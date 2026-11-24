Mở thêm đoàn tàu hỏa du lịch cao cấp tuyến Hà Nội-Lào Cai

Công ty cổ phần Du lịch Chapa phối hợp Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam đã chính thức khai trương Đoàn tàu du lịch cao cấp Chapa-Tonkin Heritage Express, khai thác trên tuyến Hà Nội-Lào Cai. Hoạt động diễn ra đúng Ngày Văn hóa Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch đường sắt và địa phương thân thiện, giàu bản sắc.

Đoàn tàu Chapa-Tonkin có không gian nội thất mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam, kết hợp phong cách Đông Dương với những chi tiết thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật thủ công. Ảnh: Nhật Minh

Sáng nay 24/11, tại Ga Lào Cai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cùng Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam, Công ty cổ phần Du lịch Chapa tổ chức chương trình đón đoàn 160 khách du lịch quốc tế đến từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore và nhiều quốc gia khác trên thế giới, đi trên chuyến tàu Chapa-Tonkin Heritage Express từ Ga Hà Nội đến Ga Lào Cai sau hành trình khoảng 8 giờ.

Thông tin từ Công ty cổ phần Du lịch Chapa, đoàn tàu Chapa-Tonkin Heritage Express là sản phẩm du lịch đường sắt cao cấp do công ty phát triển. Đoàn tàu du lịch 5 sao Chapa-Tonkin Heritage đã đưa vào khai thác từ ngày 10/10/2026, phục vụ hành khách trên tuyến Hà Nội-Lào Cai.

Điểm nhấn của đoàn tàu Chapa-Tonkin là không gian nội thất mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam, kết hợp phong cách Đông Dương với những chi tiết thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật thủ công, kiến trúc truyền thống và văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc. Không gian bên trong sử dụng vách gỗ, ánh sáng ấm áp, kết hợp họa tiết thổ cẩm của người Dao Đỏ, hoa văn văn hóa người H'Mông cùng những chất liệu, màu sắc gắn với đời sống vùng cao.

Không gian bên trong sử dụng vách gỗ, ánh sáng ấm áp, kết hợp họa tiết thổ cẩm của người Dao Đỏ, hoa văn văn hóa người H'Mông cùng những chất liệu, màu sắc gắn với đời sống vùng cao. Ảnh: Nhật Minh

Biểu diễn văn nghệ trên chuyến tàu khai trương. Ảnh: Nhật Minh

Chào đón du khách trên chuyến tàu khai trương. Ảnh: Nhật Minh

Đoàn tàu Chapa-Tonkin Heritage Express là sản phẩm du lịch đường sắt cao cấp do Công ty cổ phần Du lịch Chapa phát triển. Ảnh: Nhật Minh

Khách du lịch quốc tế thích thú trải nghiệm chuyến tàu 5 sao Chapa-Tonkin Heritage Express. Ảnh: Nhật Minh

Các hạng cabin được thiết kế theo phong cách riêng, hướng tới nhu cầu nghỉ ngơi, trải nghiệm của nhiều nhóm du khách. Thay vì chỉ chú trọng việc di chuyển giữa các điểm đến, sản phẩm được phát triển theo xu hướng du lịch chậm, đề cao sự thư thái, tiện nghi và trải nghiệm văn hóa trong suốt hành trình.

Các toa xe được cải tạo thành những không gian mang dấu ấn riêng, trong đó có toa khách bố trí quầy bar phục vụ hành khách. Qua cách bài trí, những giá trị văn hóa truyền thống được đưa vào trải nghiệm di chuyển, giúp hành trình bằng tàu hỏa không chỉ đơn thuần là đi lại mà còn là dịp tìm hiểu văn hóa, con người vùng Tây Bắc.

Ông Vũ Xuân Hân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Chapa cho biết, dự án được khởi động cách đây hơn một năm, với mục tiêu cải tạo các toa xe khách đang khai thác, đồng thời thiết kế không gian trải nghiệm văn hóa trên tàu.

“Điều hành khách nhớ về điểm đến chính là những vùng đất mới, văn hóa, khoảnh khắc cuộc sống... Các chuyến tàu ở Việt Nam chạy trên những đường ray có tuổi đời hơn 100 năm, vì vậy hành khách có thể cảm nhận được sự lắc lư nhẹ theo nhịp chuyển động của tàu, kèm theo tiếng bánh xe, đây là một trải nghiệm độc đáo trong hành trình khám phá Việt Nam,” ông Hân nhấn mạnh.

Hiện Công ty cổ phần Du lịch Chapa đang khai thác 12 toa xe chất lượng cao trên tuyến Hà Nội-Lào Cai và 2 toa xe cao cấp trên tuyến Hà Nội-Đà Nẵng. Doanh nghiệp cũng định hướng mở rộng các sản phẩm du lịch kết hợp đường sắt với trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và khám phá những điểm đến đặc trưng của Lào Cai như Sa Pa, Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam và lãnh đạo các đơn vị liên quan tham quan đoàn tàu. Ảnh: Nhật Minh

Theo ông Nguyễn Chính Nam, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam, tuyến Hà Nội-Lào Cai là một hành lang có lợi thế đặc biệt. Từ Thủ đô, hành khách đến với Lào Cai, Sa Pa và không gian văn hóa giàu bản sắc của vùng Tây Bắc.

Ông Nam nhìn nhận, với khách du lịch trong nước và quốc tế, hành trình bằng tàu hỏa có thể trở thành một phần đáng nhớ của chuyến đi, thay vì chỉ là phương tiện tiếp cận điểm đến. Vì thế, sản phẩm phải được tổ chức đồng bộ từ khâu đặt vé, đón tiễn tại ga, trải nghiệm trên tàu đến kết nối phương tiện, lưu trú và dịch vụ du lịch ở điểm đến.

“Ngành đường sắt sẽ tập trung bảo đảm an toàn chạy tàu, chất lượng hạ tầng, phối hợp tổ chức vận tải và nâng cao chất lượng phục vụ. Việc hợp tác với các doanh nghiệp đầu tư sản phẩm du lịch được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa dịch vụ, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng của các tuyến đường sắt gắn với những điểm đến du lịch,” ông Nam khẳng định.

Theo nhandan.vn