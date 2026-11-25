Hiến kế phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ

Chiều 25/11, trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 (Techfest PhuTho 2026), đã diễn ra tọa đàm mở “Hiến kế phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030”. Đồng chí Nguyễn Minh Tường - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì tọa đàm.

Đồng chí Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Tường phát biểu khai mạc và đề dẫn tọa đàm.

Tham dự tọa đàm có đại diện các cục chuyên môn thuộc Bộ KH&CN, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng đông đảo các nhà khoa học, viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Theo báo cáo đề dẫn tại tọa đàm, kinh tế Phú Thọ có nhiều dấu ấn bứt phá song cũng đặt ra bài toán cấu trúc đầy thách thức. Tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm 2026 của tỉnh đạt 10,01%, vươn lên xếp thứ 2 toàn vùng. Tuy nhiên, về thực chất, phần lớn giá trị gia tăng của địa phương vẫn tập trung ở phân khúc hạ nguồn như gia công, lắp ráp.

Các diễn giả trao đổi, hiến kế giải pháp phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại tọa đàm.

Từ thực tiễn đó, đồng chí Nguyễn Minh Tường nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt: KH&CN, đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) không thể dừng lại ở vai trò “công cụ hỗ trợ”, mà buộc phải chuyển dịch thành động lực nội sinh cốt lõi của nền kinh tế.

Đây là yêu cầu mang tính nền tảng để Phú Thọ duy trì bền vững mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số giai đoạn 2026-2030, hướng tới tầm nhìn 2045 và từng bước định vị trở thành cực tăng trưởng của vùng Thủ đô, địa phương đáng sống, thông minh, hiện đại vào năm 2030.

Điểm nhấn của tọa đàm là cách tiếp cận trực diện, tránh dàn trải nguồn lực vào các đề tài nhỏ lẻ, bám sát ba nhóm câu hỏi chiến lược và sáu bài toán lớn mà tỉnh Phú Thọ đã công bố trong năm 2026.

Các đại biểu dự tọa đàm.

Gợi mở không gian phát triển mới, TS. Trần Thiên Phương - đại diện Liên minh Kinh tế tầm thấp Việt Nam, Mạng lưới hàng không vũ trụ và thiết bị bay không người lái Việt Nam đã trình bày tham luận “Bầu trời dưới 1.000 mét - Hạ tầng số mới cho động lực tăng trưởng 2 con số của Phú Thọ”.

Tham luận chỉ rõ dư địa bứt phá thông qua khai thác kinh tế tầm thấp gắn với trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị bay không người lái và hạ tầng số, qua đó mở ra những mô hình kinh doanh mới vượt lên trên phương thức sản xuất truyền thống.

Trong phiên thảo luận mở, các diễn giả tập trung hiến kế giải pháp hoàn thiện thể chế nhằm nâng cao tỷ lệ đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng. Trao đổi cùng TS. Chu Thúc Đạt - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ KH&CN) và ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ, các đại biểu làm rõ yêu cầu thiết kế các công cụ chính sách đột phá như cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), quỹ đầu tư mạo hiểm cấp tỉnh, cơ chế chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đề cập đến việc chuyển biến nhận thức của doanh nghiệp, nhất là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, coi KH&CN, ĐMST và CĐS là lợi thế cạnh tranh sống còn thay vì gánh nặng chi phí.

Ở góc độ phát triển công nghiệp và chuỗi cung ứng, sự hiện diện của các tập đoàn lớn trong lĩnh vực linh kiện điện tử, công nghiệp chế tạo (như BYD, Compal, Honda, JNTC VINA...) đang đặt ra những yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn kỹ thuật, nâng tỷ lệ nội địa hóa và thúc đẩy chuyển giao công nghệ. Chia sẻ từ thực tiễn sản xuất, ông Chang Jungyeon - Chủ tịch Công ty TNHH JNTC VINA nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao năng lực quản trị, công nghệ của doanh nghiệp địa phương để đủ sức tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ở chiều hướng tăng trưởng xanh, ông Jürgen Czilinsky - Giám đốc điều hành Tập đoàn SOWAREEN (Thụy Sĩ, Đức, Việt Nam), nhà sáng lập Tập đoàn Môi trường Việt Nam đã mang đến những kinh nghiệm quốc tế giá trị về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn gắn với tín chỉ carbon.

Đây là gợi mở quan trọng để Phú Thọ khai thác hiệu quả giá trị gia tăng từ chu trình hấp thụ CO2 cho các sản phẩm nông, lâm nghiệp chủ lực như chè, bưởi, gỗ rừng trồng trên lộ trình hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Trong chương trình tọa đàm, các đại biểu cũng đi sâu phân tích giải pháp thắt chặt liên kết “ba nhà” (Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp), xác lập vai trò hạt nhân kết nối của Phú Thọ trong hệ sinh thái ĐMST vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời sàng lọc các sáng kiến có tính khả thi cao để khởi động ngay từ năm 2027.

Quang cảnh tọa đàm mở “Hiến kế phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030”.

Kết luận tọa đàm, Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Minh Tường đề nghị bộ phận chuyên môn tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến tâm huyết làm cơ sở hoàn thiện Đề án phát triển KH&CN và ĐMST tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trọng tâm là tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách KH&CN và ĐMST phục vụ sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao tỷ lệ đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Nghiên cứu, vận dụng hiệu quả cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), quỹ đầu tư mạo hiểm cấp tỉnh, cơ chế chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học cùng các gói hỗ trợ về thuế, tín dụng cho chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Thúc đẩy chuyển đổi các khu, cụm công nghiệp theo hướng sinh thái, thông minh; đẩy mạnh tự động hóa, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và chuyển giao công nghệ từ khối FDI sang doanh nghiệp địa phương.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn, nâng tầm giá trị các sản phẩm chủ lực gắn với thị trường tín chỉ carbon, hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Tăng cường liên kết vùng nhằm phát triển hệ sinh thái ĐMST toàn vùng Trung du và miền núi phía Bắc; xây dựng bộ chỉ số theo dõi, đánh giá thực chất kết quả thực hiện giai đoạn 2026 – 2030.

Đồng chí Giám đốc Sở KH&CN cũng khẳng định quyết tâm tiếp tục đồng hành, kết nối chặt chẽ với giới chuyên gia, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp để cụ thể hóa các sáng kiến khả thi, đưa vào triển khai ngay từ năm 2027, giải quyết hiệu quả các bài toán thực tiễn và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Đinh Vũ