Khu di tích Kim Liên được nâng tầm thành Khu du lịch quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên (Nghệ An), mở ra cơ hội phát triển du lịch văn hóa, lịch sử tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo quyết định, Khu du lịch quốc gia Kim Liên có tổng diện tích 10.500 ha. Trong đó, trung tâm du lịch rộng 8.946 ha, gồm toàn bộ xã Kim Liên, một phần xã Vạn An và khu vực thuộc 19 thôn, xóm lân cận.

Một góc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Trung tâm dịch vụ của khu du lịch được quy hoạch tại phường Thành Vinh với diện tích 1.554ha. Hai khu vực được kết nối bằng tuyến quốc lộ 46A dài khoảng 10km.

Khu du lịch quốc gia Kim Liên có ranh giới phía Đông giáp phường Trường Vinh; phía Tây giáp xã Bích Hào; phía Nam giáp các xã Hưng Nguyên Nam, Thiên Nhẫn, Hưng Nguyên; phía Bắc giáp 2các xã, phường Nam Đàn, Đại Huệ, Vinh Hưng, Vinh Phú và Yên Trung.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Nghệ An có trách nhiệm quản lý, vận hành khu du lịch theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp, bảo đảm phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh.

Dự kiến, quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên sẽ được công bố vào tối 18/5, trong lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026.

Năm nay, Lễ hội Làng Sen được tổ chức với nhiều hoạt động mới nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngoài các nghi lễ truyền thống như dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên và Đền Chung Sơn, lễ rước ảnh Bác từ Nhà tưởng niệm ra sân vận động Làng Sen, chương trình khai mạc còn có màn bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút.

Ban tổ chức cũng triển khai nhiều hoạt động trải nghiệm như tour đêm “Thắp sáng Làng Sen”, chương trình “Mô Tê show - Chuyện Làng Sen”, không gian “Chợ quê” kết hợp giới thiệu sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm), làng nghề và ẩm thực địa phương.

Bên cạnh đó là các hoạt động diễu hành, đồng diễn áo dài Sen, trò chơi dân gian và chương trình văn hóa, thể thao gắn với tuổi thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo dantri.com.vn


 Từ khóa: quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh Khu di tích Kim Liên Khu du lịch Sản phẩm OCOP Quốc gia Bộ văn hóa thể thao và du lịch UBND tỉnh Làng Sen Phát triển du lịch Chương trình
