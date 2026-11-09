Xao xuyến mùa hồng Đà Lạt

Khi nắng thu bắt đầu hong vàng những triền đồi cao nguyên, vùng đất Đà Lạt - Lâm Đồng bước vào mùa hồng chín. Từ những khu vườn nép mình bên sườn dốc vùng ngoại ô, đến những biệt thự cổ kính giữa phố, sắc cam đỏ những quả hồng lúc lỉu nổi bật giữa không gian xanh, tạo nên bức tranh giao mùa đầy thi vị, mời gọi bước chân lữ khách.

Đến Đà Lạt mùa này, du khách như lạc miền cổ tích giữa những vườn hồng lúc lỉu trái màu cam đỏ nổi bật giữa không gian xanh. Ảnh: Bảo Văn

Thu về, đông sang, miền cao nguyên Đà Lạt dịu dàng mời gọi bước chân lữ khách thung thăng miền cổ tích, thưởng thức hương vị ngọt lành mùa hồng chín rộ và cảm nhận nhịp sống bình yên của miền đất cao nguyên.

Tháng 11, Đà Lạt bắt đầu chuyển mùa sang đông. Phố núi vào mùa nắng lạnh. Ở vùng ngoại ô, những quả hồng cũng chuyển màu cam đỏ nép dưới tán lá rũ bên hiên nhà, dệt khung cảnh nên thơ. Ảnh: Bảo Văn

Mùa hồng Đà Lạt thường bắt đầu từ tháng 9 và kéo dài đến tháng 12, tùy giống cây và điều kiện canh tác. Ảnh: Bảo Văn

Đây cũng là khoảng thời gian nhiều du khách tìm đến xứ ngàn hoa Đà Lạt, vùng đất bốn mùa hoa. Ở vùng đất cao nguyên này, mùa xuân rợp sắc hoa mai anh đào, mùa hè có hoa ban, phượng tím và những cơn mưa dịu dàng, thì mùa thu sang đông, những vườn hồng trĩu quả mang đến sức hấp dẫn rất riêng. Ảnh: Bảo Văn

Mùa hồng Đà Lạt xao xuyến đến lạ. Những cây hồng già, thân xù xì, cành vắt qua bờ giậu, mái ngói, bờ tường rêu phong, tạo nên những khung cảnh đẹp tự nhiên. Có những khu vườn, chủ nhân không thu hái hết quả, mà giữ lại những chùm hồng trên cành để du khách thưởng ngoạn. Ảnh: Bảo Văn

Từ những khu vườn sản xuất truyền thống, cây hồng dần trở thành một phần cảnh quan và sản phẩm du lịch, tạo sức hút mạnh mẽ xứ mộng mơ Đà Lạt. Ảnh: Bảo Văn

Mùa này, từ các vùng đất ngoại ô thuộc phường Xuân Trường-Đà Lạt, Cam Ly-Đà Lạt đến những khu vực gần trung tâm Đà Lạt là những nơi du khách có thể tìm đến trong mùa hồng chín rộ để lưu nhớ khoảnh khắc yêu thương. Ảnh: Bảo Văn

Mỗi khu vườn có một vẻ đẹp riêng. Có nơi nổi bật bởi những cây hồng lâu năm, tán rộng, cành thấp, trái lúc lỉu; có nơi nằm giữa những triền đồi xanh mát, phía xa là đồi chè và những mái nhà thấp thoáng. Sự kết hợp giữa sắc vàng cam, cam đỏ theo cấp độ thời gian của quả hồng, màu xanh của núi đồi và tiết trời se lạnh tạo nên khung cảnh đặc trưng mà nhiều người mong được một lần trải nghiệm. Ảnh: Bảo Văn

Du khách thích thú khi được nhâm nhi ly cà-phê đặc sản Tây Nguyên giữa khung cảnh nên thơ mùa đông Đà Lạt... Ảnh: Bảo Văn

...và lưu dấu những khoảnh khắc nên thơ trên phố núi mộng mơ. Ảnh: Bảo Văn

Những cành hồng trĩu quả đung đưa giữa mùa nắng lạnh Đà Lạt tạo nên nhiều góc check-in tuyệt đẹp. Du khách có thể tản bộ giữa khu vườn, ngắm những chùm quả căng mọng, lưu lại những khoảnh khắc giao mùa thu-đông, hoặc dừng chân thảnh thơi giữa không gian lãng mạn. Ảnh: Bảo Văn

Cùng với tham quan vườn hồng, du khách còn có dịp tìm hiểu quy trình chế biến hồng khô, hồng treo gió và có thể lưu dấu khoảnh khắc đặc biệt với không gian sắc màu này. Ảnh: Bảo Văn

Đà Lạt có nhiều giống hồng được trồng lâu năm, như hồng trứng, hồng vuông, hồng giòn... mỗi loại có hình dáng, độ ngọt và cách sử dụng khác nhau. Quả hồng có thể ăn tươi, chế biến thành mứt, hồng sấy dẻo, hồng khô hoặc làm nguyên liệu cho một số sản phẩm đặc sản địa phương. Mùa này, sau những khu vườn rực rỡ sắc màu là nhịp lao động của người trồng hồng. Những nhà vườn lựa chọn những quả đạt tiêu chuẩn để đưa ra thị trường, hoặc chế biến thành các sản phẩm có giá trị cao hơn. Ảnh: Bảo Văn

Những dây hồng được treo trong khu vực chế biến. Từ những quả hồng tươi, qua các công đoạn sơ chế và hong gió, những nhà vườn tạo ra sản phẩm có vị ngọt đậm, dẻo thơm, mang hương vị riêng của hồng Đà Lạt. Ảnh: Bảo Văn

Mùa hồng đang mở ra cơ hội kết nối giữa nông nghiệp và du lịch trải nghiệm. Cùng với tham quan, ghi hình lưu niệm, du khách có cơ hội tìm hiểu về công việc của người làm vườn, từ chăm sóc cây, thu hoạch đến chế biến đặc sản. Khi những cơn gió đầu đông bắt đầu len qua góc phố, những chùm hồng đã đến độ rực rỡ sắc màu, là khoảng thời gian đẹp để du khách có thể tìm về những khu vườn ngoại ô, chậm rãi bước dưới tán cây, thưởng thức vị ngọt của quả chín và tận hưởng bầu không khí trong lành; hoặc có thể lưu nhớ khoảnh khắc với khu sản xuất hồng treo gió. Ảnh: Bảo Văn

Đà Lạt có nhiều mùa để luyến lưu, xao xuyến. Nhưng, mùa hồng chín đỏ vẫn mang nét duyên khó nhạt phai. Không cần sắp đặt, khi mùa đến, những chùm quả chín và nắng vàng dịu nhẹ cũng đủ tạo nên bức tranh giao mùa đầy quyến rũ. Mùa hồng về, đất trời Đà Lạt như ngọt lành hơn, để những ai từng đặt chân đến lại mong ngày trở lại, tìm phút bình yên giữa sắc màu quả ngọt và thiên nhiên thơ mộng trên cao nguyên Lang Biang.

Theo nhandan.vn