Khoa học - Công nghệ
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Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2026

Ngày 19/10, đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tiến độ và phương án tổ chức “Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026” (Techfest Phu Tho 2026).

Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2026Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 dự kiến được tổ chức ngày 25-26/11 với nhiều hoạt động, gồm: Lễ khai mạc, bế mạc; chương trình Hành trình về nguồn - Thanh niên và khát vọng khởi nghiệp; chương trình Cafe khởi nghiệp sáng tạo; hội thảo khoa học; hội nghị kết nối cung cầu công nghệ; tọa đàm mở về hiến kế phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; trưng bày, triển lãm, trình diễn các sản phẩm khoa học và công nghệ, sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm chủ lực, ý tưởng sáng tạo, dự án khởi nghiệp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh...

Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2026Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo một số nội dung tại hội nghị.

Đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chương trình tổng thể, chương trình chi tiết các hoạt động; dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban tổ chức; thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, logo, khẩu hiệu sự kiện “Hào khí Đất Tổ, Khát vọng công nghệ - Kiến tạo kỷ nguyên xanh”; chuẩn bị các nền tảng truyền thông số, landing page, chatbot AI...

Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2026Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan hoàn chỉnh dự thảo chương trình, chuẩn bị địa điểm, nội dung, đẩy mạnh công tác truyền thông.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tư vấn mời các diễn giả, cá nhân khởi nghiệp thành công để tổ chức hội thảo thiết thực; lựa chọn danh mục sản phẩm trưng bày phù hợp; lựa chọn bộ nhận diện của ngày hội phải gắn với văn hóa, nét đặc trưng riêng có của vùng Đất Tổ...

Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2026Quang cảnh hội nghị.

Căn cứ kịch bản chương trình chi tiết, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện theo đúng nhiệm vụ được phân công để tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 bảo đảm thực chất và hiệu quả.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Ngày hội tổ chức tỉnh Phú Thọ Chương trình khoa học và công nghệ Ban thường vụ tỉnh ủy Nhận diện thương hiệu Sản phẩm công nghệ
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