo nhịp tự nhiên và các không gian tĩnh lặng như sàn rừng mở, bến sông hay khu thiền riêng. Toàn bộ được bố trí nhằm tăng cường sự kết nối giữa con người và môi trường tự nhiên.

Du khách trải nghiệm tắm âm thanh với Gong. Ảnh: Auko

Bên cạnh các hoạt động thường nhật, Auko xây dựng lịch trình chăm sóc sức khỏe theo chu kỳ tự nhiên, với các nghi lễ theo mùa như trăng rằm, thu hoạch hay đón mưa. Chương trình được cập nhật định kỳ, kết hợp cùng các chuyên gia wellness khách mời và các khóa retreat được tuyển chọn, nhằm đa dạng hóa trải nghiệm.

Không gian tại đây cũng phù hợp cho các hoạt động team building của doanh nghiệp hoặc các khóa retreat chuyên sâu, tận dụng bối cảnh thiên nhiên để kết hợp giữa nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và các hoạt động trải nghiệm.

Tại Auko, mỗi du khách như một “Wayfinder” - người chủ động lựa chọn hành trình dựa trên cảm nhận cá nhân, trực giác và mong muốn trải nghiệm trọn vẹn. Ảnh: Auko

Du khách có thể đến Auko qua nhiều phương án di chuyển khác nhau. Từ TP HCM hoặc Hà Nội, hành khách có thể bay đến Đồng Hới, sau đó di chuyển bằng ôtô khoảng một giờ. Một lựa chọn khác là bay đến Huế rồi đi xe riêng khoảng ba giờ. Với đường sắt, du khách có thể đi tàu từ Hà Nội hoặc Đà Nẵng đến ga Đồng Hới, tiếp tục di chuyển bằng ôtô.

Ngoài ra, hành trình đường bộ từ Đà Nẵng đến Auko mất khoảng 5 giờ lái xe, hoặc du khách ưa khám phá có thể di chuyển bằng xe máy từ Hà Nội, kết hợp nghỉ dọc đường tại Vinh hoặc khu vực biển Cửa Lò.

Theo vnexpress.net