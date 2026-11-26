Thu ngân sách nhà nước năm 2026 ước đạt gần 63,6 nghìn tỷ đồng, vượt dự toán giao

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu, chống thất thu thuế và hỗ trợ người nộp thuế, công tác tài chính - ngân sách của tỉnh Phú Thọ năm 2026 ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cả năm ước đạt 63,59 nghìn tỷ đồng, vượt kế hoạch Trung ương và HĐND tỉnh giao, tạo nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam duy trì ổn định hoạt động sản xuất, tiếp tục đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách nội địa.

Ngay từ đầu năm, công tác quản lý, điều hành tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện chặt chẽ, chủ động. Ngành chức năng tập trung rà soát, khai thác hiệu quả các nguồn thu còn dư địa, tăng cường chống thất thu thuế; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người nộp thuế để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững. Nhờ đó, thu ngân sách nhà nước đạt kết quả ấn tượng.

Tính chung 11 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 59,2 nghìn tỷ đồng, bằng 106,2% dự toán Trung ương giao và bằng 102% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong cơ cấu nguồn thu, thu nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi đạt 53,3 nghìn tỷ đồng (bằng 107,9% dự toán Trung ương và 103,2% chỉ tiêu HĐND tỉnh giao); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 5,9 nghìn tỷ đồng (bằng 93% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao).

Trên cơ sở đà tăng trưởng của 11 tháng, ước thực hiện cả năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 63,59 nghìn tỷ đồng. Cụ thể, thu nội địa ước đạt 56,9 nghìn tỷ đồng, đạt 115,2% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động xuất nhập khẩu cũng bứt phá mạnh mẽ vào giai đoạn cuối năm, đưa số thu cả năm ước đạt trên 6,6 nghìn tỷ đồng, đạt 104,9% dự toán và tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Song song với nhiệm vụ thu, công tác điều hành chi ngân sách nhà nước được thực hiện nghiêm túc, tiết kiệm, đúng dự toán và quy định của pháp luật. Tỉnh đã thực hiện cơ cấu chi ngân sách theo hướng hợp lý, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, đảm bảo an sinh xã hội và đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ước tổng chi ngân sách nhà nước cả năm 2026 đạt 72 nghìn tỷ đồng, bằng 107% so với dự toán Trung ương giao.

Kết quả thu, chi ngân sách năm 2026 không chỉ phản ánh sự phục hồi, phát triển ổn định của nền kinh tế mà còn khẳng định hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh, góp phần bảo đảm cân đối ngân sách và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Lệ Oanh