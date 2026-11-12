Tam Đảo phát triển du lịch xanh - thân thiện

Được thiên nhiên ưu đãi cùng sự đầu tư, kiến tạo của con người, Tam Đảo sở hữu cảnh quan “non xanh, rừng biếc”, khí hậu trong lành, trở thành điểm đến nghỉ dưỡng hấp dẫn. Những năm gần đây, cùng với việc đầu tư hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan, phát triển công viên cây xanh và nâng cao chất lượng dịch vụ, Khu du lịch Tam Đảo ngày càng thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch

Tam Đảo là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu và cảnh quan, có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch. Nổi bật là Khu du lịch quốc gia Tam Đảo gắn với hệ thống di tích lịch sử, văn hóa lâu đời. Về tài nguyên thiên nhiên, địa phương có Vườn quốc gia Tam Đảo với hàng nghìn loài động, thực vật phong phú, cùng hệ thống hồ, suối, thác đa dạng.

Những năm qua, với sự quan tâm đầu tư, Tam Đảo ngày càng thu hút đông đảo du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Đáng chú ý, trong 3 năm liên tiếp (2022, 2023, 2024), Tam Đảo được vinh danh là “Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới” tại Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards). Hệ thống cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch từng bước phát triển đa dạng. Toàn xã hiện có 277 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú với tổng số 3.762 phòng, gồm khách sạn, biệt thự du lịch, nhà nghỉ, homestay và các loại hình lưu trú khác.

Một góc Khu du lịch Tam Đảo núi.

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, Tam Đảo còn có hệ thống di sản văn hóa phong phú, với nhiều di tích thờ Thần, thờ Phật phân bố ở các địa phương. Các lễ hội truyền thống được tổ chức hằng năm gắn với di tích lịch sử, văn hóa, thu hút đông đảo du khách và người dân đến tham quan, hành hương. Đây là nguồn lực quan trọng để địa phương phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm và tăng sức hấp dẫn của điểm đến.

Hiệu quả kinh tế

Ngay từ đầu năm, UBND xã Tam Đảo đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch. Đồng thời tăng cường quản lý các hoạt động tại khu, điểm du lịch tự phát; tổ chức chỉnh trang, nâng cao chất lượng Khu du lịch Tam Đảo và triển khai các hoạt động kích cầu, quảng bá du lịch.

Điểm nhấn trong năm là chương trình khai mạc du lịch hè với chủ đề “Du lịch Mùa hè xanh Tam Đảo 2026”, gồm các hoạt động triển lãm, trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch và phát động kích cầu du lịch năm 2026. Các hoạt động góp phần tạo không khí sôi động trong mùa du lịch, đồng thời quảng bá hình ảnh, sản phẩm và tiềm năng của địa phương đến đông đảo du khách.

Cùng với phát triển sản phẩm, xã chú trọng quản lý chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh được duy trì thường xuyên. Địa phương tổ chức hội nghị phổ biến quy định và yêu cầu các hộ kinh doanh tại Khu du lịch quốc gia Tam Đảo ký cam kết thực hiện các quy định về chất lượng dịch vụ, an toàn thực phẩm, niêm yết giá và ứng xử văn minh với du khách.

Năm 2026, xã quan tâm tu bổ, tôn tạo di tích đình Làng Hà và chùa Cam Lâm; đồng thời tiếp tục quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, lễ hội, hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn. Đây là những yếu tố góp phần làm phong phú sản phẩm, nâng cao sức hấp dẫn của du lịch Tam Đảo.

Trong 9 tháng năm 2026, Tam Đảo đón 458.796 lượt khách, tăng 164,2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, Khu du lịch quốc gia Tam Đảo đón hơn 408,6 nghìn lượt khách, tăng 76,1%; khách quốc tế đạt 11.933 lượt, tăng 71,2%. Sân golf đón hơn 50,1 nghìn lượt khách, tăng 52% so với cùng kỳ. Ước cả năm 2026, địa phương đón hơn 520,6 nghìn lượt khách, trong đó có hơn 15,5 nghìn lượt khách quốc tế.

Xây dựng “Điểm đến xanh, kiểu mẫu và thân thiện”

Phó Chủ tịch UBND xã Tam Đảo Trần Đức Tuấn cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tam Đảo lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu đưa Tam Đảo trở thành điểm đến du lịch xanh kiểu mẫu, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Khu du lịch Tam Đảo núi luôn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Theo định hướng, địa phương tập trung xây dựng Khu du lịch quốc gia Tam Đảo trở thành điểm đến hàng đầu của tỉnh Phú Thọ và khu vực phía Bắc, gắn với thương hiệu “Dịch vụ chất lượng – Sản phẩm khác biệt – Hiệu quả bền vững”. Du lịch được phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đa dạng, chất lượng cao; gắn đầu tư đồng bộ hạ tầng với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa. Mô hình “Du lịch xanh tuần hoàn – Sinh kế bao trùm – Bền vững trường tồn” là định hướng xuyên suốt nhằm xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, văn minh và phát triển bền vững.

Đến năm 2030, Tam Đảo phấn đấu đón từ 500.000 lượt khách du lịch trở lên, trong đó khoảng 485.000 lượt khách nội địa và 15.000 lượt khách quốc tế; duy trì tốc độ tăng trưởng khách bình quân hằng năm từ 8 - 10%, doanh thu du lịch tăng bình quân 10%/năm. Toàn xã dự kiến có khoảng 300 cơ sở lưu trú với hơn 4.000 phòng, tạo việc làm cho tối thiểu 2.000 lao động trực tiếp và gián tiếp trong lĩnh vực du lịch và các ngành dịch vụ liên quan.

Hồ Xạ Hương ven chân núi Tam Đảo có nhiều tiềm năng phát triển du lịch

Để hiện thực hóa mục tiêu, xã định hướng phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, cộng đồng và trải nghiệm; xây dựng sản phẩm mới gắn với bản sắc văn hóa dân tộc Sán Dìu, sản phẩm OCOP và làng nghề truyền thống, qua đó nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của thương hiệu du lịch Tam Đảo. Cùng với đó, đẩy mạnh liên kết, hình thành các tour, tuyến với các địa phương trong và ngoài tỉnh để mở rộng thị trường, thu hút du khách.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động du lịch. Địa phương tập trung số hóa, chuẩn hóa dữ liệu về điểm đến, cơ sở lưu trú và dịch vụ; mở rộng thanh toán số, đặt dịch vụ trực tuyến; từng bước nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quảng bá, giới thiệu và hỗ trợ cung cấp thông tin cho du khách khi có nền tảng phù hợp, hướng tới mục tiêu xây dựng thương hiệu “Tam Đảo - Điểm đến xanh kiểu mẫu và thân thiện” không chỉ góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến mà còn tạo động lực phát triển kinh tế, cải thiện sinh kế cho người dân địa phương.

Xuân Hùng