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Sáng 26/11, Thuế tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế và đối thoại, giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên các nền tảng do đơn vị quản lý, kết nối đến người nộp thuế.
Quang cảnh hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế và những điểm lưu ý đối với Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập cá nhân.
Đặc biệt, cơ quan Thuế dành trọng tâm chương trình để phổ biến và hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 63/2026/QH16 ngày 21/11/2026 của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Đây là chính sách đặc thù nhằm xử lý những tồn đọng trong thực hiện nghĩa vụ thuế, giảm tối đa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, khuyến khích người nộp thuế tự giác hoàn thành nghĩa vụ thuế.
Cán bộ Thuế tỉnh Phú Thọ phổ biến các nội dung tại hội nghị.
Trong khuôn khổ hội nghị, cán bộ Thuế tỉnh Phú Thọ đã giải đáp các vướng mắc, khó khăn của người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách thuế. Đồng thời, tổng hợp những câu hỏi chưa được giải đáp. Trên cơ sở đó, cơ quan Thuế tiếp tục trả lời bằng văn bản tới người nộp thuế.
Hội nghị được phát trực tuyến trên các nền tảng số do Thuế tỉnh Phú Thọ quản lý.
Thông qua hội nghị, các chính sách về thuế được phổ biến rộng rãi, bảo đảm người nộp thuế nắm bắt và thực hiện đúng quy định. Hội nghị cũng tạo diễn đàn đối thoại thẳng thắn, cởi mở và thực chất giữa người nộp thuế với cơ quan Thuế.
Lê Hoàng
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