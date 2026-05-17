Khách sạn mùa World Cup 2026 có nguy cơ ế phòng

Thế giới đang chờ đón sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh nhưng khách sạn ở khu vực Bắc Mỹ lại đang trống nhiều hơn dự kiến, có nơi mới lấp đầy 30%.

Dữ liệu từ công ty phân tích bất động sản CoStar cho thấy tỷ lệ lấp đầy khách sạn tại một số thành phố đăng cai World Cup 2026 hiện thấp hơn cùng kỳ năm ngoái, dù còn ba tuần nữa giải đấu sẽ khai mạc.

Đây là kỳ World Cup đầu tiên mở rộng lên 48 đội tham dự với 104 trận đấu tại 16 thành phố thuộc ba quốc gia.

Trong khi Mexico City, Monterrey, Dallas hay San Francisco ghi nhận lượng đặt phòng khả quan thì nhiều nơi khác không đạt kỳ vọng.

Tại Vancouver, tỷ lệ lấp đầy phòng trung bình trong các ngày diễn ra trận đấu hiện đạt 39%, giảm so với mức 53% của cùng kỳ năm ngoái. Tình hình tương tự diễn ra tại Boston, nơi diễn ra trận đấu giữa Nauy và Iraq ngày 16/6, khi tỷ lệ lấp đầy chỉ đạt 32%, thấp hơn mức 44% năm trước.

Trận đấu giữa Brazil và Marốc tại New Jersey cũng không tạo cú hích cho hệ thống lưu trú ở thành phố liền kề New York. Tỷ lệ lấp đầy phòng tại đây vào ngày 13/6 đạt khoảng 31%, giảm mạnh so với mức 43% năm ngoái, trong khi giá vé xe buýt khứ hồi cho cổ động viên chặng New York - New Jersey đã giảm 75%.

Báo cáo từ American Hotel & Lodging Association nhận định ngành khách sạn có thể đã đánh giá quá cao việc người hâm mộ sẵn sàng chi mạnh tay đến Bắc Mỹ theo dõi giải đấu. Cơn sốt World Cup trong giai đoạn đầu được dự báo có thể không mang lại cơ hội tài chính lớn như kỳ vọng.

Các khách sạn ở Vancouver và nhiều nơi khác đang đối mặt nguy cơ thiếu khách dịp World Cup.

Đại diện khách sạn tại 11 thành phố đăng cai, trong đó có New York City, Boston, Los Angeles, Miami và Seattle cho biết có tới 80% lượng đặt phòng đang thấp hơn dự báo ban đầu. Khoảng hai phần ba các đơn vị vận hành tại New York City báo cáo lượng đặt phòng thấp hơn kỳ vọng, trong khi gần 80% khách sạn ở Boston, Philadelphia, San Francisco và Seattlecho biết nhu cầu hiện thấp hơn mức thường thấy vào mùa hè.

Khoảng 65% đến 70% số người tham gia khảo sát cho rằng các rào cản về thị thực cùng những lo ngại về tình hình chính trị là nguyên nhân khiến nhu cầu khách quốc tế đến sụt giảm. Chỉ khoảng 25% đến 30% các thị trường ghi nhận mức tăng trưởng nhờ giải đấu, chủ yếu là những nơi vốn đã có lượng khách du lịch nghỉ dưỡng cao hoặc là địa điểm đóng quân chính thức của các đội tuyển.

Những con số ảm đạm này đang khiến nhiều người bất ngờ khi ngành khách sạn chuẩn bị cho điều từng được xem là “mỏ vàng” du lịch. Jan Freitag, Giám đốc quốc gia phụ trách phân tích ngành khách sạn củaCoStar Group, cảnh báo rằng giải đấu có thể trở thành “câu chuyện của hai tháng”, với lượng khán giả thấp ở vòng loại và chỉ tăng vào tháng 7 khi bước vào các trận đấu loại trực tiếp.

"Đối với các trận vòng ngoài, có khả năng sức hút sẽ không đạt như kỳ vọng, và điều đó đồng nghĩa với tỷ lệ lấp đầy phòng thấp hơn. Ngoài ra còn nhiều đội bóng nhỏ, lần đầu lọt vào vòng chung kết sẽ không có nhiều cổ động viên", Freitag nói. Ông lấy Curaçao, quốc đảo ở vùng Caribe lần đầu góp mặt tại World Cup làm ví dụ, về một đội tuyển khó có thể tạo ra làn sóng lớn người hâm mộ đi theo cổ vũ.

World Cup 2026 diễn ra trong bối cảnh du khách phải đối mặt với giá vé máy bay tăng, lạm phát và chi phí ngày càng đắt đỏ, những vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn bởi căng thẳng chính trị toàn cầu. Giải diễn ra ở ba nước, khiến việc di chuyển phức tạp và tốn kém hơn đối với người hâm mộ muốn theo chân đội tuyển. Hơn 100 trận đấu cũng khiến nhu cầu bị phân tán.

"Đang có chiến sự, giá dầu tăng nên vé máy bay cũng đắt hơn. Khi bạn nghĩ rằng có thể quyết định vào giờ chót thì giá vé máy bay lập tức trở thành yếu tố phải cân nhắc", Freitag nói.

Một số người thậm chí còn gọi World Cup là một “sự kiện không đáng kể” sau khi tính đến việc giải phóng lượng phòng đặt trước và sự sụt giảm của người hâm mộ nước ngoài đến theo dõi trực tiếp.

Giá vé World Cup 2026 được cho là cao.

Tổng thống Donald Trump trước đó đã chỉ trích mức giá vé quá cao của World Cup 2026, cho biết ngay cả ông cũng sẽ không bỏ ra 1.000 USD để tham dự trận mở màn của đội tuyển Mỹ gặp Paraguay tại Los Angeles.

Trong khi đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã bảo vệ cơ cấu giá vé, và nói rằng vé bán lại cho trận chung kết ngày 19/7 tại MetLife Stadium ở Mỹ đang được rao tới hơn 2 triệu USD, đồng thời hứa sẽ mang “một chiếc hot dog và một lon Coca” cho bất kỳ ai sẵn sàng trả mức giá đó. Ông cũng cho biết giá vé trung bình cho trận chung kết đang tiến gần mức 13.000 USD, tăng mạnh so với khoảng 1.600 USD vào năm 2022.

Các nhà phê bình cho rằng làn sóng tăng giá vé kết hợp với thị trường bán lại sôi động và cơ chế định giá linh hoạt có nguy cơ đẩy những người hâm mộ bình thường ra ngoài cuộc chơi. Và điều này cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ thật của việc lấp đầy phòng khách sạn.

