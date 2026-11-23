Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tại xã Vân Sơn

Chiều 23/11, tại xã Vân Sơn, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Phú Thọ tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Tham gia buổi tiếp xúc cử tri có các đại biểu: Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Tham dự hội nghị về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri xã Vân Sơn.

Về phía tỉnh Phú Thọ, có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và đông đảo cử tri địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh tham dự buổi tiếp xúc cử tri.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin tới cử tri những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp.

Theo đó, sau 27 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, xem xét, biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết; cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật, đồng thời tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ.

Các quyết sách được thông qua tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

Quốc hội cũng quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, chủ trương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2035.

Các cử tri tham gia buổi tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh.

Đối với hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ, 17 đại biểu đã tham gia tích cực, trách nhiệm vào các nội dung của kỳ họp, với 86 lượt phát biểu tại các phiên thảo luận tổ và hội trường; trong đó có 71 lượt tại tổ, 15 lượt tại hội trường. 3 đại biểu của Đoàn ĐBQH đã trực tiếp tham gia chất vấn các bộ trưởng về những vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, khoa học và công nghệ.

Các ý kiến tập trung phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri, những vấn đề phát sinh từ thực tiễn địa phương, nhất là yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Các cử tri nêu kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, cử tri đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 2 cũng như tinh thần trách nhiệm, những đóng góp của Đoàn ĐBQH tỉnh. Đồng thời, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh quan tâm giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở.

Trong đó, cử tri đề nghị ưu tiên nguồn vốn đầu tư nâng cấp tuyến ĐT.440 kết nối Quốc lộ 6 với xã Vân Sơn và các tuyến giao thông liên vùng Vân Sơn - Cổ Lũng (Thanh Hóa) - Mai Châu; xem xét đầu tư hồ chứa nước đa mục tiêu phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch.

Cử tri cũng kiến nghị rà soát, đưa Dự án Thủy điện Suối Hưng ra khỏi quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; có quy định chặt chẽ đối với việc đầu tư thủy điện nhỏ tại những khu vực có tiềm năng du lịch, danh lam thắng cảnh.

Bên cạnh đó, các ý kiến tập trung đề nghị có cơ chế, chính sách và nguồn lực hỗ trợ Vân Sơn phát triển du lịch; bố trí kinh phí xây dựng khu tái định cư, di dời các hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở về nơi an toàn; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất giáo dục, xem xét nâng cấp Trường THPT Lũng Vân thành trường phổ thông dân tộc nội trú.

Cử tri cũng đề xuất điều chỉnh tiêu chí giao biên chế cấp xã vùng cao, nâng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn và có chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động chuyên trách tại các hội cấp xã.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tiếp thu, trao đổi với cử tri, đồng chí Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, xuất phát từ thực tiễn đời sống của Nhân dân.

Đồng chí nhấn mạnh, các kiến nghị đã phản ánh đúng những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển của địa phương, nhất là đối với một xã vùng cao, địa bàn rộng, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn như Vân Sơn.

Đồng chí đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh và chính quyền địa phương nghiêm túc tiếp thu, rà soát, phân loại từng nhóm kiến nghị, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền để tập trung giải quyết; những vấn đề vượt thẩm quyền cần tổng hợp, báo cáo, kiến nghị các cơ quan Trung ương xem xét.

Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục tổng hợp, chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời theo dõi, giám sát quá trình giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Mạnh Hùng