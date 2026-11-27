Long Cốc ứng dụng công nghệ phát triển du lịch

Từ những đồi chè xanh mướt trải dài trong biển mây đến những nét văn hóa đặc sắc và sản vật địa phương, xã Long Cốc đang từng bước đưa tiềm năng, lợi thế du lịch lên không gian số. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là tinh thần tiên phong, trực tiếp tham gia quảng bá quê hương của người đứng đầu cấp ủy, chuyển đổi số (CĐS) đang trở thành phương thức quan trọng để lan tỏa hình ảnh, kết nối du khách, thu hút đầu tư và mở ra hướng phát triển kinh tế du lịch xanh, bền vững.

Đẩy mạnh số hóa

Sớm mai, khi những lớp mây trắng còn bồng bềnh trên các đồi chè hình bát úp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Cốc Nguyễn Hoàng Trung đã có mặt tại điểm ngắm cảnh, bắt đầu buổi livestream giới thiệu vẻ đẹp quê hương. Với lời chào gần gũi: “Xin chào! Tôi là Bí thư xã Long Cốc”, hình ảnh những đồi chè xanh ngút mắt, biển mây buổi sớm, nhịp sống bình dị của người dân và những sản vật đặc trưng lần lượt được truyền tải đến đông đảo người xem qua màn hình điện thoại. Cách làm truyền thông mới mẻ, trực tiếp và gần gũi ấy đang góp phần đưa hình ảnh Long Cốc lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số.

Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hoàng Trung giao lưu, gặp gỡ và giới thiệu những nét đẹp văn hóa, cảnh quan du lịch Long Cốc tới đông đảo du khách thông qua các buổi livestream, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương trên nền tảng số.

Sự tiên phong của người đứng đầu cấp ủy không chỉ thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo mà còn tạo sức lan tỏa, khơi dậy sự tham gia của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong quảng bá tiềm năng, lợi thế địa phương. Từ những buổi livestream, quay video giới thiệu cảnh đẹp đến những câu chuyện về người trồng chè, sản phẩm OCOP và văn hóa bản địa, Long Cốc đang từng bước hình thành cách làm truyền thông du lịch có tính hệ thống, lấy hình ảnh chân thực và giá trị bản sắc làm sức hấp dẫn.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Đảng ủy, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển kênh truyền thông số Amazing Long Cốc, Website Du lịch Long Cốc (dulichlongcoc.vn), đồng thời khai thác hiệu quả các nền tảng Facebook, TikTok, Threads để quảng bá cảnh quan, điểm đến, văn hóa, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng. Hoạt động truyền thông có sự phối hợp của đội ngũ cán bộ chuyên môn trong xây dựng nội dung, quay dựng, biên tập và lan tỏa thông tin. Đặc biệt, chiến dịch “Mỗi cán bộ, mỗi người dân là một đại sứ du lịch” đã mở rộng chủ thể tham gia quảng bá, đưa người dân trở thành những người trực tiếp giới thiệu vẻ đẹp quê hương.

Hiệu quả bước đầu được thể hiện qua sức lan tỏa của kênh Amazing Long Cốc. Đến nay, kênh đạt trên 8,3 triệu lượt xem, khoảng 23 nghìn người theo dõi; thu hút sự đồng hành của trên 20 cơ quan báo chí, truyền thông chính thống với hàng chục phóng sự truyền hình và nhiều tin, bài giới thiệu về địa phương. Không chỉ đẩy mạnh quảng bá, Long Cốc còn chú trọng xây dựng chính quyền số, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số và xã hội số. Hạ tầng cáp quang băng rộng được triển khai tới toàn bộ các thôn; 12/12 thôn thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai, góp phần nâng tỷ lệ người dân trong độ tuổi trưởng thành tiếp cận chính quyền điện tử lên trên 80%...

Du khách hào hứng quay phim, chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đẹp giữa không gian xanh mướt của đồi chè Long Cốc, góp phần lan tỏa vẻ đẹp du lịch địa phương trên các nền tảng số.

Từ nền tảng đó, xã định hướng hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, nhất là các cơ sở sản xuất chè, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, tiếp thị trực tuyến, kết nối khách hàng và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc đưa hình ảnh Long Cốc lên mạng xã hội mà từng bước trở thành phương thức phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và du khách.

Động lực phát triển du lịch

Từ sức lan tỏa trên không gian mạng, Long Cốc đang từng bước chuyển hóa lợi thế cảnh quan thành cơ hội phát triển kinh tế du lịch. Xác định phát triển kinh tế gắn với du lịch xanh là khâu đột phá, Đảng ủy, UBND xã đã triển khai Đề án phát huy nội lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư, trong đó CĐS và quảng bá trực tuyến là giải pháp quan trọng để nâng tầm thương hiệu điểm đến.

Từ đầu năm đến nay, Long Cốc ước đón khoảng 50 nghìn lượt khách du lịch. Toàn xã có 11 doanh nghiệp và hợp tác xã hoạt động cùng 205 hộ kinh doanh cá thể; 6 sản phẩm chè đạt OCOP, trong đó 3 sản phẩm 4 sao và 3 sản phẩm 3 sao. Đây là những lợi thế để kết nối du lịch với quảng bá, tiêu thụ sản phẩm đặc trưng.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: “Chúng tôi không chỉ quảng bá để thu hút du khách đến với Long Cốc, mà quan trọng hơn là phải biến tiềm năng du lịch thành giá trị kinh tế thực chất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Phát triển du lịch phải đi đôi với bảo tồn cảnh quan, gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo đảm sinh kế bền vững cho cộng đồng”.

Theo định hướng đó, địa phương đang từng bước hình thành các sản phẩm du lịch gắn với trải nghiệm nông nghiệp, văn hóa và đời sống cộng đồng. Những mô hình trồng chuối tiêu hồng trên 15 ha, chuyển đổi chè hữu cơ phát thải thấp trên 16,3 ha mở ra cơ hội kết hợp sản xuất với du lịch trải nghiệm xanh. Công tác thu hút đầu tư được quan tâm với dự án du lịch cộng đồng tại xóm Măng 2 có tổng mức đầu tư 84,75 tỷ đồng; dự án Khu du lịch, dịch vụ thương mại và lâm nghiệp do Công ty TNHH Một thành viên Du lịch sinh thái Vinh Tiền đề xuất với tổng vốn dự kiến 403 tỷ đồng. Cùng với đó, các công trình giao thông, cầu vượt lũ với tổng mức đầu tư trên 63 tỷ đồng góp phần cải thiện hạ tầng, tăng khả năng kết nối các điểm đến. Đáng chú ý, xã đang phối hợp triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh về ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong xây dựng, khai thác dữ liệu không gian phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đây là cơ sở để nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, nhận diện tiềm năng và kết nối các tuyến du lịch.

Nhờ đẩy mạnh quảng bá hình ảnh trên các nền tảng số, Long Cốc ngày càng thu hút đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp độc đáo của những đồi chè xanh mướt, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Thời gian tới, Long Cốc tiếp tục đẩy mạnh quảng bá số, khuyến khích phát triển homestay, du lịch sinh thái cộng đồng, hỗ trợ các cơ sở kinh doanh nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời, chú trọng bảo vệ cảnh quan, gìn giữ văn hóa bản địa, phát huy vai trò chủ thể của người dân. Mục tiêu là đưa sức lan tỏa trên không gian mạng thành lượng khách thực tế, doanh thu dịch vụ và sinh kế bền vững, từng bước xây dựng Long Cốc trở thành điểm đến du lịch xanh, thân thiện, giàu bản sắc.

Anh Thơ