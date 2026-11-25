Kết nối cung - cầu công nghệ cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Sáng 25/11, tại Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh (phường Việt Trì), Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tổ chức Hội nghị “Kết nối cung - cầu công nghệ cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Trung du và miền núi phía Bắc”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 (Techfest PhuTho 2026).

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Tường cùng các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tường - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo các cục, vụ, viện thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố lân cận; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của tỉnh; các chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, đơn vị cung cấp công nghệ.

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe tham luận về nhận diện “cầu” công nghệ, nhu cầu thực tế và bài toán đổi mới công nghệ của doanh nghiệp vùng; mô hình sàn giao dịch và trung tâm kết nối cung - cầu công nghệ liên vùng.

Các tham luận tập trung làm rõ nhu cầu, khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình đổi mới công nghệ; vai trò của các nền tảng, tổ chức trung gian trong việc mở rộng khả năng tiếp cận nguồn cung công nghệ, tìm kiếm đối tác, thúc đẩy hợp tác và chuyển giao công nghệ giữa các địa phương.

Các doanh nghiệp trao đổi, tìm hiểu và kết nối trực tiếp tại hội nghị.

Hội nghị giới thiệu 5 giải pháp công nghệ tiêu biểu sẵn sàng chuyển giao cho doanh nghiệp địa phương, gồm: Giải pháp công nghệ xanh biến phụ phẩm lá dứa thành xơ sợi sinh thái cho ngành dệt may tuần hoàn; hệ thống dây chuyền máy phân loại rác thải sinh hoạt tự động công suất 30 - 50 tấn/ngày; hệ thống robot xếp dỡ pallet dẫn hướng bằng thị giác 3D kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI); công nghệ FUTRA FreshLock bảo quản thực phẩm tươi sống, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản Việt Nam; công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp.

Các doanh nghiệp ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Trong khuôn khổ hội nghị, thông qua các hoạt động trao đổi, tìm hiểu và kết nối trực tiếp, các doanh nghiệp đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, tập trung vào các lĩnh vực tự động hóa trong sản xuất công nghiệp, phát triển nền tảng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp chuyển đổi số.

Đây là những kết nối thiết thực, góp phần thúc đẩy ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác lâu dài giữa các doanh nghiệp.

Lê Minh